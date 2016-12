Snažnim investicijskim i ljudskim potencijalom užurbano se širi u digitalno poslovanje

Foto: foto press

Real grupa hrvatska je full service agencija za tržišno komuniciranje prisutna na nekoliko inozemnih tržišta pri čemu je samo na portugalskom već dvaput nagrađena prestižnom strukovnom nagradom Eficacio. Razgovarali smo s njenim vlasnikom i glavnim izvršnim direktorom Krešimirom-Renzom Prosolijem koji ističe da su u Realu više no svjesni sveprisutnog digitalnog okruženja te da Internet nije više kanal komunikacije naprednih skupina tržišta zbog čega su i zaslužili status tržišnog lidera digitalnog marketinga. Internet, a u širem smislu i digitalni kanali postali su glavna platforma suvremenog života – od komunikacije, medija, kupovine, druženja, inovacija, sve do prožetosti i povezanosti s fizičkim svijetom i predmetima ili kako se danas taj trend popularno naziva IoT (Internet of Things), kaže Prosoli.

Što se sve promijenilo u posljednjih desetak godina?

Granica između digitalnog i realnog više ne postoji i ta su dva svijeta isprepletena. Vjerujem da svatko od nas može prepoznati tri najveća straha modernog čovjeka – to su slab WiFI signal, loading wheel i prazna baterija. Naglasak je na tome da se korisnik promijenio. Tehnologija nastavlja snažan utjecaj i mijenjanje poslovnih modela u gotovo svim industrijama. Upravo zbog razvoja tehnologije mijenjaju se i potrebe i očekivanja korisnika. Dobri i uspješni poslovni modeli poput Skyscanner-a, Uber-a, AIRBNB-a, Spotify-a, svi imaju jednu stvar zajedničku – svojim su korisnicima ponudili pravu vrstu usluge u pravo vrijeme. Isto će se očekivati od svih industrija, financijskog sektora, telekoma, farmacije, brojnih drugih. Kad ljudi naviknu na bolje, brže, stabilnije, sigurnije i korisnije, htjet će to i u tradicionalnim poslovnim modelima. Ako gledamo samo medijsku tj. oglašivačku perspektivu, digital AdEx postaje u 2017. godini broj jedan medijska kategorija s 40 posto udjela i po prvi puta u povijesti prestiže TV oglašavanje. Neupitno je da će digitalna kompetencija određivati uspješne medijske agencije i nadolazećih godina.

U kakvom su odnosu kreativnost i digitalne platforme?

Uz medijski biznis najčešće govorimo i o kreativnoj industriji. Smatram da ima dosta nerazumijevanja ili u najmanju ruku različitih definicija oko uloge kreative u digitalu, kao i očekivanja klijenata, pa tako i važnosti za razne marketinške aktivnosti. Naime, digitalna kreativa bitno je kompleksnije područje od digitalnog medijskog sektora kao i od kreative u tradicionalnim medijima. Neupitno je da su oči potrošača na digitalnim kanalima i da se i od kreativnih agencija očekuju jednako kreativna rješenja kao, primjerice, na televiziji. U Real grupi smatramo da je to uže shvaćanje kreative tek jedan segment i da su preduvjeti dobrih digitalnih komunikacijskih rješenja razumijevanje šireg konteksta tehnoloških platformi. Promijenio se način komunikacije putem digitalnih kanala (posebno mlađih target skupina), zatim integracija digitalnog s fizičkim svijetom, kao i što je uspostavljena direktna veza s prodajnim kanalom (e-commerce), te mnoštvo drugih promjena. Upravo je nova kompleksnost digitalnog svijeta razlog novim poslovnim ulaganjima Real grupe – želimo omogućiti našim klijentima kvalitetna i integrirana poslovna i komunikacijska rješenja, a ne (samo) kreativna.

Koja je brzina prilagodbe tržišta novim uvjetima?

Postoje agencije koje digital tretiraju odvojeno od ostalih elemenata unutar organizacije ili kao neki Area 51, potpuno konzervirano od stvarnog svijeta. Digitalci su kao u karanteni, promatrani sa strane s mješavinom poštovanja i znatiželje, što je baš krivo. Ta su dva svijeta itekako povezana i tradicionalni dio ekipe mora boraviti s digitalcima u istoj prostoriji, moraju dijeliti znanja i zajedno promišljati oko novih rješenja. U konačnici, digitalni marketing je samo – marketing. Ista su pravila: shvatiti korisnike, njihove želje i afinitete, kako najefikasnije doći do njih, koje im poruke poslati. Jedinu razliku vidim u načinu mjerenja uspjeha, ali to je prednost koju svaka agencija treba iskoristiti.

Čime ste osigurali, a potom i zadržali vlastitu tržišnu poziciju?

Možda još jedna karakteristika nas kao agencije je internacionalno iskustvo i na tržištima gdje nismo direktno prisutni. Upravo na području digitalnih kampanja imali smo razdoblja u kojima bismo vodili kampanje istovremeno na 15-tak europskih tržišta, uključivši i najkompetitivnija poput Njemačke ili Velike Britanije. I to s limitiranim budžetima u odnosu na usporedive globalne igrače. Takav način rada vas uvijek natjera da napravite maksimum, da budete kreativniji, da koristite najsuvremenije tehnologije kako bi kampanje bile što uspješnije. Dodatno, važno je razumjeti komparativne prednosti takvog način poslovanja u odnosu na npr. podružnice velikih svjetskih agencijskih mreža. Vjerujem da Real predstavlja bitno kvalitetnijeg partnera tvrtkama koje na ovim konkretnim tržištima žele napraviti veće iskorake, agresivnije povećati vlastite tržišne udjele, inovirati ili lansirati nove proizvode ili ući u nove poslovne segmente. Iz navedenih je razloga Real u prošloj godini krenuo u projekte i razvoj usluga u digitalu koji ga već čine jedinstvenom marketinškom agencijom u regiji, a moram naglasiti da smo za to imali i specifično dobru startnu poziciju kroz postojeće poslovanje.

