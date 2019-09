Evo što otkriva prva optužnica protiv Todorića

Ivica Todorić, Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U prvoj i za braniteljsku stranu prema jučerašnjim izjavama neočekivanoj optužnici, bivšeg vlasnika nekadašnjeg koncerna Agrokor Ivicu Todorića i još troje suoptuženika terete za jednu od najčešćih gospodarskih inkriminacija - kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Iako je prema izvorima bliskim tužiteljstvu posrijedi tek ‘santa ledenog brijega’ kojom se navodno ilustrira kakav je prije 6 godina vladao menadžerski mentalni sklop iz tadašnje faze vođenja poslovanja koncerna, javnost zapravo čeka na rezultate još dvije istrage, odnosno kako će glasiti odluka u glavnom slučaju ‘teškom’ više od milijardu kuna te ona vezana uz Nexus. Naime, još tijekom 2013., kako se navodi u optužnici, Todorić i tadašnji izvršni direktor Agrokora Ante Huljev omogućili su isplatu 1,24 milijuna eura na račun jedne švicarske tvrtke za savjetodavne usluge (Siggman invest), no koje nikada po njima nisu obavljene u korist koncerna.

Na čelu te kompanije bila je konzultantica koja je austrijska državljanka, te je prema optužnici Todoriću i Huljevu izdavala fiktivne račune, zbog čega se također našla pod teretom optužbi, i to kao četvrtookrivljenica zbog pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u svezi čl. 38. Kaznenog zakona. No švicarska je tvrtka, kako se navodi u optužnici, na ovaj je način nezakonito zaradila. Ključan je pritom i sljedeći suspektni element da je tvrtka registrirana u Švicarskoj u vlasništvu navedenog Huljeva i trećeoptužene tadašanje članice Uprave Agrokora Piroške Canjuge, što bi značilo da je navodno izvlačenje novca iz koncerna išlo svima u korist. Canjuga je optužena tako zbog počinjenja kaznenog djela poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Sama optužnica zagrebačkog Županjskog državnog odvjetništva, kako se doznaje, sadržajno iscrpna glede kompleksnosti činjeničnog opisa, pojednostavljeno svodi se na to račun koji je izdala švicarska kompanija nije imao podlogu u usluzi savjetovanja koju je platio Agrokor u navedenom iznosu za svoju korist, već je naprotiv navodno oštećen, što će trebati i dokazati. Na iznos od 1,24 milijuna kuna navodno je, prema analognoj poslovnoj praksi, morao biti isporučen velik fajl materijala, a ovdje je to sporno, uz to što bi načelno jedna kompanija da bi naplatila milijun eura morala za to raditi mjesecima i s angažmanom većeg broja ljudi.

Odvjetnicu Jadranku Sloković na strani obrane Todorića i Canjuginog branitelja Antu Nobila optužnica je iznenadila, a oboje tvrde da je po njima tijekom istrage nesporno utvrđeno da je taj novac plaćen za određene usluge koje su u cijelosti utvrđene. Sloković ističe kako ne vidi razlog da je optužnica podignuta, a još nije poznato na koji način je to obrazloženo. S obzirom na činjenicu da je još nejavna, očekuje se odluka optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu, a oglasio se i sam Todorić koji smatra da se u političke svrhe koriste pravosudne institucije “čiji su zaključci u objavljenim optužnicama u najmanju ruku netočni i zasnovani na insinuacijama”.