Falkensteiner se širi i na Crnu Goru

FOTO: Press

Ekskluzivnost lokacije, prostrane pješčane plaže, bujna priroda i topli sredozemni šarm – Crna Gora sve je zanimljivija i turistima i investitorima. Od 23. lipnja 2018., hotelska grupacija Falkensteiner, jedna od vodećih turističkih tvrtki, prisutna u šest europskih zemalja s trenutačno 32 hotela i rezidencija s četiri i pet zvjezdica, upravlja hotelom Queen of Montenegro. Hotel s ukupno 236 soba će pod imenom Queen of Montenegro biti otvoren do sredine listopada, a u ljetnoj sezoni imat će takozvani white label status. Za zimsku sezonu već su pripremljeni opsežni planovi za redizajniranje i nova koncepcija pozicioniranja. S početkom ljetne sezone 2019. hotel s četiri zvjezdice smješten na samoj plaži u blizini Budve bit će rebrendiran i službeno otvoren pod imenom Falkensteiner.

Prije otvaranja, neizravni vlasnik hotela, Balansz Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap proveo je prvu fazu programa obnove. Nakon prve sezone u 2018. godini, program obnove nastavit će se u suradnji s hotelskom grupacijom Falkensteiner, a hotel će se redizajnirati i prilagoditi uobičajeno visokim standardima Falkensteinerovih hotela. Krajem 2018. godine bit će objavljene nove informacije i pojedinosti o Falkensteinerovim planovima i ostvarenom napretku, a u proljeće 2019. hotel će se otvoriti pod brendom Falkensteiner.

Otmar Michaeler, glavni direktor grupacije Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), izjavio je vezano za odluku o ulasku Falkensteinera u Crnu Goru: „Za nas koji smo, s jedne strane, hotelska grupacija, a s druge strane građevinska i razvojna tvrtka, dolazak Falkensteinera u Crnu Goru predstavlja važan korak i uzbudljiv izazov. Ovdje vidimo velik potencijal za razvoj i otvaranje potpuno novog tržišta – tržišta budućnosti. U OTP banci dobili smo još jednog velikog financijskog investitora nakon Morgan Stanleya“.

Zsolt Barna, glavni direktor i predsjednik odbora OTP Real Estate Investment Fund Managementa, tvrtke-članice najveće mađarske financijske grupacije OTP Grupa, također je zadovoljan suradnjom s Falkensteinerom: „Za nas je ključ uspješnog investiranja imati pouzdanog i kompetentnog partnera koji dijeli naše ciljeve i ambicije. U FMTG-u smo pronašli partnera s desetljećima iskustva i poznavanja hotelijerstva te uređenja zemljišta i izgradnje“.

Uključenost regije od velike je važnosti upravljačima i vlasnicima. Ona je nužna i za dugoročni uspjeh. Stoga su Falkensteiner i vlasnik – fond koji ulaže u nekretnine, a kojim upravlja OTP Grupa – jednako zadovoljni pozitivnom reakcijom i podrškom općine Budva i crnogorskog Ministarstva turizma.