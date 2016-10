Uspješno preokrenuo višegodišnji trend usporena razvoja Podravke

Zvonimir Mršić na čelu Podravke je od 2012./Boris Šćitar/VL/PIXSELL

Po glasovima članova žirija sastavljenog od gospodarskih stručnjaka i novinara , predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić ušao je među pet kandidata između kojih će čitatelji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika izabrati Poduzetnika godine. Osim toga, među pet važnih događaja koji konkuriraju za Gospodarski događaj godine uvrštena je Podravkina akvizicija ljubljanskog Žita, a za što je također zaslužan Mršićev menadžment.

Od 2015., prehrambena kompanija iz Koprivnice počinje poduzimati niz inicijativa. Prvo je pokrenuta gradnja dviju tvornica Belupa, ukupne vrijednosti 51 milijun eura; bila je to najveća greenfield investicija u državi. Potom je u portfelj stavljeno slovensko Žito, uspješno je provedena dokapitalizacija kompanije uključivanjem i radničkog dioničarstva. Osim toga, završen je višegodišnji projekt organizacijsko-kadrovskog restrukturiranja.

Odličan rezultat

I poslovni rezultati su odlični. Tako financijsko izvješće za 2015. pokazuje da je Podravka Grupa ostvarila rekordnu dobit od 398 milijuna kuna, a to je čak četiri puta više nego za 2014. i najveća dobit realizirana u posljednjih 25 godina. Kako je prigodno istaknuo Zvonimir Mršić, "rekordna neto dobit je, među ostalim, rezultat pozitivnog utjecaja kupnje slovenske tvrtke Žito te poreznog prihoda povezanog s poticajima koji su Podravki dodijeljeni radi izgradnje novih tvornica Belupa".

Prihodi od prodaje Grupe Podravka u 2015. rasli su 7,8 posto, na 3,77 milijardi kuna. Strateško poslovno područje Prehrana ostvarilo je još bolji rast prihoda od prodaje od 11,6 posto pa su dosegnuli 2,9 milijardi kuna. Prehrana je u 2015. imala gotovo 211 milijuna kuna neto dobiti, dok je u prethodnoj godini dobit ovog segmenta bila 28,8 milijuna kuna. Mršić u izjavama za medije nije skrivao zadovoljstvo što je u njegovu mandatu vođenja kompanije radikalno preokrenut višegodišnji trend usporena razvoja, kao ni vrlo ambiciozne planove za naredno razdoblje.

Snažan igrač

Tvrdi da Podravka neće biti samo najbolja kompanija u Hrvatskoj, već će uskoro izrasti u snažnog internacionalnog igrača koji će poslovati globalno, a zadržat će sjedište u Hrvatskoj. Ne žele, kaže, nositi oznaku regionalno najveće kompanije, ambicije koprivničkog prehrambenog diva streme visoko, a voljni su, ističe Mršić, i za suradnju s ostalim ovdašnjim kompanijama iz prehrambenog resora kako bi zajedno osvajali i jačali pozicije na novim tržištima. U kompaniju su doveli nekoliko menadžera s inozemnim putovnicama, a pogone Podravke otvorili su i stranim studentima, nudeći im stručnu praksu. Strategija Podravke je biti najinternacionalnija hrvatska firma.

"Podravka više nije što je bila prije tri godine, mijenjali smo se puno brže od okruženja jer smo morali sustizati konkurenciju, a istodobno smo promijenili cijeli proces rada", ističe Mršić te uz snažniji fokus na izvoz navodi kako velike planove imaju vezane i uz turizam s obzirom na njegov golemi potencijal unutar hrvatskog gospodarstva. U Mršićevu mandatu provedeni su i veliki rezovi u kadrovskom restrukturiranju. Broj zaposlenih je, uz otpremnine, smanjen za oko 20 posto. S otkazima i velikim rezovima zasad je, kaže, gotovo. Prvo polugodište 2016. donijelo je rast svih poslovnih parametara. Na razini Podravka grupe iskazana je neto dobit od 97,3 milijuna kuna, što je rast od 5,8 posto. Prihodi od prodaje rasli su 26,2 posto dosegnuvši 1,98 milijardi kuna.

Neraskidiva veza

Karijera Zdravka Mršića neraskidivo je vezana uz Podravku- od 1990. do 1998. bio je direktor Službe za odnose s javnošću. Od 1997. do 1999. zamjenik je gradonačelnika Grada Koprivnice. Potom je apsolvirao poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i završio FBA - Fundamentals of Business Administration na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od svibnja do listopada 2000. Mršić je voditelj službe za odnose s javnošću i protokol Grada Zagreba, a od listopada 2000. do lipnja 2001. direktor je Podravkine Službe za odnose s investitorima. Od lipnja 2001. do veljače 2012. gradonačelnik je Grada Koprivnice. Bio je član Nadzornog odbora Podravke, a od veljače 2012. predsjednik je Uprave te tvrtke.