KFC dolazi u Split: Natječaji za radna mjesta otvoreni do kraja ovog tjedna

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

Do ljeta će se u Splitu otvoriti prvi restoran "Kentucky Fried Chicken" (KFC), a riječ je o poznatom američkom lancu brze hrane koji je, u skladu s nazivom, svjetski poznat po prženoj piletini. Potvrdio je to Slobodnoj Dalmaciji Goran Golubić, glavni KFC-jev menadžer za Hrvatsku iz tvrtke "AmRest Adria", koja ima licenciju globalne kompanije za naše tržište.



Tvrtka se već priprema za svoj poslovni iskorak, pa su tako nakon šest restorana na različitim zagrebačkim adresama, uključujući i trgovačke centre, odlučili otvoriti svoja vrata i u središtu Dalmacije, raspisujući, među ostalim, i natječaj za radno mjesto asistent-menadžera u Splitu.



– Trenutačno imamo otvoren natječaj za neke poslovne pozicije, a prijave su otvorene do kraja sljedećeg tjedna, do kada se mogu prijaviti svi zainteresirani građani. Zapošljavamo ljude na vodećim pozicijama restorana, a za koji mjesec imamo namjeru raspisati natječaj i za ostala radna mjesta. Tijekom ove godine zaposlit ćemo otprilike 30 ljudi, dok nam je dugoročni cilj u radni odnos primiti oko150 djelatnika u Splitu – komentirao je prvi čovjek tvrtke "AmRest Adria".