Ljuti i "teški" klijenti - Pogledajte kako je bilo na seminaru

U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa ljutim i teškim klijentima. Oni troše vašu energiju, zahtijevaju dodatan angažman te koriste ljutnju kao sredstvo manipulacije. Krizne poslovne situacije sa „teškim“ klijentima uvijek su neugodne,a kako bi umanjili negativan učinak potrebno se na vrijeme pripremiti. NLP sa svojim tehnikama i znanjima omogućava ljudima usvojiti vještine kojima na efikasan način, bez stresa upravljamo ljutim i teškim klijentima.

Rad sa ljutim i teškim klijentima iscrpljuje, izaziva stres i smanjuje učinkovitost. Kako komunicirati sa teškim klijentima? Često je važnije kako ste nešto rekli nego što ste rekli.

Dobro je znati prepoznati i razumjeti različite komunikacijske stilove da bismo se znali prilagoditi. Teški ljudi su nam teški i zato što ne znamo kako s njima komunicirati.

Naučili smo na seminaru:

što je ljutnja

kako ljudi manipuliraju ljutnjom

kako otkriti pravu svrhu ljutnje tvz. „skrivenu namjeru“ ljutnje

kako koristiti klijentovu ljutnju za ostavarivanje željenih ciljeva

vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikacije (kako i što slušati kod sugovornika) , „čitati značenje“ njegovih verbalnih i neverbalnih signala

koja su tri osnovna mentalna procesa i njihova uloga u svakodnevnoj komunikaciji

kako pomoću riječi i neverbalnih znakova otkriti mentalne procese sugovornika

kako znanje o mentalnim procesima koristiti za vođenje klijenta u smjeru koji mi želimo

O predavačici: Dragana Mladenović je internacionalni NLP Master trener i HNLP-a & Coach od 2002 kada je certificirana u Neuroenergetics - Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru, SAD. Istom je prigodom stekla i certifikat Coach-a. Dragana je također certificirani terapeut za Time Line TherapyTM, a završila je tečajeve iz Hipnoze 1 i 2 (Hexagon training company). Svoj trenerski rad je započela samostalno u Prosperiti koju je osnovala 2003. i od tada kontinuirano drži treninge NLP-a, mnogobrojne in-house treninge kao i individualne coachinge. Sa suprugom Draganom 2012. osnovala obiteljsku firmu Miroras centar za osobni rast i razvoj koji je specijaliziran za NLP edukaciju, treninge osobne promjene, te specijalizirane treninge kao npr.Time management, Stres management, Prezentacijske vještine bez treme. Član je prestižnih međunarodnih NLP asocijacija INHNLP, IANLP i ABNLP, te su njeni treninzi priznati i certificirani prema najvišim standardima. Ima bogato iskustvo u individualnom coachingu i savjetovanju. Koautor je knjige Uvod u NLP-osobni rast i razvoj, prve NLP knjige hrvatskih trenera. Dragana živi to što uči, voli NLP i vjeruje da je NLP jedan od načina kako ljudi mogu upravljati sobom i svojim životom.Vjeruje da je misija svakog čovjeka biti sretan i da svatko ima sve što mu je potrebno da to i ostvari. NLP nas uči KAKO dajući nam znanja, vještine i tehnike da to ostvarimo, a svatko od nas ima izbor odlučiti da li će preuzeti odgovornost za svoj život i kreirati ga prema svojim željama. Svoja znanja, iskustvo prenosi nesebično, visokom razinom pozitivne energije i zabave. Njen moto je: učenje je lako, jednostavno i zabavno.

