Dvije poduzetnice otvorile web portal s ciljem spajanja turista i pružatelje usluga

Matea Miljan i Josipa Kruljac/ Davor Puklavec/PIXSELL

Dvije mlade hrvatske poduzetnice, 28-godišnje Matea Miljan i Josipa Kruljac, nakon magisterija na novinarstvu i rada na televiziji odlučile su "stvari uzeti u svoje ruke", kako kažu, i s ciljem spajanja turista i pružatelja usluga ove su godine u travnju pokrenule web portal This is Croatia.

Želja im je na jednom mjestu prikupiti što više video materijala i time potencijalnim stranim gostima pokazati kako izgleda Hrvatska. Koristeći interaktivnu kartu i pregledavajući videe, u samo pet koraka, korisnici mogu istražiti zemlju ovisno o vlastitim interesima i željene lokacije dodavati u planer putovanja. Također, kažu i da je jedan od ciljeva stvoriti priču i plasirati je na portal This is Croatia, na kojem svoje mjesto može zauzeti i najmanji OPG i najveći hotelski lanac.

"Na pokretanje vlastitog posla potakla nas je želja za novim izazovima, osjećaj da možemo više i želja da se ostvarimo na drugačijim razinama. U stjecanju samopouzdanja za taj korak najviše su nam pomogle obitelji, a presudan je bio poticaj koji smo dale jedna drugoj. Prepreka uvijek ima, od onih birokratskih pa do onih gdje se pitate kako u ovakvoj poduzetničkoj klimi osigurati plaće. No svaka prepreka, zapravo je novi uspon koji nas gura dalje", otkrile su Miljan i Kruljac u intervjuu za Poslovni dnevnik. Čitav je projekt od početka do kraja njihovih ruku djelo.

Sjele su u automobil, uzele opremu i na vlastiti račun obišle Hrvatsku te je video sadržaj na portalu originalna priča iz prve ruke. Rakija u sedam ujutro, golf na Principovcu, vožnja Dunavom, slikanje s precima, priprema soparnika samo je mali dio onoga što možete vidjeti na portalu www.thisiscroatia.hr, opisale su djevojke. Dodale su i da najvećim dosadašnjim uspjehom smatraju upravo portal za koji se nadaju da će postati najjača video platforma hrvatske turističke ponude, kazale su, a u planu je i njegova nadogradnja koja će više uključiti same korisnike. Gosti sve više cijene neposredan pristup, pa uz ovakav izvoran pristup poklonika ne bi trebalo manjkati.