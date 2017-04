Uspjeh dolazi kad prodaju zavolite i kad vas zavede

Načelo nije kupca uvjeriti, nego kupca otkriti/FOTOLIA

Vinko Vukadin, aktivni je poslovni trener i autor knjige ˝Eros prodaje˝, nakon bogatog obrazovanja, magisterija na području teologije i filozofije, poslovnog i životnog iskustva, odlučio je svoje znanje i iskustvo prenijeti drugima i pretočiti ga u djelo.

Koristeći svoje praktično znanje menadžera prodaje kroz edukacijske procese pretače svu svoju energiju u ovu knjigu jer, kako kaže, prodaja je umjetnost koju svi mi u sebi nosimo. Ona je filozofija i životni stil, ona je kao ljubavna umjetnost, ako želite biti sretni morate prepoznati potrebe drugoga i te potrebe težiti zadovoljiti na način kako to drugi očekuje. Tek kad zadovoljite drugu osobu, odnosno kupca vi ćete sami postati sretni, stoga autor u knjizi u centar stavlja prodavača.

Zavolite prodaju

Kako stoji u knjizi, dobar prodavač jednostavno radi, on izlazi na teren i ugovara sastanke, trudi se i bori. On to ne može ako nema neke osnovne pretpostavke, točnije da je ponosna osoba, da voli svoj poziv, točnije da ga je zaveo eros prodaje , da kontinuirano uči komunicirati te da govori jezikom kupca. Vukadin tvrdi da tek kad ste kao prodavač otkrili ljepotu svog poziva, kad vas je očarao eros prodaje, i zaveo vas svojim putem podizanja i padova, tek onda ćete u prodaji imati uspjeha.

Riječ je o knjizi koja može pomoći da poboljšate svoj posao, da više zavolite prodaju, i da budete sretniji. Ona će vam pomoći ako sami u sebi otkrijete ono što u njoj tražite. Knjiga je namijenjena svima koji u neposrednom kontaktu prodaju proizvode, usluge ili rješenja. Prije svega to su trgovci, prodavači, zastupnici, komercijalisti a cilj joj je da vas upozna s različitim pristupima klijentima u različitim prodajnim situacijama. Tko je god radio s prodajom zna da nije uvijek pitanje talenta, već da odgovor leži u različitosti prodavača i kupaca. Ponekada tvrtke pokušavaju razlilite proizvode strpati u istu shemu, a pri tomu zaborave na kupca. Uspjeh u prodaji je izgrađen na tri osnovna stupa: prodavaču, proizvodu i kupcu.

Nažalost ne postoji "recept" za sve prodavače, niti postoji "recept" za sve kupce. Trikovi i savjeti, kako uvijek prodati, učinkoviti su samo kod jedne vrste kupaca i kod jedne vrste prodavača dok kod drugih ne funkcioniraju ili izazivaju konflikt. Suvremeni kupac je informiran, pametan, školovan. On primjećuje kad ga prodavač želi "preveslati" koristeći komunikacijske i ine trikove. Ako vam je važan dugotrajan odnos s kupcima, želite dugotrajno stabilne prodajne rezultate i tražite specifična rješenja, onda je jedini put prilagodba potrebama kupaca i njihovoj različitosti

Analiza kupaca

Tipo-logična prodaja po metodi INSIGHTS bi mogla biti ono što j emnogim prodavačima potrebno. INSIGHTS je sofisticirani sustav analize kupaca, prodavača i njihovog načina komunikacije i motivacije. Prodavačko načelo INSIGHTS-a nije "Prodaji onako kako bi ti kupio", nego "Prodaji onako kako bi tvoj kupac kupio". Praktična metoda "Virtualnog kovčega" otkriva načine pomoću kojih ćete kupcu uvijek ponuditi ono što on stvarno treba.

Kako tvrdi Vukadin, načelo nije kupca uvjeriti, nego kupca otkriti. Nitko ne voli kad ga se "uvjerava" u ono što on ne vjeruje. Nitko ne voli trikove, oni su prozirni. Otkrijte kupca kao partnera i ponudite mu iskreno rješenje, a ne jeftine trikove. Na prodajnom treningu koji Vukadin vodi u sklopu Poslovnog centra znanja sudionici će naučiti jednostavno i brzo prepoznavati različite tipove kupaca te kako odabrati Tipo-logične argumente za svoje proizvode. Nakon seminara će biti u stanju karakteristike proizvoda pretvoriti u prednosti za kupca te će im spoznaja o vlastitom tipu pomoći u otkrivanju vlastitih prednosti i eventualnih nedostataka u prodaji. Uz to, sudionici će ući u tajnu prodajne prezentacije pomoću virtualnog kovčega.

Autor Vinko Vukadin je poslovni trener, magistar filozofije i teologije te autor knjige Eros prodaje

Poklanjamo čitateljima

50 posto popusta na redovnu cijenu kotizacije.

Kod za popust prilikom online prijave: KOD: PP085

www.poslovni/seminari/