Koje su vaše najvažnije karakteristike koje vas izdvajaju od ostalih agencija?

U samo desetak godina narasli smo u jednu od vodećih medijskih ali i full service agencija. Real grupa je prepoznata kao agencija s najboljim ljudskim potencijalima u kreativnom segmentu agencijskog biznisa. Posjedujemo iskustvo rada na više tržišta za jednog klijenta i stekli smo iskustvo u različitim situacijama s našim klijentima – od kompleksnih tržišnih repozicioniranja, otvaranja novih tržišta, rebranding kampanja, i tome slično. U digitalnom segmentu jedni smo od lidera u realizaciji naprednih medijskih rješenja i marketinških kampanja. Sve su to bili sjajni preduvjeti da kao vlasnik donesem svojevrsnu odluku otvorene utrke svim prijevoznim sredstvima digitalnoj budućnosti ili bolje rečeno sadašnjosti. Možda je jedan od najbitnijih okidača bio projekt gdje smo za klijenta radili dubinsku analizu ponašanja tzv. Milenijske generacije. Kad shvatite, bilo marketinški, bilo fenomenološki, do koje mjere je digital integriran u svaki element života tih novih generacija, jasno vam je da uskoro nećemo ni govoriti o podjeli na online i offline. Uskoro će naprosto sve biti digitalno.

Na koje se konkretne načine vi kao agencija prilagođavate novom tržišnom kontekstu?

U Real grupi smo prošle godine već napravili značajne digitalne iskorake i ušli u neke projekte koje bih istaknuo. To je, primjerice, osnivanje full service odjela unutar agencije za sve digital marketinške usluge gdje smo zaposlili kadar koji pokriva kreativu i razvoj te smo ujedno pojačali resurse za društvene mreže. Sve navedeno vidimo kao nadogradnju našeg postojećeg tima za digitalne medijske usluge. Rješenja unutar digital signage segmenta integrirali smo s digitalnim kanalima, omogućili interakciju s korisnicima kao i integraciju s drugim izvorima podataka i sadržaja. Iz našeg postojećeg PR i medijskog znanja kreirali smo novu ekspertizu i uslugu za klijente baziranu na stvaranju sadržaja, primarno za digitalne kanale – pod jednim nazivom to je danas Realov “content marketing” segment. U tom već spomenutom širem pogledu na digitalni svijet, važno je razumjeti da današnji kupac ne očekuje samo komunikaciju prije kupnje već je jednako važan odnos s postojećim kupcima i komunikacija nakon konzumacije proizvoda. Kao jedan od odgovora na to Real grupa razvija tehnološke platforme za ispitivanje zadovoljstva kupaca, nadogradnju ukupnog korisničkog iskustva za neki brend ili kompaniju. Jedan od takvih alata je već lansirani sustav Instant Telltale. Svakako želim istaknuti i projekte na kojima radimo, a koji nisu čisti digital, ali svakako koriste potencijal digitalnih kanala za internacionalnu promociju i pozicioniranje. To su u prvom redu projekti poput filmskog ostvarenja Gnothi Seauton ili još ambicioznije multimedijalne izložbe Nikola Tesla – Mind from the Future, koja će biti najveći hrvatski izložbeni izvozni projekt.

Što je ključ uspjeha, kako odrediti što i gdje agencija mora ulagati, gdje se širiti?

Digitalno tržište doista nudi nevjerojatno puno mogućnosti i potencijala za male i velike tvrtke da okušaju vlastiti poslovni uspjeh – od inovativnih mobilnih aplikacija, kreativnih komunikacijskih ideja do novih tehnoloških načina ciljanja korisnika i korištenja programatskog oglašavanja. U Real grupi i dalje vjerujemo kako je ključ uspjeha i dalje ljudski faktor. Ono na čemu baziramo svoj dosadašnji i budući uspjeh su izvrsni ljudi, što smatram najvećom komparativnom vrijednošću Real grupe, čak i u usporedbi s mnogim internacionalnim agencijama. Realov DNK čini skup vrhunskih pojedinaca i dobar timski rad - od sjajnih kreativaca, iskusnih marketing menadžera i projektno orijentiranih ljudi i možda najboljih medijskih eksperata na tržištu za sve medijske kanale – od tradicionalnih do digitalnih, zatim PR eksperata. Također, lijepo je raditi i s Millennials generacijom, biti okružen njima i njihovim entuzijazmom. U Real grupi smo uvijek podržavali mentoriranje i reverse mentoriranje i dopuštamo mladim generacijama da nas uvode u nove trendove. Nema boljih osoba od njih koji na brzi način mogu objasniti što je vlogging, konturiranje, LMS, trolling. Dajemo im slobodu u razvoju, edukacije, mogućnost sudjelovanja na konferencijama, priliku za e-učenje te stvaranje ekspertize. Real grupa je i za njih izvrsno mjesto za profesionalni rast i razvoj.