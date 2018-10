Igor Žonja: "Ne borimo se cijenama, već kvalitetom usluga"

Foto: Press

Tau on-line, tvrtka koja stoji iza portala MojPosao, ovoga tjedna slavi 18. godina postojanja. O razvoju tvrtke, aktualnim i novim projektima razgovarali smo s Igorom Žonjom, direktorom tvrtke.

Ovog mjeseca slavite 18. godina postojanja. U IT sektoru, gdje je praćenje i postavljanje trendova vrlo izazovno, to je vrlo respektabilan staž. Koja strategija se krije iza takvog uspjeha?

U registraciji tvrtke ostalo nam je upravljanje bazama podataka kao glavna djelatnost - to je arhaizam naslijeđen od prvog vlasnika, koji je osnovao Tau grupu. Jedan od dijelova grupe trebao je biti Tau on-line financijski servisi, koji su trebali biti temeljeni na prikupljanju i analizi podataka te izradi izvještaja baziranih na tim podacima. No, prije više od 18 godina rodila se ideja da se ipak pokrene hobi projekt vezna uz oglašavanje poslova. Tako je nastao MojPosao.

I sada možemo reći kako smo IT tvrtka jer više od trećine naših zaposlenika radi u IT razvoju, IT podršci i web podršci, no ostao je inicijalni DNK tvrtke gdje se uvijek razmišlja tržišno pa to i danas uvjetuje poslovanje tvrtke. Iako osobno dolazim iz IT industrije, ovdje sam naučio kako bolje poslovno razmišljati te puno toga o marketingu i prodaji.

Kako je proteklo 18. godina poslovanja tvrtke, kako ste prebrodili ekonomsku krizu?

Povijest Tau-online možemo podijeliti u tri faze od kojih je svaka trajala otprilike šest godina. Prvih šest godina najvažniju ulogu je odigrao osnivač i inicijalni vlasnik tvrtke Nenad Bakić, te mi se i sada čini kako je to bio najteži i najvažniji dio razvoja tvrtke, iako je zadnjih 6 godina tvrtka rasla i razvijala se kao nikada do sada te prije dvije godine postigla rezultat kao iz 2008, dok smo prošle godine postigli najbolje rezultate ikad, bolje od čuvene 2008. i veće za 50%, a ove godine očekujemo preko 40% bolje rezultate nego prošle godine.

Srednje razdoblje od šest godina obilježilo je vlasničko izdvajanje iz Selectio grupe, te restrukturiranje u trenutcima najveće krize. Morali smo otpustiti čak 70% zaposlenih te smo 2009. poslovali s malim gubitkom. Od tada, stalno imamo rast koji postaje strelovit 2012. kada smo pronašli način kako tvrtka može brzo rasti unatoč krizi. Veliku sreću su imali naši sadašnji vlasnici, finska Alma Media Group, jer je vrijednost tvrtke porasla 15 puta od kada su nas oni kupili, 2012. godine.

Došli smo od 35 radnika, koliko nas je bilo 2012., do 90 zaposlenih danas. Naš fokus je na razvoju i prodaji, uz poštivanje tržišta odnosno klijenata. To je ono zahvaljujući čemu i danas postojimo te još brže i jače napredujemo. Jednako tako, svjesni smo da su naši zaposlenici nositelji našeg brzog razvoja i zato kontinuirano ulažemo kako bismo uvjete rada zadržali na visokoj kvaliteti.

Tau on-line poznatiji je po portalu MojPosao, ali to nije sve čime se tvrtka bavi.

Tijekom, prethodno spomenutih, teških šest godina od 2007. do 2012. godine spojili smo poslovanje Kreativni poduhvati (portali 4kotača i Centar nekretnina) s EduCentar portalom. Nažalost naši tadašnji vlasnici, britanski DMGT, zahtijevali su da ugasimo tada vodeće portale za oglašavanje automobila i nekretnina, dok EduCentar kao vodeći oglasnik za edukacije još uvijek uspješno posluje kao satelit portala MojPosao. U međuvremenu razvili smo mnoga nova uspješna rješenja te unaprijedili stara.

