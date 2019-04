Hrvatska tvrtka ulazi u veliko finale natjecanja u Krakowu

Foto: Invento Capital Partners Facebook screenshot

AMPnetova platforma usmjerena je prema energetskim zadrugama, alternativnom modelu prodaje električne energije i financiranja obnovljivih izvora energije. Mislav Javor iz AMPneta ističe kako je proizvod završen i kako su prvi klijenti na vratima.

AMPnet IO d.o.o. s pobjedničkim projektom AMPnet proglašen je kao najbolji ovogodišnji hrvatski startup između devet finalista na državnom finalu natjecanja PowerUp!, održanom u okviru LEAP summita u organizaciji Invento Capital Partners u Zagrebu.

Pobjednički tim predstavit će se na Grand finalu u Krakowu 21. svibnja, gdje će se natjecati za vrijedne novčane nagrade od 50.000, 10.000 i 5.000 eura, dok će najboljem projektu biti ponuđeno dodatno ulaganje u iznosu od 150.000 eura i sudjelovanje u prestižnom akceleratoru EIT InnoEnergy Highway, koji pomaže u preobrazbi startupova iz ranih faza razvoja u uspješne poslovne tvrtke.

Energija na novi način

- Jako smo zadovoljni natjecanjem koji je organizirao Innoenergy zajedno s Invento Capital Partnerom. Smatramo da su svi timovi imali jako kvalitetne proizvode, ali sretni smo da se žiri uz tako jaku konkurenciju odlučio za nas. Već dvije godine razvijamo proizvod i ova pobjeda je jedan od trenutaka koji potvrđuje da smo na pravom putu - rekao je Javor.

- Pobjednik PowerUp natjecanja by Innoenergy, AMPnet, ekipa je koja ima skalabilan produkt. Do sada su pokazali da imaju određene pomake na tržištu, imaju kontakte s potencijalnim kupcima i uspjeli su privući investitore. Znači da im je potreban samo dodatan poticaj kako bi došli do onog stadija da se mogu proširiti na cijelu Europu, a nadamo se u konačnici i na SAD - izjavio je član žirija Stevica Kuharski (Fil Rouge Capital).

- Iskreno sam oduševljen brojem kvalitetnih projekata. Ovo je bilo jedno od natjecanja gdje su članovi žirija imali težak posao izabrati projekt koji će na pravi način predstavljati Hrvatsku na Grand finalu u Krakowu. Ono što mi možemo kao lokalni partner Innoenergyja u Hrvatskoj je inzistrirati da što više ovih projekata bude financirano od strane Innoenergyja, bez obzira što nisu danas odabrani. Sam projekt AMPnet i tim koji stoji iza projekta pokazao je najviši stupanj spremnosti, razvijenosti projekta i mogućnosti izlaska na tržište -izjavio je Dalibor Marijanović, osnivač i partner Invento Capital Partnersa, lokalnog HUB-a zaduženog za podršku natjecanju u Hrvatskoj.