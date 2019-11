Tjedan u kojem je hrvatski startup ekosustav napokon stekao kritičnu masu

Iza nas je najuspješniji tjedan za startupe u Hrvatskoj dosad. Nije obilježen jednom rekordnom investicijom, kao 80 milijuna eura vrijednim ulaganjem Hyundaija u Rimac automobile što se dogodilo u svibnju, niti rekordnom tržišnom evaluacijom, kao potencijalnim Infobipovim statusom jednoroga, prvog u Hrvatskoj, a što se očekuje da ćemo doznati u prvoj polovici iduće godine.

Ne. Značaj ovog tjedna je u suštini izgradnje startup ekosustava: u velikim brojevima, brojnosti, mnoštvu.Prvi je ovo tjedan, koji je praktično pokazao zašto je važno imati mnogo startupa, mnogo investitora i mnogo igrača u startup ekosustavu, dakle cijelu tu masu, da bi priča o startupima bilo gdje, a time i u Hrvatskoj, počela imati praktičnog gospodarskog smisla.

Krenuli iz Zicera

U ovaj smo tjedan ušli s diskusijama o izvješću najvećeg europskog startup fonda Atomica, "The State of European Tech 2019", u kojem je po prvi put objavljeno da su mlade inovativne tvrtke u Hrvatskoj primile ove godine blizu milijardu kuna investicija. Atomico navodi točno 120 milijuna dolara u ukupno devet većih investicija. Veliko je to povećanje u odnosu na prije, ali kad se usporedi s ostalim državama u Europi, gdje stojimo na 20. mjestu, ne može se reći da je to jako dobar plasman.

Osim investicija, Atomico je prepoznao i da se povećava potencijalna baza za investicije, odnosno da je Hrvatska treća u Europi po brzini rasta broja programera. Sada ih je 35.300 što je za 19 posto više u odnosu na godinu prije. Brži rast jedino je zamijećen na Cipru (23 posto) i Crnoj Gori (22 posto). No, negativno je što smo po broju programera pri začelju Europe, odnosno na 28. mjestu. Nakon Atomica na snagu hrvatske startup scene ukazao je najveći startup hub u Hrvatskoj - Zicer, koji u svom coworkingu ima stotinjak startupa i sada četvrtu generaciju tvrtki koje su ušle u poslovnu akceleraciju.

Ne samo da je na svojoj godišnjoj konferenciji Zagreb Connectu proslavio 25. godina rada, vuče korijene iz Tehnološkog parka Zagreb osnovanog 1994. godine, nego je proglašenjem tvrtke Altpro, koja je kao startup, i to baš u okrilju Zicera krenula prije četvrt stoljeća na svoj poslovni put kao jedan od njegovih prvih stanara, ukazao koliko je širok potencijal razvoja inovativnih tehnoloških biznisa u Hrvatskoj i kakve perspektive imaju domaći startupi.

Altpro je danas jedan od najvećih svjetskih proizvođača sigurnosne opreme za željeznička vozila i infrastrukturu. Unazad godinu dana krenuo je u realizaciju velikih poslova s Bombardierom, Mitsubishijem i Ansaldo Hitachijem te ugovorio strateška partnerstva u Indoneziji, Indiji i Kini. I kako je upozorio osnivač i direktor Altproa, za to im je trebalo vremena i podrške.

Novi investitori

Dodatni pomak napravili su investitori u startupe. Za početak, najveći hrvatski startup fond Fil Rouge Capital, težak 45 milijuna eura, održao je ovaj tjedan svoj prvi Demo day. Riječ je o događanju na kojem se predstavlja rezultat tromjesečnog rada 24 startupa koji su prošli kroz Fil Rougeov program akceleracije. Demo day Fil Rougea presedan je na domaćoj startup sceni.

To je prvi put u Hrvatskoj da su pitcheve startupa došli pratiti ulagači koji raspolažu s više od milijardu eura kapitala. U jednoj prostoriji sjedilo je više od 30 investitora, što institucionalnih što poslovnih anđela. Dodatno, Fil Rouge u svoju je prvu generaciju privukao i startupe izvana, a kako ima ograničenje da može ulagati isključivo u tvrtke registrirane u Hrvatskoj, time se nametnuo kao prvi domaći institucionalni ulagač koji startup investicije skreće u Hrvatsku.

Dug put do uspjeha

Konačno, drugo je veliko investicijsko iznenađenje u ovom tjednu napravila ulagačka zajednica na Funderbeamu SEE. Iako ima više od tisuću investitora iz Hrvatske, Funderbeam ih ima još daleko više izvana, a zahvaljujući njihovom interesu dobili smo investicijski presedan u Hrvatskoj - hrvatski startup koji je do svog prvog milijuna došao u manje od sat vremena i to na potpuno transparentan način, da ne kažem, bez politike. Riječ je o startupu STEMI-ju.

U državi, koja je po ocjeni Transparency Internationala 5. najkorumpiranija u EU i u kojoj političari nikako ne uspijevaju čak ni proceduralno odvojiti svoje prste od investicija, to što je postigao Funderbeam SEE s kampanjom za STEMI ravno je kopernikanskom preokretu.

Iako su se i Atomico sa svojim istraživanjem o hrvatskom startup ekosustavu i Zicer s Alptoom kao najboljim alumnijem i Fil Rouge s Demo dayom od milijardu eura i Funderbeam SEE s investicijskim rekordom STEMI-ja, znači iako su se svi oni sa svojim uspjesima poklopili u ovom tjednu, jasno je da se ovaj uspjeh "preko noći" gradio više od dva desetljeća. Isto je tako očito da sada ubrzava. Više ne bi trebalo biti čudno da prosječan iznos investicija u startupe godišnje bude blizu milijardu kuna ili da investitori teški milijardu eura budu prisutni u Hrvatskoj, posebno ne nakon ovog tjedna.