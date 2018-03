"Kličko želi doći u Međimurje i sam se uvjeriti zašto je mamac za investitore"

Foto: Pixsell / Reuters

U specijaliziranom prilogu Financial Timesa, fDi Magazinu Međimurje je uvršteno na sedmo mjesto liste TOP 10 malih europskih regija istaknutih po strategiji privlačenja stranih investicija. Kako je ta hrvatska regija u konkurenciji od ukupno 146 lokacija zaslužila laskavu titulu te kako će u godinama koje dolaze opravdati navedeni status, razgovarali smo sa županom Međimurske županije Matijom Posavcem koji je ovog tjedna u francuskom Cannesu i primio nagradu FT-a.

U Canessu ste se susreli s Vitalijem Kličkom, bivšim boksaščem i aktualnim gradonačelnikom Kijeva. O čemu ste razgovarali te da li ste dogovorili neku konkretnu poslovnu suradnju, ili možda međusobne posjete i sl?

U Cannesu sam se, susreo, između ostalih, i s Vitalijem Kličkom, gradonačelnikom Grada Kijeva s kojim smo razgovarao o zajedničkoj suradnji u spajanju regija. Naime, Međimurje već niz godina njeguje dobre poslovne i gospodarske odnose s tamošnjom regijom, Rivne Oblasti. Dakako, kako sam razgovarao s jednim od najboljih sportaša u povijesti, iskoristio sam priliku dotaknuti se teme hrvatskog i međimurskog sporta o kojem Kličko zna itekako mnogo. Pritom se gradonačelnik Kličko najavio i u mogući skori posjet kako bi se uvjerio u sve rezultate i benefite koje je Međimurju donijelo ovu nagradu.

Što je sve prethodilo ovom prestižnom priznanju Financial Timesa?

Ključ je u sinergiji javne uprave, poduzeća i našeg stanovništva. Međimurska županija još je jednom na ovaj način i uz dobivanje novog prestižnog priznanja opravdala naziv i imidž najpoduzetnije županije u Hrvatskoj. Sve je to rezultat sustavnog rada, proaktivne promocije mogućnosti ulaganja stranih ali i domaćih ulagača, s kojima smo krenuli još 2006. godine Programom certificiranja regija za ulaganja, a nastavili 2013. donošenjem Marketinške strategije. Jednim ozbiljnim pristupom vrlo smo brzo uz naše stručne službe, razvojnu agenciju REDEA-u, inovacijski centar TIC došli u sam vrh koji je sam po sebi intenzivirao promociju i stvaranje ugleda međimurskog gospodarstva. Priznanje FDI magazina pokazuje da sustavni i strateški pristup uz dobru koordinaciju daju rezultate tijekom godina. Kod nas danas djeluje snažno i razvijeno domaće gospodarstvo koje već desetljećima uspijeva privući i kvalitetne strane ulagače, a tu pozitivnu atmosferu prati moto: Međimurje - where World's finest meet Croatian finest što su u Financial Timesu eto prepoznali i to po drugi puta.

Koja su vaša očekivanja vezano za interes stranih ulagača sada?

Jasno da uz činjenicu kako smo dio europske poslovne karte imamo očekivanja i nikako nismo prepoznati isključivo kroz nagrade, već na sjeveru zemlje dolazi i do promjene svijesti. Danas Međimurje nema problema sa stopom nezaposlenosti, ona je 6,8 posto, nema problema s gospodarskim brojkama, one su pozitivne, nema problema s izvozom ili uvozom, nema problema s konkurentnošću radne snage, ali ono s čime još uvijek imamo probleme, koji su ključni u rješavanju, to je gotovo 18 posto niži prosjek plače od prosjeka RH koji želimo promijeniti i mijenjamo ga. U proteklo su nam se vrijeme javili potencijalni investitori koji su željeli ulagati, međutim to su bile redom gospodarske branše na koje mi nismo htjeli pristati, upravo jer želimo zaštititi dostojanstvo čovjeka i radnika. Upravo na temelju svih gospodarskih brojki i pokazatelja, smatram kako se više ne moramo baviti privlačenjem novih investitora u tolikoj mjeri koliko se moramo baviti da to budu kvalitetni investitori s dodanom vrijednošću koji će davati i puno veću plaću nego što je daju danas. U Međimurju dobro radimo i to treba vrednovati kroz prosjek plaće.

Kakva je zapravo međimurska poduzetnička klima?

Nekih posebnih koraka, a ni posebne formule nema, već se niz godina vodimo onime da se sve može kada se organizira sustav i prilagodi zajednici, pojedincima, mladima, umirovljenicima, udrugama, gospodarstvenicima, zaposlenima, ali i nezaposlenima. Prije niz godina stvoren je naš moto Jer uspjeh nije slučajnost koji Međimurje itekako dobro opisuje jer pozdravljamo nova kvalitetna ulaganja te nagrađujemo svaki napor i iskorak u otvaranju novih radnih mjesta. Stoga svakom novom poduzetniku koji ovdje želi ulagati, omogućavamo uvjete kakve zaslužuje i postupak do realizacije željene investicije olakšavamo maksimalno. Time dokazujemo da se problemi poput zamršene birokracije i neefikasne javne uprave ipak mogu riješiti i to na jednostavan način, racionalnim poslovanjem i odgovornim društvenim djelovanjem. Upravo smo među prvima u Međimurju krenuli s reformom javne uprave i tijekom godina uspjeli napraviti nešto o čemu mnogi ni ne razmišljaju, ili pak ne pronalaze za to rješenja - racionalizirati javni sektore, plaće i prava dužnosnika, broj zaposlenih i drugo, a takvo je razmišljanje brzo donijelo rezultate, pa tako prema podacima Instituta za javnu upravu Županija privlači najviše sredstava iz EU po glavi stanovnika, ima najmanji koeficijent klijentelizma dakle najmanji omjer broja ljudi koji rade u lokalnim i državnim tvrtkama te tijelima u odnosu na one zaposlene u realnom sektoru, a ujedno i najmanje izdvaja za materijalne troškove za plaće i hladni pogon. Konkretni rezultati, ali i činjenice koje privlače investitore svakako su to da smo dobili najvišu ocjenu za transparentnost među Županijama, a uz to sve bilježimo i duplo veći izvoz od uvoza. Prema najnovijim podacima HGK-a najrazvijenija smo Županija kontinentalne Hrvatske nakon Grada Zagreba, ali i jedina u kojoj je SAD među prva tri ulagača. U samom smo vrhu konkurentnosti županija, iznad europskog prosjeka po izdavanju svih dozvola potrebnih investitoru - danas u roku od sat vremena, a ulagači to cijene te ostaju u Međimurju, za što im uzvraćamo jedinstvenim pristupom koji je sada poznat diljem Lijepe naše, postinvestment care-om, kojim se diže letvica na jednu novu razinu. Naime, kada se sagradi tvornica ili proizvodna hala, nastavljamo pratiti ulagače i brinu da njihovo ulaganje ne bude završetak, već upravo početak poslovne priče u kojoj će se pogoni širiti i povećavati proizvodnja.

