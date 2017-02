Američki odvjetnik i osnivač SAC Capitala glavna motivacija za uspješnu seriju Milijarde

PICKBOX - BILLIONS © Showtime Networks Inc. All rights reserved.

Dok je u prvoj sezoni serije Milijarde (Billions) slogan glasio Moć je univerzalna valuta, druga sezona koja 20. veljače počinje na Pickboxu najavljena je mračnim proročanstvom – Moćni će pasti. Ako niste gledali Milijarde, vrijeme je da se navučete na ovu Wall Street dramu jer uz ekskluzivnu premijeru druge sezone, prva sezona je u potpunosti dostupna na Pickboxu.



Primamljiva premisa inspirirana stvarnim događajima i ljudima



Prvi je kralj investicijskih fondova i potencijalni kriminalac, a drugi uspješni odvjetnik koji kriminalce visokog kalibra privodi pravdi. Prvi akter ove priče zove se Bobby Axelrod – karizmatik je, šarmer, zamalo je pao kao žrtva napada na njujorške blizance 11. rujna, a portretira ga uvijek sjajni Damian Lewis. Lice pravde predstavlja Chuck Rhoades, čovjek s dubokim podočnjacima, sado-mazo porocima, ne tako sjajne naravi, a stvarna osoba koja se krije iza ove uloge je zastrašujuće uvjerljivi Paul Giamatti.

Serija je inspirirana stvarnim osobama. Iako su odgovorni tvorci serije zanijekali direktnu povezanost sa stvarnim životom, The New York Post je otkrio kako postoji previše podudarnosti sa životom dva čovjeka. Pričamo o američkom odvjetniku Preetu Bharari i njegovoj bitki sa menadžerom i osnivačem SAC Capital-a, velike grupacije hedge fundova. Ako vam otkrijemo tko je pobijedio u toj bici, neće biti gušt gledati Milijarde!



Visoka gledanost znak je da se ne radi o suhoparnoj drami



Sigurno niste znali da su Milijarde oborile rekord gledanosti u SAD-u. Na dan prikazivanja prve epizode, privukle su čak tri milijuna gledatelja, a interes nije padao sve do kraja sezone. Moglo bi se reći kako Milijarde imaju odličan recept: tema serije je bezvremenska, glumci su afirmirane zvijezde, a serija je napisana s puno pažnje i ulaganja u detalje. U konačnici, prva sezona zaintrigirala je čak 6,5 milijuna ljudi.



Što možete očekivati u drugoj sezoni?



Nakon što pogledate prvu sezonu Milijardi i nakon što se navučete na cijelu priču, sigurno će vas zanimati što vas od 20.2. čeka. Giamatti je obećao kako će njegov lik biti još ustrajniji u progonu Axelroda te da se može očekivati manje brutalnosti, a više strateških poteza i intelektualnih, zakulisnih igara. „Moj lik, a u neku ruku i sama serija, manje je Mussolini, a više Machiavelli.“

Lewis je otkrio kako će njegovom liku teret postati ranjivost i krhkost, a sve sa željom da odnese pobjedu ne samo u bici, nego i u ratu.

Zagonetni Wall Street

Milijarde pokušajte shvatiti kao upute za snalaženje po Wall Streetu. Wall Street najzagonetnija je ulica, a asocijacija koju budi je hrpa muškaraca u odjelima koji viču jedni na drugi i gledaju u monitore pune brojeva i grafika. Serija zaranja dublje od toga – otkriva motivaciju za radom u ovoj atmosferi, otkriva ples po žici zakona, iskorištavanje rupa. Milijarde pokazuju kako situacija nije kriminalna samo na Wall Streetu – slične situacije se ponavljaju po drugačijim obrascima u različitim dijelovima društva i poslovanja.



Zaronite u svijet pravih igrača već danas uz Pickbox!