Ojačat ćemo preradu drva i od nje napraviti najsnažniji industrijski sektor

Daniel Smiljanić

Izbori u HGK udruženju bili su pomalo neočekivani. Tek šest mjeseci otkako je Ivić Pašalić postao predsjednik Udruženja, drvoprerađivačke tvrtke su ponovno birale novog čelnika. Mlad, obrazovan, proeuropski i tržišno orijentiran, dinamičan i uvijek nasmijan glavne su karakteristike Daniela Smiljanića, direktora i vlasnika tvrtke Pan parket iz Orahovice.

Kako novi predsjednik vidi budući razvoj sektora?

Optimističan sam, jer smo kroz novo vodstvo Udruženja i sektorske konzultacije utvrdili novu razvojnu platformu. Želimo veću vidljivost u politikama Vlade. Nije bilo sve loše do sada, štoviše kroz zadnjih 15 godina napravljeni su važni pomaci u sektoru. Želim stoga zahvaliti i svojim prethodnicima, kolegama Jelčiću i Pašaliću. Imamo danas puno izazova koje nam nameću porezne, tržišne, tečajne i ostale politike u Hrvatskoj. Imamo snažnu potrebu za složnim djelovanjem u sektoru.

Što znači kontinuitet? Pristanak na daljnji monopol Hrvatskih šuma, mizerne potpore, lošu poziciju u proračunu i izostanak podrške izvozu?

Problema ima, ali nije sve tako crno. Imamo neke standardne probleme u sektoru te ozbiljna ograničenja. Svjesni smo svih tih crnih rupa i rješavat ćemo te probleme, postepeno metodom 'step by step'. Naravno, trebamo pokrenuti mnoge druge aktivnosti i procese koji će dovesti do našeg boljitka i do boljeg odnosa s Hrvatskim šumama. Prioriteti su i komunikacija s Ministarstvom poljoprivrede i podrška međunarodnom marketingu. Tu je i obrazovanje i nedostatak kadrova, što nam je crna rupa u sektoru, jer ne fale samo inženjeri nego i stolari, vozači viličara, itd... Trebat će vrijeme i uporno djelovanje svih nas u sektoru, kako bi se to sve odradilo i promijenilo, ali sve dobro što je do sada postignuto treba zadržati i poboljšati.

Posebno veliki utjecaj na poslovanje sektora ostavila je politika Hrvatskih šuma. Kakvu strategiju i pomake u tom odnosu predviđate?

Posljedice protekle politike u Šumama su nesagledive. To je nešto što ne bismo željeli ponoviti. Bili smo prisiljeni smanjivati proizvodnju i otpuštati radnike. Politika Hrvatskih šuma utjecala je često na gubitke kupaca i nekih tržišta. S nestrpljenjem očekujemo odluku Vlade oko imenovanja nove Uprave.

Želite reći da su Hrvatske šume odgovorne za neke stečajeve, propasti tvrtki ili lošije rezultate?

Hrvatske šume su naš prirodan partner i mi s njima uvijek moramo surađivati. Njima je država povjerila upravljanje velikim bogatstvima i to su činjenice. Ova uprava je imala premalo razumijevanja za nas kao partnere, kao kupce. Bilo je tu zadnjih godina netaktičnih poteza, lošeg ponašanja, pritisaka, a nisu se sve tvrtke mogle nositi s tim okruženjem na isti način. Bili smo prisiljeni raditi od danas do sutra, nismo mogli dugoročno planirati, niti ugovarati nove poslove. Takva politika dovela je do većeg zaduživanja, a neki od nas su poslovali s gubitkom.

Kako ćete surađivati s institucijama?

Rekao sam u uvodu da želimo izgraditi još bolju komunikaciju s resornim ministarstvom. Želimo biti njihov pouzdani partner i osigurati im podršku za sve ono dobro što će oni predlagati i što će koristiti našem sektoru. Imamo velika očekivanja od proeuropskih politika premijera Plenkovića i ministra Tolušića. Naš sektor je njima dobar poligon za uspješno djelovanje.

Korištenje EU fondova je slabo, sektorskih potpora skoro da i nema?

