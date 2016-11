Outdoor akzent – punih 20 godina kvalitete i inovacija u oglašavanju

Foto: fotopress

Dobar oglas daleko se vidi – geslo je uz koje tvrtka Outdoor akzent d.o.o. ovih dana slavi 20 godina uspješnog djelovanja na hrvatskom tržištu, a po kojemu ju danas prepoznaju brojni klijenti. Outdoor akzent je jedan od najvećih nacionalnih pružatelja usluga vanjskog oglašavanja u Hrvatskoj, lider na tržištu inovacija u outdoor oglašavanju koji svojim klijentima nudi niz kvalitetnih out of home medija: billboard, city light, wallscape i megaboard. Mreža Outdoor akzentovih medija omogućuje oglašavanje na nacionalnoj razini, što znači da su u mrežu uključene lokacije u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Istri, Slavoniji, Moslavini, Dalmaciji, Dubrovniku i ostalim regijama, sveukupno 2100 površina.

- Kao lider u području inovacija koje dižu zamijećenost out of home medija, pokrenuli smo niz samostalnih projekata i uveli oglašavanje na duplim formatima – doubleboard, koji sa svojih 24 m2 omogućuje veću kreativnost i sadržaj na plakatu kao mediju. Od najnovijih alata koji povećavaju zamijećenost i učinkovitost kampanja su i led kampanje te wi-fi posteri koji, uz targetiranje urbanih visokofrekventnih lokacija, omogućuju direktni susret kupca s online sadržajem. Radi se o formatima koji povezuju outdoor i online oglašavanje. Takav sadržaj, uz podršku masovnih medija, daje kampanji mogućnost ciljanog targetiranja i interaktivnosti publike, kroz online komunikaciju usluge, nagradne igre, mogućnost preuzimanje sadržaja i slično - pojašnjava Gabriela Klarić, direktorica Outdoor akzenta d.o.o.

Radi što bolje pripreme kampanje, tvrtka Outdoor akzent klijentima pruža usluge istraživanja i planiranja plakatnih kampanja. Pri tome je najvažnija ciljana distribucija te Poster Impact Test – istraživanje kojim se ispituje kreativna učinkovitost i zamijećenost plakata.

- Medijsko tržište je jako segmentirano i vanjsko oglašavanje je jedini preostali masovni medij koji, uz dobro strateško planiranje, postaje medij koji ne možete izbjeći. Prisutan je 24 sata dnevno, a ne morate ga kupiti niti ga možete prelistati ili isključiti - ističe Gabriela Klarić.

- Prednost našeg medija je u masovnosti, dostupnosti 24 sata na dan, ali i mogućnost targetiranja, kako poslovnica i mikrolokacija, tako i pozicioniranja kampanje na gradskom, regionalnom i nacionalnom nivou. Internacionalni know how pomaže nam u strateškom planiranju i savjetovanju klijenata te u razvoju softverskih alata vezanih uz vanjsko oglašavanje koje klijentu nudi bolji uvid u samu kampanju i mikrolokaciju. Outdoor akzent je jedini na tržištu čija je kategorizacija reklamnih površina izrađena prema istraživanjima koja se koriste u srednjoj Europi. Naše površine imaju OTS (opportunity to see), a jedan od najvažnijih parametara je frekvencija prometa - pojašnjava sugovornica.

No, uz strateško planiranje i inovacije, ključ svake dobre kampanje je i kreativni vizual, koja u segmentu koji klijent želi oglašavati, intrigira kupca, odnosno publiku.

- Upravo iz tog razloga, prije 16 godina smo pokrenuli OUTWARD – nagradu za najbolji plakat velikog formata, kako bismo potaknuli što bolje osmišljavanje idejnih rješenja za takve formate. A naš zadnji projekt „Reci to glasno“, koji je struka već u nekoliko navrata nagradila, ukazuje na to kako u modernom društvu, uz razvoj smartphone industrije možemo ostvariti dobar kontakt s oglasom na cesti pri čemu plakat velikog formata daje kratku informaciju i potiče na određenu reakciju osobu koja ga je ugledala - ističe Gabriela Klarić.

Projektom 'Reci to glasno' tvrtka Outdoor akzent obilježila je 20 godina poslovanja, s ciljem da podsjeti na značajnu ulogu i veliki doseg plakata u oglašavanju te pokaže kakve su mogućnosti povezivanja više medija u interaktivnoj kampanji. Projekt se odvijao u tri faze: plakatima su pozvani ljudi da putem interneta predlože svoje poruke i glasaju za one najbolje, nakon čega je 150 tako izabranih poruka završilo na plakatima diljem Hrvatske. U samo tri tjedna kampanje stranica www.recitoglasno.com imala je preko 300.000 jedinstvenih posjeta iz više od 140 zemalja svijeta. Kreirano je više od 10.000 plakata, kojima su glasači dodijelili gotovo milijun glasova, uz nevjerojatnih 7,2 milijuna klikova. I to pokazuje da oglašavanje putem plakata danas može biti dobar teaser za druge medije te da ima sigurnu budućnost, uvjereni su u Outdoor akzentu.

U četvrtak, 1. prosinca, održat će se 16. OUTWARD, izbor najboljih u konkurenciji 52 plakata koji su bili objavljeni na vanjskim službenim plakatnim površinama diljem Hrvatske u razdoblju od siječnja 2014. do rujna 2016. godine. Nagrade se dodjeljuju u 4 kategorije: billboard, city light, megaboard, najbolja iskoristivost medija, a najbolji billboard plakat posebno bira i publika.