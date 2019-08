Tijekom ljeta se u Rijeci 'klešu' ledeni parkovi za zimske radosti. U Arcticu ih naprave 'da se smrzneš'

Bajkoviti Ledeni park u Zagrebu majstorstvo je riječkih stručnjaka koji su zaduženi za sve faze nastanka klizališta/Davor Puklavec/PIXSELL

Osim tisuća posjetitelja koji će nadolazeće zime sretno pohrliti na led u sve više hrvatskih gradova, ozareni će biti i u tvrtki Arctic u Rijeci. Ona je jedini tvorac klizališta u našoj zemlji, naime, u ovom primorskom gradu, europskoj prijestolnici kulture za sljedeću godinu, Arctic razvija biznis bez kojeg nema praktički nema adventske radosti. Još od 2003. bave se konzaltingom, proizvodnjom, iznajmljivanjem i prodajom opreme za mobilna i fiksna klizališta. A kako će nam reći prokurist Denis Ventin, u takvu su djelatnost ušli slučajno.

"To je produkt spontanosti i želje da u svojem gradu u kojem živimo i radimo omogućimo dotad nešto novo i neviđeno.To smo i učinili postavljanjem prvog hrvatskog mobilnog klizališta na Gatu Karoline riječke prije 16 godina i sve do danas kontinuirano razveseljavamo novim postavama mobilnih klizališta u mnogim gradovima Hrvatske i šire regije", objašnjava Ventin.

Premda se njihovi proizvodi rabe praktički jedino (ili barem ponajviše) tijekom sezone snijega i leda, ljeto im u Rijeci nije bilo pasivno. Naprotiv, Ventin će istaknuti da su im protekli mjeseci bili itekako radni.

"Da bi sve besprijekorno funkcioniralo potrebno je opremu održavati u ispravnom stanju. Takvim se poslovima u velikoj mjeri bavimo tijekom proljeća i ljeta i taj period je značajan za održavanje razine kvalitete opreme za iznajmljivanje. Pored radova na održavanju opreme postojećih klizališta u našim proizvodnim pogonima nastaju nova klizališta namjenjena potrebama širokog kruga naručitelja", navodi čelnik tvrtke koja je, dodaje, jedina koja u Hrvatskoj može pružiti kompletne usluge, od savjetovanja do projektiranja, proizvodnje, obavljanja najma i servisiranja opreme, prema potrebama naručitelja.

To su, pak, najčešće klijenti iz javnog sektora (čitaj: općine, gradovi), iako ih često angažiraju i oni iz privatnog sektora. Zadesite li se, dakle, na ledu u kakvom trgovačkom centru pa čak i hotelu, s priličnom pouzdanošću ćete znate da je tamošnje klizalište "made in Arctic". Kako unazad nekoliko godina gotovo svaki grad ili manje mjesto koje drži do sebe organizira adventske svečanosti, na repertoaru im se uvijek nađe i klizalište, pa je shodno tome i u Arcticu sve više posla. "Dosad smo projektirali i postavili više od 250 mobilnih klizališta različitih dimenzija.

Zahtjevi su klijenata doista različiti, često su vezani uz veličinu gradova i općina i broj stanovnika. U posljednje vrijeme veliki broj ih traži klizalište uz koje je dodana i staza za klizanje s kojom izvedbom doživljaj klizanja poprima neku drugu dimenziju", napominje Ventin Doživljaj za pamćenje s bajkovitim ambijentom osigurali su tako i postavljanjem Ledenog parka na Tomislavovom trgu u Zagrebu, lokacija koja je s klizalištem postala i jedan od simbola Adventa, višestruko proglašavanog najboljim u Europi.

U Arcticu se njime diče, kao 'trade markom'. "Zagrebački Ledeni park Tomislavac je naš projekt, osmišljen, projektiran i izveden znanjem naših stručnjaka i svakako smo ponosni njegovom izvedbom jer je i danas dovoljno atraktivan i privlači pažnju mnogih posjetitelja. Osim njega do danas smo uspješno realizirali mnogo drugih izuzetnih projekata na našim prostorima kao i izvan granica Hrvatske", otkriva Ventin. Izvozni uspjeh postigli su, primjerice u Beču, Njemačkoj i Nizozemskoj gdje izvode projekte klizališta i ledenih parkova.