Ne treba zanemariti potrebu povlačenja dodatnih sredstava. Poznati smo po dobrom kapacitetu apliciranja i povlačenja, operativni programi su nam pomogli oko izgradnje naših kapaciteta za apliciranje za poticajna nacionalna sredstava. Moramo se fokusirati na međusobnu suradnju i proizvodno povezivanje, kooperaciju, od primarne do finalne proizvodnje. Neke tvrtke već intenzivno rade na samostalnom pronalasku i otvaranju novih tržišta, a sada to mora postati i važan zadatak Udruženja. Veliku potporu institucija treba osigurati za nastup na svjetskim sajmovima i tu je prilika da se dobro utroše EU sredstva.

Imamo dojam da ste dosta ležerni u vođenju vaše tvrtke koja prodaje parket u više u 40 zemalja. Hoće li ležernost biti vaša glavna osobina u ulozi predsjednika Udruženja?

Danas je izazov prodavati na svjetskom tržištu, jer je konkurencija izuzetno snažna. Stoga treba moderan, ali i pomalo ležeran pristup. Nastojat ću moju funkciju obnašati časno, radit ću za dobrobit sektora. Sektorsko zajedništvo zaista nije floskula, nego naš modus operandi. Tu su i prethodnici mogli napraviti nešto više. Drvna industrija treba jako i snažno Udruženje i mi ovim našim programom i kadrovskom konsolidacijom radimo dobre temelje za bolju budućnost sektora.

Njemački đak

Od Stuttgarta do Pan Parketa

Daniel Smiljanić vlasnik je Pan Parketa, tvrtke specijalizirane za proizvodnju višeslojnog parketa. Počeci njegovog prisustva u hrvatskom drvoprerađivačkom sektoru sežu u 2003. godinu. Rođen je u Njemačkoj, a nakon školovanja i prvih poduzetničkih iskustava u Stuttgartu preselio se u Hrvatsku, gdje je 2003. preuzeo posrnulu tvrtku za preradu drva u Orahovici. Smiljanić je član EU udruženja parketne industrije FEP i Hrvatskog drvnog klastera.

Program rada udruženja za razdoblje 2016.-2020.

1. Pozicioniranje u vladine politike

Glavni cilj Udruženja je postizanje prioritetnog položaja drvoprerađivačkog sektora u politikama Vlade Republike Hrvatske i postizanje šireg razvojnog konsenzusa o općoj koristi šume i drva, odnosno pozicioniranje drvne industrije u središte izvoznih, sirovinskih, energetskih i ruralnih politika Republike Hrvatske

2. Izvrsnost i regionalni pristup

U stručnom i javnom djelovanju Udruženje će promovirati pozitivne prakse uspješnih sektorskih tvrtki, koje mogu poslužiti kao najbolji primjeri provedbe sektorskih politika usvojenih od strane nadležnih tijela na razini Hrvatske i EU

3. Kontinuitet rada i sirovinska pitanja

Uzimajući u obzir postojeće stanje, ograničenja i izazove potrebno je provoditi politiku sektorskog kontinuiteta, koji podrazumijeva aktivno uključivanje svih dionika, podsektora i regionalnih grupacija u proces intenzivnih rasprava, dogovaranja i usuglašavanja zajedničkih stajališta te zajedničkog pristupa u provođenju budućih aktivnosti

4. Internacionalizacija i uključivanje u EU procese

Skoro 70% ukupnih prihoda sektor ostvaruje na međunarodnim tržištima, što potvrđuje visoki potencijal daljnjeg rasta, jer glavna svjetska tržišta još uvijek pokazuju stabilan interes za drvom, drvnim proizvodima, namještajem, drvnim peletom i drugim konkurentnim drvnim sortimentima

5. Obrazovanje i dodatna edukacija

Važan prioritet Udruženja je jačanje kadrovskog potencijala kroz intenzivno školovanje, stipendiranje i dodatnu edukaciju kadrova u cijelom obrazovnom lancu. U tu svrhu, Udruženje će surađivati s nizom obrazovnih, razvojnih znanstvenih i marketinških subjekata, kako bi se na dugoročno poboljšalo vještine i znanje te strukturu i priljev radnika u sektoru