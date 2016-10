Nije svaki event dobar event, traže se eventi s "VAU" efektom

Foto: Thinkstock

Eventi ili događanja u poslovni svijet ušli su na velika vrata. Sve je više kompanija koje rado koriste ovaj marketinški i PR alat. No nije svaki event dobar event jer ako nije dobro organiziran i nije ispunio očekivanja onih kojima je namijenjen sav trud i novac ulože u njega bit će uzalud,a što je najgore može čak donijeti i negativni efekt.

Kako to izbjeći?

Kada dođete na neki event zapravo većina ljudi nema pojma koliko rada, truda, znanja i vještina treba uložiti u organizaciju istog. Mnogi neupućeni misle da je to vrlo lako sve dok se ne nađu u organizacijskom košmaru i panici, a onda shvate da to baš i nije tako kako su mislili.

Zašto su eventi bitan marketinški i PR alat?

Danas je jako teško zadobiti pažnju ciljane skupine, ono što ste nekada mogli dobiti jednom oglasnim spotom danas, za dostići takav efekt, treba puno malih koraka i mix raznih aktivnosti. Ako napravite dobar event možete biti u direktnom doticaju s ciljanom skupinom, pridobiti njihovu pažnju, stvoriti dobre odnose i upoznati njihove potrebe i želje. Osim toga event nam daje mogućnost da dopremo do njihovih srca i tu se uvućemo, zato im trebamo stvoriti divne emocije koje će još dugo dugo nositi u sebi i vezati ih uz naš proizvod, brend ili kompaniju. Ako sve dobro osmislimo event nam daje i dobre materijale za naše web stranice, društvene mreže i objave medijima. Jednim "udarcem" toliko toga.

Od kuda krenuti u organizaciji eventa?

Uvijek krećemo od cilja, moramo jasno definirati što želimo postići i tko nam je ciljana skupina. Kada to znamo onda možemo dalje graditi elemente koji su u svrsi zadanog cilja. Koliko ćemo uspjeti u tome ovisi o dobroj organizaciji i našoj mašti da osmislimo nešto novo i drugačije.

Na što posebno moramo paziti?

Sve zavisi o veličini samog događanja. U većini slučajeva uvijek trebamo imati tim uz sebe, a taj tim treba znati voditi. Jako je bitno znati jasno delegirati zadatke, postaviti rokove, aonda ništa ne prepuštati slučaju. Sve treba provjeravati i tri puta i svakog trenutka biti u toku događanja, kontrolirati svaku sitnicu. Jako je bitno imati dobar, profesionalan tim, ljude u koje imate povjerenje da mogu i znaju odraditi zadatke s voljom i na vrijeme. Jako je važno sve pokrenuti na vrijeme, jer je vrijeme najčešće resurs koji najviše fali. Odrađivati nešto u zadnji čas može biti pogubno.

Event je poput mozaika, da bi bio dobar svaka, čak i ona najmanja sitnica mora biti na svom mjestu. Ponekada zbog jedne sitnice netko s eventa može otići s gorčinom, a to je najgore što nam se može dogoditi.

Što je event s "VAU" efektom?

To je event za pamćenje, event u kojem ne samo da smo ispunili sva očekivanja ciljanoj javnosti nego smo im dali i još nešto više, nešto što nisu očekivali. Za organizirati takav event trebate biti vrlo kreativni i odvažni, bez obzira da li se radi o jednom malom poslovnom druženju ili nečem velikom. Nije čak ni važno imate li veliki budžet ili ne, bitno je potruditi se, izaći iz kutije, odbaciti uobičajenost i standarde, usuditi se biti drugačiji. Kada nešto radite nemojte prihvaćati prosječnost, to daju svi, potrudite se podariti nešto puno više.

Na žalost u većini slučajeva domet eventa je da bude dobro organizirano, da ništa ne iskače iz kolosjeka, da sve bude u uobičajenim okvirima i ne razmišljaju o dodatnoj vrijednosti. Nije stvar odraditi event, treba ga raditi sa srcem i maštom, dati mu poseban pečat koji se neće moći lako kopirati, nešto po čemu će vas pamtiti.

Kako organizirati takav event?

Sve se zasniva na dobrim i originalnim idejama. Nije dovoljno imati samo ideju o eventu, nego treba imati dobre ideje i za pojedine sitnice koje će ga poput začina začiniti i učiniti neodoljivim. Goste treba iznenaditi ljepotom kada se to najmanje nadaju, prirediti im nešto što što će ima zagrijati srce, "nahraniti " im sva čula da doma odu sretni i ispunjeni. Za to treba znanja, kreativni um i malo više samomotiviranosti jer bez dodatnog truda i želje za boljim teško da će biti nekog efekta, a kamli VAU efekta.

