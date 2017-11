Stanovi se grade za znanstvene novake, a prednost imaju gradski zaposlenici?

Foto: Borna Filić / Pixsell

U jednom stanu mladi znanstvenik, do njega mlada obitelj, a na istom katu oni koji si zbog slabijeg imovinskog statusa stan inače nikada ne bi mogli priuštiti. Tako je trebalo, najavio je prije dvije godine gradonačelnik Milan Bandić, izgledati Podbrežje, naselje iza Sigeta, u kojem se trenutačno gradi 1800 stanova.



Kredit od 230 milijuna



Za prvih 608, u koje bi se trebalo useljavati početkom 2018., interesiralo se više od pet tisuća ljudi, a tik prije objave liste onih koji su stanove dobili Grad je odlučio promijeniti kriterije dodjele pa prednost dati vrhunskim sportašima, braniteljima, kulturnim djelatnicima i slobodnim umjetnicima, ali i gradskim zaposlenicima iz područja zdravstva i obrazovanja.



– Nadamo se da nećemo na kraju svega mi ostati bez mogućnosti da kupimo ili unajmimo stanove u Podbrežju. Pogotovo s obzirom na to da je prvotna ideja bila da se naselje gradi ponajprije zbog nas, a onda i za druge – požalila nam se mlada znanstvenica koja je još početkom ove godine pripremila sve dokumente i potvrde da bi se što prije prijavila za svoj komadić “zagrebačke stanogradnje”. Kao asistentici docenta na fakultetu, objasnila je, neto primanja rijetko joj prelaze četiri tisuće kuna mjesečno pa će joj povlašteni najam dobro doći dok priprema doktorski rad.



– Ako stan uopće dobijem – u strahu od nove liste prednosti mlada je znanstvenica, a da je neprimjereno u zadnji čas mijenjati kriterije, smatra i SDP-ov skupštinski zastupnik Matej Mišić, koji će, s ostalim kolegama, u četvrtak na sjednici odlučiti želi li odobriti ili zaustaviti nove uvjete dodjeljivanja stanova. Kako je objasnio, skupštinari su nedavno ruke digli za kredit od 230 milijuna kuna, koji se pravdao Podbrežjem, odnosno da se nastavi tamošnja izgradnja, a pokuša li Grad sada izigrati znanstvene novake, novi kriteriji dodjele podršku neće dobiti.



A što za sljedeće?



– Modus operandi gradske uprave vrlo je jasan i ponavlja se. Jedni su argumenti kada im za nešto treba skupštinska podrška, a za mjesec dana smisle nešto drugo – kaže Mišić, koji smatra da bi stanovi u Podbrežju, u kojem će se u prvoj fazi sagraditi četiri zgrade, trebali ići onima kojima su na početku i obećani. Slaže se s tim i Sandra Švaljek, koja kaže da je čitav projekt promašaj.



– Grad nije poduzetnik i nema potrebe da se bavi tržišnim pothvatima jer mu to jednostavno nije primarna zadaća. Treba se baviti komunalnim, a ne građevinskim pitanjima – ističe Švaljek pa dodaje da je naselje koje bi potpuno trebalo biti gotovo do 2020. projekt napravljen za zapošljavanje određene građevinske operative. Na isti je način izgrađena i Sopnica, kaže Švaljek, u kojoj je i dalje velik broj stanova prazan.



– Interesa, očito, nema dovoljno – smatra Švaljek.



A upravo interesom, odnosno njegovim nedostatkom, u Gradu objašnjavaju promjenu kriterija za listu prioriteta. Kako kažu, za stanove se dosad prijavilo manje od pedeset znanstvenih novaka.



– Logično je da se prošire kriteriji da stanovi ne ostanu prazni. To, međutim, ne znači da se za sljedeće zgrade znanstvenici neće prijaviti, nego samo da to u Gradu ne očekuju. A onda se treba zapitati o čitavom projektu – zaključuje HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak.