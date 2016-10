FOTO: Makarska je Ivana Zaka dočekala ovacijama

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Zak nakon sustavnog 15-godišnjeg ulaganja u vlastitu karijeru sad može pobijediti i vremenske neprilike te s pozornice energijom privući generacijski vrlo raznoliku publiku koja ga uglas prati od početka do kraja nastupa. Ovim je koncertom najavljeno još jedno izdanje Festivala poduzetništva, obrta i OPG-a Moja poduzetna Hrvatska koji organizacijski potpisuju Poslovni dnevnik, Večernji list i 24sata, a koje će se održati u subotu na Trgu 4. svibnja u Makarskoj.

Naravno, i u Makarskoj su najvećim ovacijama dočekane upravo Zakove starije pjesme, ali reakcije na nove stvari pokazatelj su da iste interakcije s publikom neće manjkati ni u budućnosti. Nakon zagrijavanja, na red je došao novi materijal. Zaokretom u glazbenom, modnom te produkcijskom smjeru kakav je predstavljen jednom od posljednjih objavljenih pjesama, Sve si moje, samo je dodatno učvršćeno mjesto koje si je ovaj pjevač još prije nekoliko godina, za vrijeme najveće popularnosti stvari Naučila si me - osigurao. Nakon što je dokazao da može napuniti gotovo svaku diskoteku u kojoj se pojavi, Zak je već iskušanom glazbenom pristupu dodao i nove elemente, a publika je to i prihvatila. To svjedoči i posljednja u nizu objavljenih, Zakova autorska pjesma Za ljubav rođeni, u čijem su pratećem spotu isprepleteni romantični i jesenski motivi. Kako i priliči trenutnom statusu, spotovi su sve zanimljiviji, a nove pjesme stižu jedna za drugom – paralelno s time Zak i njegov bend imaju sve učestalije nastupe diljem zemlje. Bez obzira što se nekad radi o uzastopnim nastupima koji dolaze jedan za drugim, u nekoliko država, da su pravi profesionalci pokažu svaki put.

Na tržištu, naročito onom estradnom, najvažnija je inovacija pa je ovoga ljeta, zahvaljujući hologramskim tehnologijama Zak istovremeno održao dva koncerta, na Pagu i u Istri. S obzirom na Zakovu popularnost među ženskim spolom, veliki koncert u Areni najavljen ususret Valentinovu 2017. godine očekivano bi mogao biti pun pogodak za sve one koji svojim najdražima, uz Zakove hitove, žele poručiti da su bolje od najbolje. Do sada je za album "Usne varane" Ivan Zak osvojio srebrnu ploču mjesec dana od početka prodaje, zatim Platinasti forte i Zlatnu ploču za album "Bolja od najbolje", a ujedno je bio nominiran i za glazbenu nagradu Porin. Uvažimo li dojmove Zakovih obožavatelja, pred nama je još nekoliko sezona rušenja glazbenih ljestvica po slušanosti i prepunih dvorana na njegovim nastupima, a kako je krenulo ni diskografskih nagrada neće manjkati. Trebat će, naravno, nastaviti nagrađivati povjerenje publike, ali Ivan Zak je to ionako već najavio.