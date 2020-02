FOTO: Zagreb uskoro dobiva novu atrakciju, mogla bi postati globalni hit

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kada se ekipa iz Iron Bulla prepuna dojmova i važnih kontakata iz Las Vegasa vratila u Zagreb, u razgovoru za Zimo najavili su kako žele u Hrvatskoj otvoriti svoju prvu tenkovsku igraonicu. Planovi se razvijaju u dobrom smjeru te smo na ovotjednom Bug Future Showu saznali nove informacije o igraonici, kao i planovima za širenje na međunarodna tržišta.

U razgovoru za Zimo Ante Medić iz Iron Bulla otkrio je kada i gdje namjeravaju pokrenuti svoju prvu igraonicu tako da bi, ako se njihovi planovi ostvare, u drugoj polovici godine Zagreb mogao dobiti novu atrakciju.

Sad kad smo se vratili s CES-a proces daljnjeg razvoja za našu tvrtku je takav da otvaramo prvu prototipnu igraonicu u Zagrebu. Nadamo se da će to biti na području Zagrebačkog velesajma. Nekih 300 kvadrata će biti igraonica, od toga 250 kvadrata mape na kojoj će se moći igrati s tenkovima. Do nekih 12 do 16 tenkova istovremeno. Dvije osobe po tenku. Ideja nam je da to negdje do 7. mjeseca napravimo soft opening i u devetom puno lansiranje.

Tenkovska igraonica čini se idealnim mjestom ne samo za ljubitelje World of Tanksa i općenito tenkova, već za sve koji su spremni okušati se u realnim tenkovskim bitkama, ne na ekranu računala, već u stvarnosti. Ovakva igraonica svakako bi mogla poboljšati i turističku ponudu glavnog grada Hrvatske.

Svaki tenk je napravljen tako da s njim upravljaju dva igrača, dakle razvija se nekakav timski rad. Morate biti efektivna posada, znači skillset taj nekakav se razvija kroz vrijeme. Svaki tenk ima dvije kamere, jedna za vozača jedna za ovoga koji upravlja kupolom i mehanizmom ispaljivanja pogodaka. Tenk također ima mrežu senzora koji prepoznaju te pogotke kad ga metak pogodi, opisao je način upravljanja i borbe Ante.

Zagreb je tek prvi korak u globalnim planovima Iron Bulla jer bi se, nakon hrvatske metropole, slične igraonice mogle otvoriti i u nekim gradovima u inozemstvu. Prvo, s igraonicom žele zainteresirati dovoljno ljudi koji su spremni njihov franšizni koncept preuzeti na sebe u drugim državama.

Voljeli bi kroz godinu dana imati barem pet međunarodnih lokacija, tu za početak u Europi, a onda naravno, bez problema proširiti se i na druga tržišta poput Sjeverne Amerike, Indije, Katara, Saudijske Arabije. Tako, ima jako dobrih i interesantnih tržišta za nas.

Interes za njihov proizvod zaista je velik te je vjerojatno nadmašio i očekivanja ekipe iz Iron Bulla. Njihovo iskustvo, kao i popularnost videoigara poput World of Tanks pokazalo je da postoji veliki broj zaljubljenika u tenkove i tenkovske borbe i ne sumnjamo da bi svi oni rado virtualne borbe zamijenili s pravim, u igraonicama Iron Bulla.