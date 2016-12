Neka investicija u daljnje obrazovanje bude vaša najbolja odluka za 2017. godinu

FOTO: PRESS

Nerijetko su te odluke vezane za poduzimanje novih koraka u poslu, u karijeri, bilo da je riječ o odluci o pronalasku boljeg radnog mjesta, povećanju zarade, ostvarenju novih poslovnih kontakata ili, pak, usavršavanju i edukaciji. Neki će donijeti odluku da je upis MBA studija ono što žele za sebe, a to je odluka je koja se donosi jednom u životu. Oni koji je donesu spremni su na ulaganje znatne količine vremena, ali i novca.

Svjetsko MBA tržište, na kojem danas postoji između 8,000 i 12,000 MBA programa, postalo je toliko napućeno da je sve teže ostati u toku s najnovijim informacijama zbog toga što mnogi programi ne nude ono što obećavaju. Stoga je vrlo važno pažljivo odabrati odgovarajući MBA studij.

Kako bi odabir potencijalnim studentima bio lakši, prof. Barbara Stöttinger, dekanica poslovne škole WU Executive Academy ponudila je osnovne savjete (B.A.S.I.C.S.), odnosno vodič za odabir odgovarajućeg MBA programa:

B—kao brend

Prilikom odabira odgovarajućeg MBA programa potrebno je voditi računa o tome nalazi li se poslovna škola za koju se odlučite među najboljima kada je riječ o istraživačkom radu i osigurava li visoke standarde kvalitete karakteristične za prestižne MBA programe? Reputacija poslovnih škola se nerijetko pokazuje presudnom jer poslodavce će također zanimati i gdje ste postigli svoj MBA stupanj.

Mogućnost stvaranja vrijednih kontakata s kolegama, studentima i predavačima još je jedan važan čimbenik kojeg valja razmotriti u ovome kontekstu. Mreža kontakata s ljudima u područjima u kojima namjeravate raditi uvelike doprinosi razvoju karijere i poboljšanju tržišne vrijednosti, znatno olakšavajući kontakt s poslodavcima svjetskog ugleda.

A— kao akreditacija

Akreditacije su važne međunarodne oznake izvrsnosti. Ako je slučaj da određeni studijski program posjeduje jednu ili više međunarodnih akreditacija, sa sigurnošću možemo reći da je riječ o programu visoke kvalitete. Najistaknutije svjetske agencije za akreditiranje uključuju AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) i EQUIS (European Quality Improvement System). Gledajući globalno, postoji samo 48 triple-crown MBA pružatelja (tj. akreditirana od strane tri prethodno navedene agencije).

S—kao selektivnost studenata

Osim općih upisnih kriterija poput postignutog sveučilišnog stupnja i odgovarajućeg radnog iskustva, važan aspekt MBA programa predstavlja i struktura studijske grupe - vaše kolege i vi u učionicu ćete donijeti bogato profesionalno i osobno iskustvo s različitih funkcija, gospodarskih grana i kulturalnih sredina te time, kao članovi fakulteta, značajno pridonijeti visokoj kvaliteti nastave. Udruživanje snaga te razmjena pogleda i stavova s međunarodnom grupom kolega, kako bi se razvile nove ideje, čini temelj vrhunskog obrazovanja svake osobe na upravljačkoj poziciji.

I—kao internacionalnost programa

Izražena međunarodna orijentiranost MBA programa vrlo je korisna prilikom upuštanja u svakodnevne izazove modernog poslovanja, koje je danas globalizirano i kulturalno raznoliko te se razvija velikom brzinom. Kvaliteta studijskog programa vidljiva je ponajprije kada se studentima pruža uvid u posebnosti nacionalnih i međunarodnih tržišta kroz specijalističku praksu. Ona uključuje poduku kod lokalnih, partnerskih sveučilišta i posjete tvrtkama, što studentima otvara mogućnost upoznavanja s poslovanjem iz prve ruke te razmjenu iskustva s vodećim osobama na upravljačkim pozicijama u svijetu.

C—kao curriculum

Kako bi kvalitetan MBA program održao svoju međunarodnu reputaciju neophodno ga je stalno ažurirati u odnosu na društvene i gospodarske trendove, a sve kako bi polaznicima prenio najnovije akademsko znanje. Pri tome je potrebno posebnu pozornost obratiti na ključna pitanja budućnosti (npr. vodstvo, globalna tržišta, poduzetništvo i inovacije, odnosno odgovorno vodstvo) te kritički procijeniti praktičnu važnost programa. Upravo iz navedenih razloga posjete tvrtkama te gostujuća predavanja direktora međunarodno aktivnih tvrtki vrlo su važni u ovome kontekstu, jer pružaju šansu da njih i njihove posebnosti polaznici upoznaju iz prve ruke, kao i tržišta na kojima djeluju.

S—kao satisfakcija

MBA diplomanti u svojim su (profesionalnim) životima ujedno i ambasadori poslovnih škola u kojima su postigli svoje obrazovanje. Ukoliko su njime zadovoljni, rado će ga preporučiti potencijalnim studentima. Osim komunikacije s diplomantima i studentima, nije na odmet provjeriti vodeće međunarodne MBA rang liste koje su mjerodavan i nepristrani pokazatelj kvalitete MBA programa, poput primjerice one koju je sastavio poslovni dnevnik Financial Times.