U vrijeme SMS-a i interneta za isteklu vozačku dozvolu prvo je kriva država

Zapamtite broj 50 i pojam eGrađani! Koliko je moralno nagaziti dijete pa onda plakati radi fotelje je jedna stvar. Moralna. No, ministricu Gabrijelu Žalac uistinu ne krivim ni najmanje što je zaboravila produžiti svoju vozačku dozvolu. Ne krivim, također, iz istog razloga niti jednog građanina Hrvatske, znači nikoga tko je zaboravio produžiti svoju osobnu iskaznicu, zdravstvenu iskaznicu, kao ni bilo koju drugu iskaznicu ili ispravu koju izdaje država.

Za takve bi stvari u 2019. godini trebalo kažnjavati prvo institucije - Vladu, županije i lokalne samouprave, a tek onda sve ostale! Ne, ne zalažem se za lijenost. Već smatram da treba postojati protuteža moći koju Vlada i Sabor poplavom propisa i sočnim kaznama prakticiraju na građanima i biznisima.

Vlada i Sabor imaju moć da svaki dan izdaju neki novi propis i nešto novo nametnu. Imaju moć da za to propišu i kazne. Često svirepo. Logično je, pak, za očekivati da se i građane i biznise o tome prvo obavijesti prije nego ih se počne provjeravati i kažnjavati. Tako funkcionira svaki ugovorni odnos. Tako bi trebao funkcionirati i ugovorni odnos između Vlade s jedne strane te građana i biznisa s druge strane. Nažalost, ne funkcionira, iako je prije čak 50 godina izmišljena prva tehnologija koja to omogućava.

Mogućnosti interneta

Prije više od pola stoljeća ministrica Žalac, kao i građani i biznisi ne bi imali baš nikakvo pravo na ovakav prigovor. Tehnički, slanje personaliziranih obavijesti nije bilo moguće izvesti. Zato su Vlade u to vrijeme građane i biznise o svemu obavještavale kroz sredstva javnog priopćavanja, znači medije. Postoji dobar razlog zašto će to činiti i ubuduće, a to je transparentnost i s tim povezana kontrola rada Vlade i drugih javnih institucija. Međutim, 1969. godine američko Ministarstvo obrane razvilo je ARPANET, mrežu iz koje se razvio internet kakav danas znamo.

Prva usluga na toj mreži bio je e-mail. Dakle, već 50 godina postoji tehničko rješenje kako svakome u Hrvatskoj poslati personaliziranu obavijest. To je rješenje danas ujedno temelj poslovne komunikacije. Onda je prije 30 godina na CERN-u u Švicarskoj razvijen World Wide Web ili skraćeno web, tehnologija na kojoj danas rade svi najpopularniji internetski servisi poput Facebooka i Googlea, što je do danas omogućilo razvoj personaliziranih web portala, kao što je onaj koji Vlada nudi građanima u Hrvatskoj - eGrađani.

Sve za punjenja proračuna

Nakon toga je, sada već prije 27 godina, poslan je prvi SMS. U isto vrijeme počinju se razvijati i instant messengeri, poput Facebook Messengera, Vibera, WhatsAppa i Telegrama koji su u posljednjih pet godina postali dominantan način komunikacije među građanima. Drugim riječima, broj načina da Vlada službeno obavijesti građane i biznise o svemu što radi, kao i o tome da li je došlo do neke ključne promjene s njihovim vozačkim dozvolama, osobnim iskaznicama i drugim dokumentima te da to učini personalizirano, vrlo je velik. Pa ipak, Vlada to ne čini. Ne čini to u slučaju vas, mene pa tako ni u slučaju ministrice Žalac.

Kada se pogleda što od toga Vlada dobiva, onda je jasno da to raditi iz prizemnog interesa - punjenja proračuna. Policajce pretvara u inkasatore i šalje ih okolo da skupljaju "harač". Model je to upravljanja koji je bio vrlo popularan u srednjem vijeku, ali ne bi trebao biti model kojim se upravlja Hrvatskom danas. Čak i kada pokušava to riješiti kroz eGrađane, Vlada to radi traljavo. Prije pet godina predstavljen je servis eGrađani, ali on i danas nema mogućnost da na njega dodate svoj broj mobitela i e-mail adresu. Znači, i dalje nemate mogućnost da poruku koju vam Vlada pošalje u pretinac na eGrađane vidite na svom privatnom mailu ili da obavijest primite na SMS, ili čak odabrani instant messenger, primjerice WhatsApp.

Ne žele obavijestiti

Ovaj je problem mnogo širi, jer nema razloga da Narodne novine, jednom nakon što ste podnijeli zahtjev za osnivanjem tvrtke na Sudski registar, da vam ne pošalju popis svih relevantnih propisa koji se odnose na vaš novi biznis, obrasce i linkove na sve troškove koje ćete morati platiti, kao i kontakt i upute za komunikaciju s Poreznom upravom. Sličnih primjera ima puno. U današnje vrijeme beskrajne tehnološke povezanosti, činjenica da država ne želi dobronamjerno o njihovim obvezama preventivno obavijestiti ni građane ni biznise je jednostavno zlonamjerna. Pedeset godina od prvog e-maila i pet godina od početka rada sustava eGrađani mislim da zaslužujemo bolje.