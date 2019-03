Prijavite se na 2. Change Code Hackathon: prijave traju još tjedan dana!

Foto: promo

Prijavite se do 11. ožujka i sudjelujte u rješavanju pristupnog zadatka. Change Code i dalje nosi humanitarni predznak, ali sve ostalo je drukčije, izazovnije i neočekivanije. Okupite šaroliki tim, ostvarite svoje ideje i osvojite vrijedne nagrade! Nagradni fond je 35 000 kuna, pobjednički tim ima priliku osvojiti 20 000 kuna, drugoplasirani 10 000, a trećeplasirani 5000 kuna.

Lanjski Change Code organiziran je u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb (VCZ). S preko 160 prijavljenih natjecatelja i 10 finalista pokazao se punim pogotkom. Zadatak natjecatelja bio je osmisliti virtualno mjesto spajanja udruga koje trebaju volontersku pomoć i građana koji žele volontirati.

Pod vodstvom stručnih mentora iz Change Code organizacijskog tima, deset timova je krenulo u izradu inovativnih rješenja koja su pred žirijem predstavili i demonstrirali. Prošlogodišnji pobjednički tim 'Do You Even Code?' i njegovi članovi, inače studenti FOI-a, Tino Balint, Dean Jakovljević, Antonio Martinović i Igor Rinkovec razvili su rješenje koje potiče građane na volontiranje uz pomoć gamifikacije i korištenja Chat Bota. Sve prijavljene akcije korisnicima su vidljive na karti Hrvatske, uz mogućnost prijave novih tekstualnim ili fotografskim putem. Rješenje se sastoji od mobilne aplikacije za volontere i web aplikacije za administratore iz VCZ-a i organizacija koje traže volontere. Inovativni pristup rješavanju izazova pronalaska volontera donio im je glavnu nagradu od 20 000 kuna.

Imate dobre ideje i želite ih ostvariti? Prijavite se do 11. ožujka i pokažite što može vaš tim. Sve informacije o Change Codeu pratite na web stranici, Facebooku, Twitteru KING ICT-a i Change Codea. Hackathon se održava 18. svibnja.