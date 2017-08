Tržište nekretnina uhvatilo zamah: Potražnja u Zagrebu veća od ponude

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prema podacima oglasnika Crozilla.com prosječne tražene cijene zagrebačkih stanova tijekom srpnja bilježe porast vrijednosti u odnosu na isti mjesec 2015. i 2016. godine.

Najveća godišnja promjena zabilježena je u Novom Zagrebu gdje su oglašavane srpanjske cijene bile 6,4 posto više no u istom mjesecu lani, a za jedan se metar kvadratni, prema podacima oglasnika Crozilla.com, u prosjeku tražilo 1349 eura.

Na zapadnom dijelu Zagreba cijene stanova bilježe najmanje promjene, a tijekom srpnja su bile 2,9 posto više no u istom mjesecu lani. Prosječna tražena cijena tamošnjih stanova iznosila je 1513 eura po „kvadratu“.

Na istočnom dijelu grada, cijene su na godišnjoj razini porasle za 4 posto, te su tijekom srpnja u prosjeku iznosile 1576 eura po metru kvadratnom. Osim porasta cijena stanova, na tom je dijelu Zagreba zabilježen i osjetan porast potražnje.

Ivana Čikić, vlasnica agencije za nekretnine Dom ekspert d.o.o. iz Sesveta za oglasnik Crozilla.com rekla je kako je stanje na tamošnjem tržištu izrazito dobro te kako je prodaja osjetno porasla: „Prodaje se novogradnja, ali isto tako i nekretnine starije gradnje. Potražnja je dosta velika, pa se prodaju i one nekretnine koje već neko vrijeme stoje na tržištu.“

Čikić dodaje kako je na tom dijelu grada trenutno potražnja veća od ponude, a nedostaje upravo onakvih nekretnina kakve se trenutno najviše traže, a to su dvosobni, trosobni i veći stanovi dobrog rasporeda prostorija.

Najtraženiji stanovi u središtu grada

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako je u centru Zagreba prosječna oglašavana cijena stanova iznosila 1991 euro po „kvadratu“, a taj je iznos 5,8 posto veći nego u istom mjesecu lani, te 4,5 posto veći no 2015. godine.

Kada je riječ o potražnji, centar je i tijekom srpnja ostao dio grada u kojem se putem oglasnika Crozilla.com najviše pretraživala ponuda stanova za prodaju.

Nije novost da su stanovi u Zagrebu traženiji no u drugim gradovima, a osim za stanovanje, u posljednje se vrijeme kupuju i kako bi se preuređivali u smještajne jedinice za dnevni najam - za što postoji velik interes stranih i domaćih turista.

Prolazeći središtem Zagreba, ponekad se čini kako jednakom brzinom raste broj turista i broj smještajnih jedinica koje im se nude na raspolaganje.

Bruno Babić, voditelj mreže „Apartmani u centru Zagreba“ za Crozilla.com kaže kako na zagrebačkom tržištu već dolazi do prezasićenja u ponudi: „2013. godine je bilo 250 jedinica. Danas ih je 3000 i brojka raste munjevito.“

Babić kaže kako je centar atraktivan posjetiteljima bez automobila, dok su okolni kvartovi zanimljivi ako nude besplatan parking. „Osim stranih turista, tu su domaći ljudi željni zagrebačkog Božića, koncerata, festivala itd., tu su i poslovnjaci koji nisu zanemariv udio i velik dio Hrvatske i okolnih zemalja koji dolazi u Zagreb zbog zdravstvenih razloga, što onih estetskih, a što onih znatno bitnijih.“ – rekao je Babić za Crozilla.com.

Traže se manje obiteljske kuće

Prosječne oglašavane cijene zagrebačkih kuća tijekom srpnja bilježe pad mjesečnih vrijednosti, no unatoč tome su i dalje ostale nešto više nego u istom mjesecu lani. Prosječna tražena cijena kuća s uključenom cijenom okućnice, prema podacima oglasnika Crozilla.com, iznosila je 1207 eura što je 1,4 posto manje no mjesec ranije, te 2,9 posto više no lani u istom mjesecu.

„Na zagrebačkom se području prodaje mnogo tradicionalnih obiteljskih kuća, najčešće višekatnica, kakve su se nekada gradile, a danas je za takvima vrlo mala potražnja.“ – rekla je Čikić za Crozilla.com te dodala kako se trenutno najviše traže kuće kakvih je na tržištu najmanje, a to su manje obiteljske kuće modernog dizajna.