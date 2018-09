Ekskluzivni kanali Food and Wine omogućuju ekskluzivni pogled na proces stvaranja menija i vinskih karata na letovima Emiratesa

Foto: Promo

Emirates je lansirao Food and Wine Channels i tako putnicima pružio nikad prije viđeni behind the scenes“ uvid u načine kako se kreiraju meniji za letove i kako surađuju s partnerima diljem svijeta. Ovi kanali, dio Emiratesovog nagrađivanog sustava zabave, dostupni su na svim letovima, a donose ekskluzivne informacije o investiciji vrijednoj 700 milijuna USD u vrhunska vina te regionalna i sezonska jela koja pripremaju nagrađivani chefovi.

Food Channel prikazuje pojedinosti iz perspektive Emiratesovih chefova koji otkrivaju nove namirnice i kreiraju menije za letove. Ova aviokompanija godišnje servira oko 110 milijuna obroka, a jednaka se pažnja pridaje detaljima u obrocima koji se serviraju u prvoj, poslovnoj i ekonomskoj klasi. Svaka epizoda istražuje kako zrakoplovna tvrtka pronalazi najbolje proizvode kroz dugogodišnja partnerstva širom svijeta, uključujući lokalne dobavljače i obrtnike. Prve dvije epizode gledatelje vode u Umbriju u Italiji gdje Emirates nabavlja maslinovo ulje Monte Vibiano te Šri Lanku gdje se specijalnim postupkom odabire čaj Dilmah koji se servira na letovima.

Uz to, epizode donose recepte iz regionalno nadahnutih menija pa putnici mogu sami pripremiti Emiratesovo poznato jelo „Prawn Machbous“ ili naučiti kako kod kuće pripremiti savršene palačinke. Recepti su dostupni na www.emirates.com Na Food Channelu dosad su objavljene dvije epizode, a više će ih biti dodano sljedeće godine.

Joost Heymeijer, viši potpredsjednik Emiratesa, odjel Catering, rekao je: „Ulažemo velike napore kako bismo svojim putnicima u svakoj klasi ponudili vrhunsko gurmansko iskustvo. Mnogo se pažnje pridaje pripremi jela i odabiru vina. Ovi kanali omogućuju gledateljima pristup našoj filozofiji pripreme hrane i odabiru pića, ugostiteljskoj strategiji i načinu na koji surađujemo s našim partnerima. Osim toga, naši vodiči i recepti pružaju putnicima zanimljivu dodanu vrijednost koju mogu takoreći ponijeti sa sobom. Zato, ako na letu želite istinski uživati u vrhunskim vinima kao što je Château Haut Brion 2004, posebno pripremljen vinski vodič pomoći će vam da naučite razaznavati i cijeniti posebne nijanse koje razna vina čine jedinstvenima. Isto tako, ako ste za vrijeme leta uživali u pirjanim goveđim rebarcima i želite ih pripremiti kod kuće, upravo je taj recept dostupan na Food Channelu.“

Wine Channel donosi dokumentarni film o Emiratesovoj strategiji odabira vina te prikazuje pomno izgrađene odnose i suradnju s najboljim svjetskim proizvođačima vina preko kojih Emirates nabavlja neke od najkvalitetnijih sorti. Emirates je, naime, vrlo predan neprekidnom ulaganju u svoj vinski podrum te se ponosi izuzetno bogatim vinskim odabirom na kojem je radio u proteklih 10 godina. Tako svaki dan servira više od 80 vrsta vina, pjenušaca i vina sorte porto u svojoj mreži.

Na kanalu je također predstavljen niz vinskih vodiča. Oliver Dixon, voditelj odjela Fine Wine u MMI-u (tvrtka unutar Emirates Group Company) i dio Emiratesovog tima zadužen za nabavu vina gledatelje vode kroz degustaciju, pružajući vrijedne informacije o povijesti proizvođača i uvid u elemente koji svakom vinu pružaju specifičan okus. Trenutačno je na letovima dostupno 10 epizoda, a uskoro će biti dodano još vinskih vodiča.

Emiratesove Food and Wine epizode dostupne su u sklopu preostalih 3.500 kanala zabave na letu na ice, uključujući filmove, nagrađivane televizijske serije, desetke tisuća pjesama, podcasta i igre. ice također predstavlja raznovrsne sadržaje poput stručno vođenih tečajeva LinkedIn Learning koji obrađuju teme kao što su liderstvo, rukovođenje i marketing kao i tečajeve jezika uTalk koji nude lekcije za početnike.

Više od 170 zrakoplova opremljeno je značajkom Live TV koja prijenosi sportske turnire u stvarnom vremenu. Wi-Fi je dostupan na više od 99% Emiratesove flote, a putnici u svim kabinama mogu uživati u 20 MB besplatnog podatkovnog prometa. Članovi programa Emirates Skywards mogu uživati u neograničeno