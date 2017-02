Digitalizacija iz korijena mijenja PR

Foto: Thinkstock

Ankica Mamić, vlasnica agencije IMC, uoči konferencije Digital Takeover u organizaciji 24sata pojašnjava kako ostvariti kvalitetnu online komunikaciju te koji će trendovi obilježiti 2017. u digitalnom oglašavanju.

Koji su izazovi PR industrije u digitalnom svijetu?

Činjenica je da digitalizacija utječe na sve industrije, a profesiju odnosa s javnošću, u potpunosti mijenja. Danas svatko može biti medij, kao što je McLuhan davno i predvidio. To mijenja načine na koji posluju ljudi koji se bave odnosima s javnošću u odjelima koji se bave odnosima s medijima, a i omogućava svakome da postane sam svoj medij i da komunicirati svoj sadržaj na način koji smatra optimalnim za razvoj svoje djelatnosti. Zbog same prirode posla, PR agencije uvijek su 'early adopters' jer su male i dinamične. Bez obzira na to što mi dobro prihvaćamo trendove u digitalizaciji, kompanije s kojima radimo ponekad nisu toliko otvorene za promjene. Kod klasičnih medija postoji nekoliko razina provjere i kontrole, od uredničke do korporativne, stoga je agencijama najteže objasniti kompanijama da danas svatko o njima može govoriti što želi, i to javno. Upravljanje reputacijom postaje sve zahtjevnije i izazovnije.

A kako ostvariti kvalitetnu online komunikaciju?

Ona mora biti zanimljiva, intrigantna, dinamična te prilagođena činjenici da postoji ogroman broj informacija koje su korisniku vidljive uz sadržaj kojim pokušavate doći do njega. Ljudi sve manje čitaju, a sve više žele video sadržaje. Evidentno je da oni postaju dominantni, pa je jako važno znati koristiti sve tehnike komunikacije. Nekad ste za izradu video sadržaja trebali cijeli tim, a danas se sve te uloge u jednoj osobi koja drži kameru. Pritom treba imati na umu nekoliko stvari. Način na koji se sadržaj konzumira na internetu različit je od načina kojim se konzumirao u tradicionalnim medijima. Najveći naglasak je na jednostavnosti; možemo ispričati duge priče, ali treba ih ispričati kroz kratke poruke. U toj ogromnoj količini poruka koje se svakodnevno kreiraju, važno je osmisliti atraktivan naslov i kratki opis kako bi netko uopće pogledao vaš sadržaj. Jako je važno i da sadržaj bude prilagođen načinu konzumiranja istoga na internetu te da se kvaliteta sadržaja ne zapusti zbog brzine.

Što biste izdvojili kao top trendove u digitalu u 2017.?

Godina će biti obilježena rastom video sadržaja, a sve više kompanija uočava važnost takve vrste komunikacije, uz probitak live videa. Druga stvar koja će presudno utjecati na trendove je dostupnost sve većeg broja podataka. Živimo u vremenu u kojem komunikaciju upravo obilježava to da možemo praktički doprijeti do svakog korisnika. Naučiti se služiti ogromnom količinom podataka postat će samo po sebi izazov.

Zašto je toliko važno ulagati u digital i što to donosi brendu?

Internet je prvo mjesto na kojem konzumiramo informacije, pa je njegov je značaj izuzetan. Uskoro će YouTube biti gledaniji od najjačih TV brandova, pa je oglašavanje na digitalnim platformama najbolji način da najbrže dođete do onog s kim želite komunicirati.Korisniku možete prenijeti izravnu poruku koja nije iskrivljena i nije prošla kroz škare i oblikovne module medija. Dugoročno, ulaganje u digital donosi mogućnost boljeg targetiranja, značajne podatke i analize koji mogu pomoći u daljnjoj komunikaciji s korisnicima te je zasad još cjenovno isplativije i jeftinije nego ulaganje u tradicionalne medije. Korištenje digitalnih platformi omogućuje malim tvrtkama da postanu velike jer mogu doseći potencijalne kupce i korisnike do kojih tradicionalnim marketinškim metodama nikada ne bi mogle doći.

Jačanje ulaganja u digital

Hrvatski oglašivači samo 12% ukupnog medijskog budžeta ulažu u digital. Kako to komentirate? Kakvo je stanje u regiji u usporedbi s nama?

Drago mi je da su neke od kompanija koje rade na hrvatskom tržištu prepoznale važnost oglašavanja u digitalnim formatima, iako je 12% poražavajuća brojka u odnosu na zemlje EU te ostatka svijeta. No, prema nekim istraživanjima, Slovenija stoji puno lošije od nas, čak je među najlošijima. Istraživanje koje je proveo 24sata te sama konferencija Digital Takeover ključni su kako bismo osvijestili potrebu većeg ulaganja u digitalne sadržaje te što prije uhvatili korak sa svjetskim trendovima i smanjili jaz. Iznimno nam je drago da je agencija IMC digitalni prijatelj ovako važnom projektu.