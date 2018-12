Još jedan trgovački lanac najavio radnicima slobodne dane za praznike

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Trgovački lanac Kaufland u ponedjeljak je najavio da njegove trgovine neće raditi na Božić i Svetog Stjepana, dok će na Badnjak raditi skraćeno.

Iz Kauflanda ističu kako će svoje poslovnice treću godinu zaredom zatvoriti na Svetog Stjepana, 26. prosinca, a neće raditi ni na Božić, 25. prosinca.



Na Badnjak će većina poslovnica Kauflanda raditi najduže do 16 sati, a na Staru godinu 31. prosinca će većina poslovnica raditi najdulje do 18 sati, navodi se u priopćenju Kauflanda.



I iz Konzuma su prošli tjedan izvijestili da njihove trgovine neće raditi na Božić kao ni na Svetog Stjepana, dok će za Badnjak raditi skraćeno.



Na Badnjak, 24. prosinca, Super Konzumi će raditi do 17 sati, a Maxi Konzumi i Konzumove prodavaonice u susjedstvu do 17 sati ili kraće.