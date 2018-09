Eurowings neočekivano ukinuo dvije zračne linije prema Hrvatskoj

Foto: DPA/PIXSELL

Riječi direktora Zračne luke Osijek Davora Forgića koji je proljetos najavio cjelogodišnju liniju za Osijek iz Stuttgarta i Kölna mnogi su putnici dočekali s oduševljenjem. Ne čudi stoga što su ostali iznenađeni kada im je rečeno kako ne mogu kupiti karte za neku od tih dviju destinacija nakon 28. listopada, piše Glas Slavonije.

"Piše da letova više neće biti i da počinje zimska sezona. Dakle, ostaje samo jedna cjelogodišnja linija, i to ona za Basel, aviokompanije Wizzair", komentar je jedne Osječanke, koja je razočarana činjenicom da Eurowings leti ljeti iz Osijeka, no u zimskoj sezoni to neće činiti iako je ta linija najavljivana kao cjelogodišnja. "To se može provjeriti na internetu, što sam i ja učinila, pa sam se šokirala vidjevši da karata za Köln nema jer je zimska sezona?!" ljutita je Osječanka.

Da je riječ o potpuno točnim navodima potvrdio je direktor Davor Forgić, rekavši kako je tvrtka Eurowings bez ikakve prethodne najave Zračnoj luci Osijek uputila dopis da će letjeti samo do kraja ljetne sezone, odnosno do 27. listopada.