Tu bih svakako izdvojio organizaciju najuspješnije konferencije u regiji - HR Days, u sklopu koje se održava i proglašenje Najbolje HR prakse kao događaja koji promovira najuspješnije HR prakse u Hrvatskoj. Virtualni dani karijera i znanja događaj su koji organiziramo dugi niz godina, a temelje se na našoj platformi koja se koristi u 10 zemalja. Tu je i Istraživanje zadovoljstva zaposlenika koje provodimo više od 10 godina i koje se trenutno temelji na našoj najnovijoj platformi koja se koristi u tri zemlje a uskoro će i šire.

Malo je poznato da smo 2017. pustili u rad PosLovac, vrlo uspješnu mobilnu aplikaciju na kojoj mjesečno objavljujemo preko dvije i pol tisuće oglasa. U pitanju je vrlo interesantno rješenje koje se temelji na razvoju naših partnera iz Srbije no mi smo ga preuzeli i nadogradili za hrvatsko tržište.

Kakva je konkurencija u području vaše djelatnosti i kako se s njom nosite?

Mi smo koncentrirani na naš razvoj. Imamo 90% tržišnog udjela u oglašavanju poslova u Hrvatskoj, ne borimo se cijenama, već kvalitetom usluga. Pratimo što se događa lokalno, ali držimo da najveća prijetnja može doći od globalnih igrača. Zato pokušavamo osvijestiti naše vlasnike da još više i bolje surađujemo unutar Alma careera, grupacija koja objedinjava desetak najuspješnijih sajtova za oglašavanje poslova u Centralnoj i Istočnoj Europi, uključujući Finsku. Vlasnički smo povezani i s Monsterom, ali smatram da možemo još više i još bolje.

Kako se, kao portal s velikim brojem aktivnih oglasa za posao, nosite s izazovom manjka radne snage u Hrvatskoj?

Artificial intelligence i Machine learning implementirani su u naš rad: koristimo TalentMatch za lakše pronalaženje kandidata, EduMatch za lakše pronalaženje Edukacija, Matej - češko rješenje za lakšu potragu za poslovima, Viber i Facbook botove koji olakšavaju potragu za poslovima te najnoviju pretraga Baze profila na MojPosao, koja sadrži više od 370 tisuća životopisa kandidata, a od nedavno smo našim korisnicima omogućili i brzu prijavu na oglas.

Employer branding postaje sve važniji 'alat' tvrtki u privlačenju kandidata, zato naši virtualni sajmovi: Sajam poslova u turizmu te Virtualni dani karijera i znanja veliku važnost polažu na kvalitetno predstavljanje poslodavaca u smislu: kakvo radno okruženje nude, do kojih vrijednosti drže, što čine kako bi unaprijedili angažiranost i očuvali lojalnost svojih trenutnih i budućih zaposlenika. Zahvaljujući takvih cjelovitim informacijama i prijave na oglase su veće pa smo tako ove godine samo putem virtualnog Sajma poslova u turizmu poslodavcima isporučili više od 9000 prijava kandidata.

Osim toga, kroz akvizicije koje smo već proveli i one koje su u planu nastavit ćemo našim partnerima osiguravati nužan uvoz radnika iz drugih zemalja.

U posljednjih godinu dana značajno ste povećali broj zaposlenih. Što je razlog tome?

Kako bi odgovorili zahtjevima tržišta te razvili nove proizvode globalno konkurentne moramo zapošljavati veliki broj ljudi u razvoju. Kako iznimno brzo raste i broj naših klijenata te korisnika, također moramo osigurati kvalitetnu podršku za njih. Samo prošle godine smo, primjerice, zaposlili 24 osobe.

Spomenuli ste akvizicije. O čemu se točno radi i kakvi su budući planovi za tvrtke?

U 2017. smo uspješno zaključili akviziciju u Makedoniji te kupili Vrabotuvanje online, vodeći portal za oglašavanje poslova u Makedoniji. Kroz godinu dana pomogli smo im u potpunoj transformaciji poslovanja pa u godinama koje dolaze očekujemo izuzetne poslovne rezultate.

U ovom trenutku smo pred zaključenjem još dvije akvizicije te postoje još dvije koje smo malo prolongirali. Osim njih, imamo u planu još jednu veliku akviziciju kojom bismo zaključili naše srednjoročno teritorijalno širenje. U svim tim zemljama planiramo postepeno implementirati skoro sva naša rješenja, a otvoreni smo i za akvizicije i razvoj novih proizvoda.