Kakav je priljev stranog kapitala u vašoj županiji?

Investicije u Međimurskoj županiji pak su iznosile nešto više od 575 milijuna kuna, a naša inicijativa Podrška internacionalizaciji međimurskog gospodarstva nekoliko godina za redom kandidirana je za Europsku nagradu za promicanje poduzetništva (European Enterprise Promotion Awards - EEPA). Inicijativa je dovela i do 5 novih stranih greenfield ulaganja u prerađivačkoj djelatnosti. Ujedno smo dobitnik i prestižne nagrade za poduzetništvo Stvaratelji za stoljeća za 2016. godinu između 174 kandidata iz 8 zemalja. Od posebnog je značaja to što su postojeći strani investitori odlučili proširiti svoje kapacitete i potvrditi da je Međimurje lokacija za dugoročno uspješno poslovanje. Posebno treba naglasiti što ni poduzeća u vlasništvu domaćih, lokalnih gospodarstvenika, u pogledu rasta proizvodnje, izvoza i investicija ne zaostaju za stranim ulagačima. Što se tiče indeksa razvijenosti Međimurje je iz posljednje skupine i nerazvijenih danas među iznadprosječnima, te bilježi indeks 100,5 posto, dakle iznad prosjeka Hrvatske.

Koje su industrije najrazvijenije, kakva je pokrivenost uvoza izvozom te na kojoj je razini nezaposlenost?

Upravo smo donošenjem Marketinške strategije za privlačenje izravnih stranih ulaganja definirali tri primarna sektora: metaloprerađivački, proizvodnja tekstila i obuće te informacijsko-komunikacijske tehnologije. Rezultat toga je da se čak 28 poduzeća iz Međimurske županije nalazi među 1000 najvećih u RH, a u samo četiri godine strategijom, novim investicijama i projektima podigli zaposlenost s 37.932 na 40,481 s 2017. godinom, što je eto povećanje za 2.549 radnih mjesta. Bilježimo pozitivan saldo izvoza i uvoza, koji se u 2016. godini u odnosu na prethodnu godinu povećao za 16,75 posto , uz udio uvoza u izvozu više od 48 posto. Duplo više izvozimo nego uvozimo, s time da je 85 posto izvoza usmjereno prema zemljama EU. Što pak se tiče stope nezaposlenosti, ona je danas na 6,8 posto, manja nego ikada.

Što je sve županija napravila da bi mladi u Međimurju ostali živjeti i raditi?

Prema podacima Ministarstva financija, Međimurska je županija najviše izdvojila za stipendije, te ujedno postavila jedan novi standard politike kada je u pitanju izdvajanje i ulaganje u obrazovanje, ali i poticaji studentima i učenicima. To već samo po sebi mnogo govori, a za potrebe obrazovanja i ulaganja u školstvo izdvajamo više od 40 posto sredstava proračuna, radeći po načelu da se samo ulaganjem u mlade stvara nova vrijednost, zalog za napredak sredine, ali i društva u cjelini. Ujedno smo obrazovanje ukomponirali u svaki vid svog djelovanja, te radimo ono za što ni država još nije pronašla rješenja, direktno povezivanje s gospodarstvom, svjesni kako će educirana i sposobna radna snaga sigurno generirati niz pozitivnih trendova, ali i onaj najvažniji - da i mladi i investitori ostanu na ovom području. Svim učenicima ujedno omogućujemo asistenta u nastavi, a prvi smo i uveli asistente i u vrtićima, kao i još niz nadstandarda poput besplatnih udžbenika, osiguranog prijevoza svim školarcima, dajemo svim svojim studentima jednokratne potpore, subvencioniramo im kamate na kredite, omogućavamo stipendije djeci hrvatskih branitelja, podupiremo izvrsnost dodatnim financijskim potporama, a pokrenuli smo i investicijska ulaganja vrijedna oko 100 milijuna kuna. Evo u travnju nas očekuje otvaranje novog Studentskog doma vrijednog 9 milijuna, a uz to se provode projekti energetske učinkovitosti diljem Međimurja teški oko 25 milijuna, koji obuhvaćaju i rekonstrukciju Učeničkog doma u Čakovcu tešku 4,8 milijuna kuna. Za potrebe naših mladih i njihovu sigurniju budućnost, ali i zaposlenje, mijenjali smo upisne kvote i upisali dodatne razrede u našu Tehničku školu kako bi im omogućili posao već prilikom mature.