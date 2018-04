Siemens postavio najbrži Smart Grid u Hrvatskoj

FOTO: Press

Siemens Hrvatska postavio je prvu superbrzu samoobnavljajuću mrežu u Hrvatskoj kao pilot projekt HEP ODS-a u regiji Elektra Koprivnica. Ovo je prvi put da je u Europi postavljena ovakva mreža na decentraliziranom sustavu s komunikacijskim protokolom IEC 61850 preko bežične komunikacije gdje se komunikacija između kontrolera odvija u stvarnom vremenu (real time), a vrijeme isklopa i rekonfiguracije mreže kraće je od 0,3 sekunde.

Decentralizirani sustav znači da kontroleri koji su ugrađeni duž mreže međusobno komuniciraju u stvarnom vremenu (na udaljenosti i do 20 km) i zajednički donose odluke oko upravljanja mrežom, a da pritom nema središnjeg sustava koji odlučuje, što je dosad bila standardna izvedba. Da bi ovakav sustav bio moguć, potrebna je razmjena informacija velikom brzinom. Tu do izražaja dolaze Siemens proizvodi koji su u mogućnosti zadovoljiti sve zahtjeve. Siemens sustav FLISR (Fault Location and System Restoration) ima sposobnost prepoznati kvar, izolirati kvar te rekonfigurirati mrežu i uspostaviti napajanje, i to sve u vremenu kraćem od 0,3 sekunde. Ova tehnologija prvi je korak prema potpuno autonomnim sustavima s umjetnom inteligencijom u okviru Smart Grid tehnologija.

Cilj je projekta smanjiti indekse pouzdanosti napajanja (SAIDI i SAIFI) izgradnjom automatizacije mreže, a ne ulaganjem u bakar (kabele i nadzemne vodove). Cilj je ostvaren izgradnjom superbrze samoobnavljajuće mreže u kojoj kupci neće osjetiti prekide u napajanju, a OIE spojeni na mrežu neće se nepotrebno iskopčavati iz mreže. U prošlosti, tj. kod sustava koji se trenutačno koriste, pri pojavi kvara u mreži uspostava napajanja zna potrajati i do nekoliko sati.

„Željeli smo implementirati inovativni sustav automatizacije koji uspostavlja ponovno napajanje u mreži takvom brzinom da kupci uopće neće osjetiti prekid napajanja. Ponosni smo što je upravo Siemens Hrvatska prvi implementirao ovakvo rješenje, a HEP ODS pokazao se kao pravi partner u projektu zajedno s Elektrocentrom Petek i Mikrolinkom. Bio je potreban doprinos svih uključenih strana kako bi se projekt uspješno realizirao. HEP ODS potvrdio je da prati svjetske trendove te da posjeduje vrhunske stručnjake u području Smart Grid tehnologija i drago nam je što je odabrao Siemens kao partnera u realizaciji ovog projekta“, izjavio je Josip Tošić, voditelj ključnih projekata u diviziji Energy Management Siemensa Hrvatska.