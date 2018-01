Foto: Press

Međunarodna mreža poslovnih žena je relativno mlada udruga koja je s radom započela sredinom 2017.godine kao odgovor na potrebu za umrežavanjem i povezivanjem žena na prostoru Balkana. Mrežu su osnovale Ivana Radić, Almedina Korać i Mirjana Petković, sve poduzetnice koje su radile u velikim korporacijama i u nekom trenutku svog života shvatile da se žele baviti svojim idejama i poslom koji ih više ispunjava.

Ivana Radić, predsjednica Udruge Mreže i direktorica Present communications d.o.o.: „Iako na tržištu postoje ženska udruženja smatram da ima mjesta za sve. Naša udruga se od drugih razlikuje po tome što želimo privući žene koje samozatajno i vrijedno rade, koje žele razmjenu iskustava i najboljih praksi i koje se žele proširiti i na druga tržišta. Žene koji nisu u medijima i koje nužno ne žele izlaziti u javnost nego ih zanimaju susreti gdje će se družiti, ali i jedna drugoj donijeti posao. „

Mirjana Petković, suosnivačica i vlasnica Lakoće življenja d.o.o. – „Povezivanje, suradnja, međusobno poštovanje, uvažavanje i pomaganje je najbitnije kako bi ova mreža žena bila drugačija od ostalih udruženja i upravo iz tih razloga je i nastala. Zbog toga mislim da je ovo jedna divna prilika da se povežu žene koje slično razmišljaju, koje vole, cijene i poštuju sebe i na taj način podižu svoj posao i ostvaruju svoje postavljene ciljeve. Veselim se svakom trenutku učenja, druženja i zajedničkog stvaranja novog, boljeg i sretnijeg svijeta!“

Za razliku od muškaraca, žene ne dogovaraju poslove na ručkovima i druženjima posije posla pa im je povremeno potrebno omogućiti da iskoče iz svoje rutine u kojoj misle da sve moraju same, da nemaju vremena i da to nije za njih. Puno je jednostavnije raditi posao kada postoji udruga u kojoj se dobro osjećate, gdje imate „poslovne prijateljice“, jer dobro je poznato da su žene multipraktične , a kada bi se ujedinile pitanje je gdje bi nam bio kraj. No, najveći izazov ih je zapravo ujediniti i motivirati da u drugim ženama ne vide konkurenciju već mogućnost zajedničkog rasta.

Udruga okuplja poduzetnice i poslovne žene, ali i studentice, umirovljenice, žene u znanosti i obrazovanju, obrtnice, sve one koje su pozitivne i koje žele promjenu. Sve mi možemo jedna drugoj pomoći i imamo iskustva za podijeliti. Kroz neformalna druženja možemo ostvariti svoje ciljeve.

Mreža je potpisala Sporazum o suradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbije čija direktorica dr. Sanja Popović Pantić već 20 godina okuplja žene i promiče žensko poduzetništvo. Udruženje broji 900 članica u Srbiji.

U procesu smo potpisivanja Sporazuma i sa drugim institucijama i udruženjima koja nam mogu pomoći u promicanju ženskog poduzetništva.

Zašto nam se žene pridružuju:

Iva Belé – Beliva d.o.o.: „Naš uspjeh ovisi o okruženju i ljudima s kojima provodimo vrijeme. Mreža je idealna prilika za učenje, razmjenu iskustva i stvaranje čvrstih poslovnih veza.“

Gordana Tokić Špoljar – Centar Zona : „Od samog početka ulaska u svijet poduzetništva, razmišljala sam o učlanjenju u neku udrugu gdje se okupljaju poduzetnici. Sve je nekako bilo već viđeno. No tada sam čula za Mrežu i vidjela nešto drugačije, nešto osobnije. To me potaklo da se učlanim i provjerim iz prve ruke o čemu se radi. Do sada to je jedno vrlo pozitivno iskustvo.“

Irena Sertić – Shireen, Oriental fusion festival: „Mreži sam se priključila zbog energije koja izbija iz originalnog pristupa ženama poduzetnicama i načina na koji se spajaju žene iz različitih segmenata rada. Toliko dobre energije i produktivnog rada odavno nisam doživjela i to je jedan od mojih boljih poteza u životu. Postati članicom sjajne mreže žena.“

www.mrezazena.com