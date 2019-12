U Startu dva dana za pokretanje biznisa, po jedan ulaz i korak

Ministar gospodarstva Darko Horvat/Patrik Macek/PIXSELL

Start.gov.hr, novi digitalni servis koji je pokrenulo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta radi lakšeg pokretanja posla, dizajniran je da izdrži čak 200.000 korisnika.

Može ga se koristiti od danas, a ostaje za vidjeti koliko će od inače 15-ak tisuća novih trgovačkih društava godišnje odabrati ovu uslugu. Riječ je trenutačno o našoj najnaprednijoj javnoj usluzi u koju su integrirani brojni partneri, baze podataka i registri pa da bi krenuo s poslovanjem, novom će startupu biti potrebno tek dva-tri dana. U ovoj fazi servisom se mogu koristiti samo naše fizičke osobe, ali se u 2020. isto očekuje i za strane osnivače.

IT rješenja izradila je Fina te će održavati i razvijati sustav čije su prednosti za osnivače malih subjekata goleme. Osim što je brz te se vrijeme znatno skraćuje s prosječnih oko 25 dana za registraciju i preskače javne bilježnike, traži se jedan ulaz i jedan korak. Kroz sustav e-građanin pristupa mu sam korisnik (nema punomoći) s vjerodajnicom razine 4 za autentifikaciju certifikata. Korak do poslovanja znači da se ispuni jedinstveni online obrazac. To traje do pola sata.

Riječ je o prijavi u koju se unosi ime tvrtke (tražilica za provjeru), djelatnosti i iznos TK te set izjava, u kojima je i oko nepostojanja dugova prema državi. Naime, provjera poreznog duga ostavljena je za prvu fazu nadgradnje. Za sve što slijedi i što sustav osim digitalnog razlikuje od ostalog na tržištu pa i od servisa Hitro.hr, jest da korisnik dobiva točnu i standardiziranu dokumentaciju iz javnih registara. To je učinak zbog povezanosti institucija te se pokretanje posla pojednostavnjuje pa više nema ni šaltera.

Nakon zaključane prijave, od tog klika sve obavljaju institucije-partneri, odnosno prvi put integrirani svi dionici, od DZS-a, Porezne uprave i HZMO nadalje, njih 10-ak. Trošak je minimalan te ne računajući uplatu temeljnog kapitala (TK), za start poslovanja pristojba je 30 kn za jednostavni d.o.o., 200 kn za d.o.o. te 250 kn za obrt. Kako bi se smanjila mogućnost pogreške, sva polja koja pupunjava korisnik, uz uputstva imaju i logične kontrole, a kako se ne bi upisali podaci za druge osobe postoje sigurnosne postavke.

U slučaju više osnivača, oni od jednog dobivaju poruku da je dokumentacija pripremljena i poziv da s OIB-om potpišu društveni ugovor te na uplatu TK. Za to je otvoren posebni račun na koji se novac uplaćuje preko kreditne ili debitne kartice (Visa, Maestro i Mastercard). Prijenos novca slijedi na transakcijski račun čim se on otvori, što je već moguće kod PBZ-a i Erste banke, prema najavama uskoro i kod RBA, Addiko banke i Zagrebačke banke.