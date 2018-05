Osječka 'grešnica' kao kraljica bezbrižnosti

Kreativni tim zaslužan za kampanju koja je postala i viralni hit

Nakon što je u medijima objavljen članak o djevojci iz Osijeka koja se sunčala na balkonu bez odjeće, marketinški tim zadužen za piće Pipi u splitskom Dalmacijavinau iskoristio je trenutak i krenuo u potragu za djevojkom. Putem Facebooka su pozvali građane da im pomognu u potrazi za Osječankom ističući kako će joj oni podmiriti kaznu. Uspješno su kreirali 'viral' te je sama Facebook objava dosegla više od 300.000 ljudi, što kroz društvene mreže što kroz medije i portale koji su prenijeli vijest.

"S obzirom na to da se kroz medije i na društvenim mrežama doista pokrenula masovna potraga za bezbrižnom Osječankom, vrlo brzo smo i saznali tko je. No, ona je ipak izrazila želju da ne želi biti poznata dalje od svog osječkog susjedstva.

Za nas je ona svejedno ostala svojevrsna kraljica bezbrižnosti i zato smo ustrajali u ideji da joj pripomognemo da se i dalje bezbrižno sunča na svom balkonu. S tim ciljem smo i otišli u Osijek te po njenom susjedstvu podijelili rashlađeni Pipi. Time smo Osječanima htjeli donijeti malo bezbrižnog duha s nadom da će možda tako i 'uznemireni susjed' malo popustiti i probuditi u sebi barem malo #bolimepipi filozofije. No, kruna ove kampanje zasigurno je oslikani tramvaj u Osijeku kojem Pipi pokazuje kako doista slavi te opuštene individualce koji, makar nisu na moru, ipak žive Pipi filozofiju˝, kaže Darko Bosnar, kreativni direktor Imago Ogilvy agencije.

Slogan postao poštapalica

Ana Burazer, copywriterica agencije, objašnjava kako je kad radite na brendu koji omogućava više fleksibilnosti u marketinškim planovima ključno iskoristiti svaku priliku za pravovremeno reagiranje i povezivanje s potrošačima. "Brza reakcija u kojoj smo tada nepoznatoj djevojci ponudili platiti kaznu, bila je ključna za stvaranje dodatnog i besplatnog publiciteta. Ubrzo je cijela Hrvatska htjela otkriti tko to neće popiti kaznu, točnije tko je nova bolimePipi djevojka", objašnjava Burazer.

Inače, rebrendirana Pipi i novi način komunikacije s potrošačima počeo je prošlog ljeta što je za agenciju bila velika odgovornost. "Uz Pipi je odrastalo nekoliko generacija koje su emotivno vezane uz brend i u takvim slučajevima su i najmanje promjene najčešće teško prihvatljive. No, komentari na novu Pipi su nas sve i više nego ugodno iznenadili. To se najbolje može vidjeti po društvenim mrežama koje je #bolimePipi doslovno preplavio. Zanimljivo je vidjeti i veliki broj objava turista, koji oduševljeni ambalažom i vizualno ispričanom pričom, shareaju slike bočice uz #bolimePipi, a da ne znaju što on znači. Dok oni domaći ne samo da dijele slike bočice Pipi nego im je #bolimePipi postao glavna poštapalica", objašnjava Bosnar.

Dobar odraz na prodaju

Polazišna ideja pri nastajanju novog identiteta bila je da Pipi djevojka s narančicama ostane glavni motiv, no željeli su je dodatno oživjeti i oplemeniti kako bi postala dinamičnija i snažnija.

"S novom Pipi želimo prenijeti duh Dalmatinke koja je prije svega bezbrižna i opuštena, zna što želi i zajedno sa svojim prijateljima želi to odmah - i bez oklijevanja. Kada uspijete kroz slogan proizvoda kreirati poštapalicu koja se uhvatila u svakodnevnom govoru, tada shvatite da više od toga teško možete postići. U današnje vrijeme u kojem su potrošači imuni na oglašavanje i brendove, pridobiti simpatije na takav način je kruna brenda, barem što se tiče oglašavanja", poručuje Bosnar. Naravno, ni rezultati nisu izostali pa je tako #bolimepi postao pravi ljetni hit, a prodaja Pipi soka je porasla.

"Dobar izbor marketinškog miksa te nova ambalaža povećavaju prodaju Pipija u litrama u ljeto 2017. za 75% u odnosu na ljeto 2016. Prijašnja prodaja Pipija provodila se samo na području Dalmacije, no od preuzimanja brenda i taj se aspekt mijenja te Jamnica ekskluzivno preuzima distribuciju na području cijele Hrvatske od travnja 2018. U međuvremenu smo uložili i u novi industrijski dizajn Pipi PET ambalaže te u proširenje asortimana. Pipi se prvi puta puni u limenku 0,33 litre koja već sad prima izvrsne komentare˝, ističe Irena Lešković, direktorica marketinga Dalmacijavina.