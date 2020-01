Romeo Collina novi predsjednik Uprave Zagrebačke banke

Foto: Pixsell / Press

Nakon što je Miljenko Živaljić naprasno dao ostavku na čelnu poziciju Zagrebačke banke, u vrlo netipičnoj maniri za velike kompanije koje to inače rješavaju “mekom” tranzicijom, Nadzorni odbor jučer je imenovao člana NO-a Romea Collinu za zamjenika predsjednika Uprave na rok od tri mjeseca što stupa na snagu odmah, objavila je Banka na ZSE. Na istoj sjednici vlasnici su Collinu imenovali na mjesto predsjednika Uprave do isteka mandata tekuće Uprave, 7. siječnja 2023.

No, za to imenovanje tek zeleno svjetlo mora dati Hrvatska narodna banka sukladno Zakonu o kreditnim institucijama. Zaba je odlazak Živaljića objasnila “osobnim razlozima”, no u bankarskim krugovima nagađa se da bi to moglo biti povezano s rezultatima za prošlu godinu, odnosno visinom rezervacija, kao i analizom kvalitete portfelja koja je upravo u tijeku u 4 banke, uključujući i Zabu.