Na obzoru tsunami 'greenfield' investicija u Hrvatsku?

Nakon sedam godina krize u kojoj se gradilo na kapaljku, Hrvatska je pred valom greenfield investicija, moglo se čuti na petom izdanju međunarodnog sajma investicijskih projekata REXPO 2016. koji je jučer započeo u Zagrebu. "Početak novog ciklusa je kao tsunami, ne vidite ga dok vas ne zapljusne. Dolaze nam dobri projekti, pametniji i bolje strukturirani", najavio je član Uprave Erste nekretnina Robert Pokrovac na panelu pod nazivom 'Je li stiglo vrijeme za novi ciklus greenfield investicija?'.

Zamah da, ali...

Zamah potvrđuju i uzlazne brojke Europske investicijske banke (EIB). "Ove godine EIB će plasirati 50 do 60 posto sredstava više u komercijalne projekte nego 2015., ali i to je nedovoljno da riješimo problem nezaposlenosti. Potreban nam je novi val investicija, a posebno stranih", kaže voditelj zagrebačkog ureda Anton Kovačev. A njih i dalje muče prepreke za ulaganja. "Hrvatska je 43. na listi Doing business Svjetske banke, ali to je naizgled dobra pozicija. Prepreke greenfieldu su posebno velike; izdavanje građevinskih dozvola je na 128. mjestu, pokretanje biznisa na 95., a dobivanje struje na 68. To su relativno loši podaci prema okruženju koje Vlada mora riješiti želi li rast ulaganja", smatra Jurgis Oniunas iz Ascendant Capital Advisorsa.

Borba za ulagače

U okruženju u kojem Mađarska uvodi tek 9 posto poreza na dobit od siječnja (upola manje od Hrvatske novim poreznim promjenama), za investicije se treba aktivno boriti kao što je učinila Slovačka 'preotevši' Poljskoj dvije milijarde funti vrijednu tvornicu Jaguara, ilustrira Oniunas. Investicijski val očekuje se u svim segmentima u turizmu, posebno u hotelima, a klasična stanogradnja još uvijek je u problemima.

"Treba uvidjeti važnost građevine jer je u stanogradnji 70 posto domaći proizvod i zato poticaj novoj proizvodnji treba dati Vlada", kaže direktor VMD grupe Željko Vučemil upozoravajući na problem manjka kvalitetne radne snage i visokog poreznog opterećenja. "Ne treba raditi jeftino, već kvalitetno i energetski učinkovito. Zato mi pripremamo dva projekta koja neće biti A već A+ kategorija kvalitete", ističe. Premda se put oporavku greenfield investicijama čini otvorenim, optimističnu sliku mogla bi pomutiti politička neizvjesnost u Europi, kao i eventualni rast cijene novca i inflacije u čije smo se rekordno niske razine lagodno uljuljkali.