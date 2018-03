Kvadrat već od 800 eura: U ovom gradu novi stanovi 40% jeftiniji od hrvatskog prosjeka

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Prema cjeniku na tržištu novosagrađenih stanova u Đakovu, proizlazi da se u srcu Slavonije novi kvadrati stana mogu kupiti za oko 40 posto nižu cijenu od državnog prosjeka. Đakovački trgovac nekretninama i vlasnik agencije Rehn-šiber Vlado Rechner kaže kako u Đakovu novi stanovi idu već za 800 (oko 6000 kuna), 950 do 1000 eura po kvadratu, ovisno o tome na kojoj je gradskoj lokaciji novogradnja, piše Glas Slavonije.

- Podaci o prosječnoj cijeni kvadrata novog stana za drugih šest mjeseci 2017. od preko 11.000 kuna govore, preračunano u eure, da je to cijena novih stanova od 1400 do 1500 eura, no po tim cijenama ide kvadrat novog stana u Zagrebu, u Slavoniji ne. U Slavoniji je najskuplji kvadrat novog stana u Osijeku - od 1100 do 1200 eura po kvadratu.

Tu treba razlučivati što je u sarmi kupus, a što meso. Navedena službena prosječna cijena kada se usporedi s cjenovnim prilikama novih stanova u Slavoniji jest kao da govorimo o drugoj državi - zaključuje Rechner.