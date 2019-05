Rastu cijene najma zagrebačkih stanova, za neke treba izdvojiti gotovo 900 eura mjesečno

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Prosječne tražene najamnine zagrebačkih stanova u travnju su u odnosu na ožujak porasle za jedan posto, a u odnosu na isti mjesec 2017. godine veće su za 14 posto, pokazuju podaci oglasnika Crozilla.com.

Za zagrebačke stanove površine od 60 do 80 kvadratnih metara u prosjeku se, prema tim podacima, u travnju tražilo gotovo 730 eura mjesečne najamnine, što je 2,5 posto više nego mjesec ranije te gotovo 13 posto više nego u travnju 2017. godine.

Veći stanovi, od 80 do 100 kvadrata, oglašavani su po prosječnoj cijeni od oko 890 eura. Unatoč tome što su manje traženi od manjih, vrijednosti njihovih traženih mjesečnih najamnina su na mjesečnoj razini porasle za 1,5 posto, dok su u odnosu na travanj 2017. godine veće za 13 posto.

Uz visoke najamnine, dodatna otežavajuća okolnost za tražitelje stanova za najam je to što se samo oko 10 posto od ukupnog broja oglašenih stanova odnosi na najtraženije, a to su stanovi s cijenama do 500 eura. Istovremeno, polovica ponude odnosi se na stanove s najamninama skupljim od tisuću eura za mjesec.

Mjesečna najamnina i režije osnovni su troškovi na koje se računa prilikom traženja stanova za najam, no u određenim slučajevima treba dodati polog, agencijsku proviziju, kao i moguće troškove selidbe i opremanja stana.