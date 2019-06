Pokrenuli festival, dogodio im se startup!

Foto: press

Sedmi festival Forestland održat će se od 19. do 21. srpnja u Međimurju. 48 sati, tri pozornice, 53 artista, O kakvom start-upu pričamo, ako počinjemo s festivalom?

“2013. i 2014., prve dvije godine festival Forestland bio je besplatan, nije bilo ulaznica i događaj je bio znatno manji” krenuo je s pričom Krešimir Biškup, glasnogovornik festivala. “Već naredne godine festival je bio u trajanju od tri dana, da bi u 2016., 2017. i 2018. on trajao dva dana. Uvođenjem više dana trajanja, dolaskom većih imena morali smo osmisliti i odrediti cijene, uvjete, kategorije, ali i način prodaje ulaznica. To nam je otvorilo jedan novi, drukčiji svijet.”

Organizacija događaja sama po sebi je kompleksna stvar. Od osmišljavanja koncepta do samih aktivnosti uoči, za vrijeme i nakon događaja, pa do izgradnje, provođenja i trajanja festivala najčešće nam je potrebno 365 dana. Jedna od aktivnosti koje su nam bile izazov jest i ticketing, odnosno sustav prodaje ulaznica.

“Sam koncept ulaznica do početka prodaje treba kompletno osmisliti. Ako se zbog nepažnje, ili nemara dogodi greška, ili napravimo krivi korak u planiranju to postaje komunikacijski problem za rješavanje. Kroz razne naknade i troškove ulaznice preko postojećih servisa bile su visoke, odnosno komplicirane za održavanje. Svaka izmjena, obračun, kontrola i nadzor iziskivalo je puno vremena i snage za rješavanje problema, uz visoke naknade pružatelju usluga. Već 2016. godine odlučili smo osmisliti vlastiti sustav i tako je nastao www.ticket2go.hr . ”

Kako je nastao Ticket2go.hr

Krajem festivalske sezone 2015. krenulo se u osmišljavanje vlastitog sustava i web shop servisa za prodaju ulaznica. U nekoliko mjeseci nastao je Ticket2go.hr, novi koncept za prodaju ulaznica i rezervacija za koncerte, sportske događaje, kulturne priredbe i ostale javne i privatne događaje.

U samo nešto više od tri godine, ticket2go.hr je iz koncepta i male aplikacije postao servis koji koriste najveći događaji na sjeveru Hrvatske poput utrka Speedway GPQ u Donjem Kraljevcu, glazbenih koncerata od Čehaj festa do Jelene Rozge i Vojka V, te manjih događaja poput Picnic-a, produkcije Koraka u GOC-u, ali i svih događaja u organizaciji Forestland kolektiva.

Iz aplikacije u vlasništvu udruge mladih, Ticket2go.hr je danas u vlasništvu tvrtke Forestland j.d.o.o. direktora Nikole Horvata:

“Kad smo kretali u razvoj ove aplikacije, znali smo što nam treba. Tehnološka znanja imamo, ali nedostajalo nam je iskustva u osmišljavanju koncepta ulaznica. Online servis završili smo s programiranjem u nekoliko mjeseci, a još toliko nam je bilo potrebno za usklađivanje mogućnosti prodaje s potrebama tržišta. U početku smo imali veću prodaju offline, na prodajnim mjestima u Čakovcu i okolici, da bi kasnije primat ipak postao online. Danas većina ulaznica se prodaje online uoči samog događaja”.

Događaji koje ticket2go.hr pokriva većinom su na sjeveru Hrvatske, a kako kažu, ne planiraju se širiti nacionalno, već kvalitetnije pokriti bazu:

“Jednom kad smo kupce naučili na sustav, kad su korisnici uvidjeli prednost e-ulaznice i jednostavnost takve logistike, Ticket2go.hr je postao pravi hit. Prednost ove aplikacije nije samo u jednostavnosti prodaje, već i u popratnom marketingu koji radimo za svakog klijenta posebno. Iznimno smo ponosni na svaku suradnju koju ostvarujemo pa tako komuniciramo i sve projekte kroz Instagram, Facebook i ostale marketinške kanale koje koristimo” reći će Nikola. “Aplikacija je kodirana u Microsoft.NET a baze i ORACLE sustav su zahvalni za održavanje. U dogledno vrijeme čeka nas redizajn UX sustava, ali i same mobilne aplikacije. Razvili smo mobilnu aplikaciju koja u ovoj prvoj verziji omogućava samo adminsko korištenje, odnosno real time praćenje statistike, skeniranje ulaznica i ažuriranje podataka. U drugoj, novoj verziji ona bi morala biti dostupna i za iOS sustave, ali i omogućavati korisničko ažuriranje podataka, kupljenih ulaznica kao i samu kupovinu ulaznica.”

Digitalni marketing za aktivnosti sustava Ticket2go vodi mlada Nina Horvat, aktivna autorica i buduća studentica na Algebri: “Velik broj pojedinih projekta, kao i zanimljivi i različiti događaju omogućuju nam da rasporedimo i kvalitetno odradimo ne samo komisijski sustav prodaje za klijenta, već da im i omogućimo i napravimo popratni marketing. Nama je cilj uz posao za pojedinog klijenta razvijati i naš sustav, poboljšavati se i osmišljavati nove mogućnosti. Tako ćemo primjerice za Speedway u Donjem Kraljevcu uvesti i numerirana sjedala što iziskuje mnogo posla, crtanje stadiona i planiranje rasporeda mjesta” kratko će Nina.

I za kraj, u sustavu Ticket2go.hr kroz protekle tri godine generirano je 45 jedinstvenih događaja, plasirano preko 38 000 ulaznica, a u 2019. i 2020. nas očekuje prema prognozama još barem toliko raznih manifestacija, događaja i koncerata.