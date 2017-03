Jasna Jaklin Majetić: U postizanju i održavanju najboljih rezultata, najvažniji je kontinuitet

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Panel diskusija posvećena razvoju poduzetništva u Puli, održana u sklopu Poslovnog uzleta, naglasila je važnost proaktivnog pristupa kakvim bi se u gospodarskom razvoju trebale voditi lokalne zajednice te potporne institucije. Kako su naglasili panelisti, u kreiranju kvalitetnijeg poduzetničkog okvira kao osnove za daljnji rast jednu od najvažnijih uloga imaju i razvojne agencije kojima u realizaciji ciljeva od pomoći mogu biti sredstva EU fondova koja su im na raspolaganju.

Predsjednica Županijske gospodarske komore Jasna Jaklin Majetić naglasila je da HGK niz godina održava dobru suradnju s malim i srednjim poduzetnicima. „Poduzetnici koje smatramo temeljem razvoja gospodarstva žele i imaju pravo na pristup svim relevantnim informacijama, a jednako tako imaju pravo i uputiti prigovor kada to smatraju potrebnim. Prema podacima iz 2015. godine u gradu Puli postoji 278 trgovačkih društava i govorimo o indeksu porasta u odnosu na godinu prije od 106,3 posto. Konkretno, na županijskoj se razini radi o više od 13 tisuća zaposlenih i rastu od četiri posto ako uspoređujemo s podacima iz 2014. godine. Grad Pula ima snažnu prerađivačku tradiciju, ali i brojne nove tvrtke što je generiralo visok razvojni potencijal cijele zajednice. Ipak, u postizanju i održavanju najboljih rezultata, najvažniji je kontinuitet“, kazala je.

Da na području Pule posluje velik broj poduzetnika i obrtnika složio se i tajnik Obrtničke komore Istarske županije Eros Sorić. „Prosječni dohodak je oko 63 tisuće kuna što je više i od nacionalnog i prosjeka grada Zagreba. S druge strane, naše poduzetnike muči pravna nesigurnost, dok je u takvim okolnostima ograničeno i naše djelovanje. Kada bi se smanjili efekti takva ograničavajućeg okruženja za razvoj i poslovanje obrtništva, rezultati bi bili još i bolji. U skladu sa situacijom, mi smo našim poduzetnicima uvijek spremni pomoći različitim savjetodavnim i informativnim aktivnostima“, dodao je Sorić.

No, u postizanju što boljih ekonomskih rezultata nije sve samo na razvojnim agencijama već je ključna i sinergija gradova i županija, dodao je direktor Istarske razvojne agencije (IDA) Boris Sabatti. „Svi komorski sustavi i turističke zajednice surađuju vrlo kvalitetno s nama, na što smo ponosni. Zajedničkim snagama pomažemo podizanje konkurentnosti gospodarstva Istarske županije, kao što i utječemo na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji. Do danas smo uspješno implementirali 14 kreditnih linija ili više od pola milijarde kuna poticajnih sredstava te 850 kredita namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima. Prvi smo napravili garancijski fond do 75 posto iznosa što uvelike pomaže onima koju u posao tek ulaze, a sustavno radimo na educiranju kako javnog i privatnog sektora. Naše je obrazovne programe do danas prošlo više od devet tisuća polaznika. Rezultati govore najbolje za sebe jer jedna od tvrtki koja s radom započela kod nas, danas zapošljava oko tisuću ljudi“, dodao je.

Upravo je IDA bila važna odskočna daska i za dvoje pulskih poduzetnika koji su zahvaljujući financijskim sredstvima grada Pule te savjetodavnim i brojnim drugim uslugama IDA-e danas vode uspješan biznis. Ivani Hrvatin, vlasnici obrta Tratinčica za proizvodnju dječjih pelena od prirodnih materijala, od velike su pomoći bili i savjeti Hrvatske obrtničke komore. „Također, uz pomoć grada Pule uspjela sam nabaviti opremu potrebnu za izradu pelena. Na tržištu sam se pozicionirala proizvodom koji dolazi i u personaliziranoj varijanti, a u pulskom inkubatoru sam dobila prostor u kojem vlada radna atmosfera koja cijeloj poslovnoj priči daje i jednu službenu dimenziju. U privatni sam se posao upustila nakon niza godina provedenih u turizmu te za sada proizvode distribuiram putem webshopa. Još uvijek sam jedina zaposlena, ali prilike za rast uvijek ima“, poručila je Hrvatin.

Dean Verbanac direktor je informatičke tvrtke za automatizaciju procesa i modernizacije sektora turizma i hotelijerstva Inter soft technologies koji je upozorio da je, bez obzira na sve prepreke s kojima se poduzetnici ovdje susreću, poslovanje već u susjednoj Italiji 20 do 30 posto skuplje nego u Hrvatskoj; „Mlada smo firma koja je svoje poslovanje iz Italije preselila u prostorije Istarske razvojne agencije gdje smo dobili brojne pogodnosti, a grad Pula nam je izašao u susret s financijskim sredstvima koja su nam omogućila nabavu nužne opreme. Trenutno zapošljavamo četiri osobe, dok u Italiji i ostatku Europe djelujemo putem partnerstva. Nekoć smo samostalno pokrivali i hrvatsko i talijansko tržište što nas je dosta iscrpilo, ali smo zahvaljujući tome sklopili posao s lancem od devet hotela. Do sada smo sklopili poslove s dvjestotinjak hotela, a naša najbolja preporuka upravo je dobar glas“, kazao je Verbanac.