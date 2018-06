Osvojite knjigu „Algoritam za uspjeh“

Dragana Mladenović, NLP trenerica Miroras centra/Ž. Lukunić/ PIXSELL

Koliko ste puta komunicirali, a niste se razumjeli sa sugovornikom?

Koliko ste puta postavili cilj i niste ga ostvarili?

Koliko ste puta pregovarali i niste bili zadovoljni rezultatima?

Koliko ste puta prodavali i niste prodali?

Koliko ste puta davali upute koje nisu slijedili?

Koliko ste puta odlučili da ćete se baviti nekom tjelesnom aktivnosti i niste ustrajali?

Koliko ste puta bili neshvaćeni, nesretni i osjećali se neuspješno?

Knjiga Algoritam za uspjeh predstavlja osnove NeuroLingvističkog Programiranja, NLP tehnike i vještine kojima možete unaprijediti svako područje vašeg života. Knjiga je namijenjena svima koji se žele upoznati s konceptom Neurolingvističkog programiranja, tehnikama osobne promjene, rasta i razvoja i komunikacijskim vještinama, kao i svima koji su certificirani NLP praktičari, NLP majstori i NLP treneri.

Autorica Dragana Mladenović je internacionalni NLP Master trener i HNLP-a & Coach od 2002 kada je certificirana u Neuroenergetics - Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru, SAD. Istom je prigodom stekla i certifikat Coach-a. Sa suprugom Draganom 2012. osnovala obiteljsku firmu Miroras centar za osobni rast i razvoj koji je specijaliziran za NLP edukaciju, treninge osobne promjene, te specijalizirane treninge kao npr. Time management, Stres management, Prezentacijske vještine bez treme.

Uz bogato iskustvo koje ima u individualnom coachingu i savjetovanju. Dragana živi to što uči, voli NLP i vjeruje da je NLP jedan od načina kako ljudi mogu upravljati sobom i svojim životom. Vjeruje da je misija svakog čovjeka biti sretan i da svatko ima sve što mu je potrebno da to i ostvari. NLP nas uči KAKO dajući nam znanja, vještine i tehnike da to ostvarimo, a svatko od nas ima izbor odlučiti hoće li preuzeti odgovornost za svoj život i kreirati ga prema svojim željama. Svoja znanja, iskustvo prenosi nesebično, visokom razinom pozitivne energije i zabave. Njen moto je: učenje je lako, jednostavno i zabavno!

Knjiga uključuje većinu tema NLP praktičarskog treninga s mnogobrojnim primjerima iz petnaestogodišnje Draganine trenerske prakse i sigurni smo da će to biti knjiga koja će vam uvijek biti pri ruci i koju ćete čitati puno puta.

U koliko želite poboljšati bilo koji aspekt vašeg života, od osobnih do profesionalnih i bilo čega između, Algoritam za uspjeh će vam pokazati kako!