"Oni kvalitetom nimalo ne zaostaju za našom europskom konkurencijom. Prošle zime odabrani smo kao najbolji ponuđač na međunarodnom natječaju za olimpijsko klizalište površine 1800 m2 u Sarajevu u Centru Skenderija. Na njemu su održana natjecanja Europskog festivala mladih EYOF 2019 u klizačkim sportovima sa sudionicima iz 46 zemalja svijeta", pohvalio se prokurist riječke tvrtke. Kad se govori o vrstama klizališta, osnovna je podjela na mobilna i fiksna.

"Uz njih postoje i otvorena i klizališta u zatvorenim prostorima. Modele bismo mogli razvrstati prema oblicima. Do unatrag nekoliko godina pretežno smo izvodili pravokutna ili kvadratna klizališta različitih dimenzija. Posljednjih godina prisutan je sve veći interes za neubičajenim oblicima klizalištima pa sve češće izvodimo kružna klizališta, ona u obliku slova L ili srca i drugih koje klijenti naručuju. Danas su najatraktvnije izvedbe sa stazama za klizanje. Nekoliko staza za klizanje spojeno je s jednim ili više klizališta, takvu cjelinu nazivamo ledenim parkom. Sadržaj parkova može se obogatiti postavljanjem ledenih tobogana s kolutovima za spuštanje, igrališta za curling, stazom za carting i sličnim atrakcijama", kaže Ventin.

Imaju i magistre znanosti

Proizvodni kapacitet Arctica omogućavaju izradu manjeg klizališta površine do 200 četvornih metara unutar jednog radnog dana.

"Sva klizališta projektiramo u uredima u Rijeci gdje su i pogoni za proizvodnju u kojima izrađujemo komponente. Gotova klizališta u elementima transportiramo sa skladišta izravno do lokacije naručitelja. Naši tehničari na lokaciji sastavljaju elemente u funkcionalnu cjelinu i stavljaju ga u pogon što našu ponudu čini uslugom po sistemu 'ključ u ruke'", opisuje Ventin postupak stvaranja ledenog poligona. Cijene klizališta izrađuju se personalizirano za svakog naručitelja i ovise o duljini perioda korištenja, dimenziji i količini ugrađene opreme. Za njegovu realizaciju nužni su ljudi, i to kvalificirani, jer "osmišljavanje klizališta je proces koji zahtijeva osim potrebnih vještina i veliko iskustvo iz brojnih projekata".

Trenutačno je u tvrtki 13 zaposlenih, obrazovanja od SSS do magistra znanosti. "U našem timu za osmišljavanje i projektiranje uključeno je više članova od kojih je svaki zadužen za pojedini segment. U osmišljavanju sudjeluje project manager koji oživljava duh klizališta prema željama naručitelja i putem 3D ilustracije prezentira ideju naručitelju. Projektanti uključuju više različitih vrsta proračuna, geodetskih, statičkih do strojarsko energetskih neophodnih za neometani rad klizališta. Djelatnici prolaze određene faze obuke u kojima se usko usmjeravaju i osposobljavaju.

Poneki procesi obučavanja određenih zanimanja traju jednu do dvije godine. Nije jednostavno pronaći djelatnike s prethodnim iskustvom i znanjem u obavljanju naših usko specijaliziranih poslova. Kontinuirano pratimo povećanje opsega posla i povećanu potrebu za zapošljavanjem i obučavanjem novih djelatnika", ističe Ventin i kaže da Arctic bilježi kontinuirani rast poslovanja, s povećanjem prihoda i dobiti. Sve su više orijentirani i na strana tržišta na kojima ostvaruju rast prodaje i najma opreme vlastite proizvodnje. "Izgradili smo kvalitetan proizvod prepoznat od strane mnogih stranih naručitelja i za kojim svakodnevno raste potražnja, što nas dodatno motivira", zaključuje Denis Ventin.