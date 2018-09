Proizvođači mandarina uljuljkani i nespremni za promjene na tržištu

Neretvanski poljoprivrednici ovih dana osluškuju vijesti iz Bruxellesa i nadaju se da bi Europska komisija, mogla ponovno odlučivati o uvođenju kvota za mandarine, koje bi se zatim dijelile humanitarnim organizacijama, bolnicama, zatvorima, staračkim i dječjim domovima, uz izdašnu financijsku potporu iz zajedničke EU blagajne. Proizvođači iz doline Neretve, koji ove godine očekuju odličan urod našeg jedinog voća kojeg imamo kontinuirano više od domaćih potreba, zbog izostanak europske potpore zatražili su pomoć i od države jer se boje da će im tržišni višak propasti.

Još uvijek se nadaju kako će se neka odluka na razini EU donijeti, iako je to malo vjerojatno, te će im pomoći da višak, koji i nije tako mali, "plasiraju" po dobroj cijeni bez da traže nova tržišta. Europska komisija je ove godine ukinula te kvote, koje su bile proteklih godina spas za proizvođače mandarina, posebno u godinama dobre berbe, kada mandarine nisu mogli prodati regularno na tržištu. Financijskom potporom EK neretvanski poljoprivrednici bili su iznimno zadovoljni, jer je takva cijena iznosila u konačnici više od tri kune za kilogram mandarina, što je bilo i dvostruko više nego što su za takvu mandarinu mogli dobiti po tržišnim uvjetima. Međutim, kako je ove jeseni ta EU potpora izostala, a očekuje se urod od nekih 60 tisuća tona, realno je očekivati da se neretvanske mandarine neće moći prodavati.

Traže proračunski novac

I eto novog problema u dolini Neretve. Početna cijena mandarina je manja nego što je bila prošle godine, ali proizvođači su za sada zadovoljni, no pitanje je koliko će se dugo takva cijena zadržati kada puni urod stigne na tržište. Voćari očekuje poteškoće u prodaji mandarina jer su plantaže ove godine dobro rodile, duplo više nego prošle godine, a osim što će biti upitna prodaja, problem im je i nedostatak radne snage na plantažama u dolini Neretve. Od ukupne količine mandarina, oko 15 tisuća tona završit će na domaćem tržištu, oko 12 tisuća tona na tržištima regije, dio će otići na ostala tržišta, uglavnom zemalja EU, dok će dio biti tržišni višak.

Proizvođači iz doline Neretve procjenjuju da će oko 6000 tona mandarina biti tržišni višak te bi, kako smatraju, bilo dobro da im država pokuša osigurati nacionalne potpore za taj višak, bilo kroz donacije ili neke slične akcije. Neretljani smatraju kako bi se embargo ruskog tržišta trebao poljoprivrednicima ublažiti iz državnog proračuna, a neka njihova slobodna procjena govori da bi im porezni obveznici trebali za viškove osigurati između 12 i 15 milijuna kuna državnog novca.

Osim što traže potpore koje EU i ZPP ne dozvoljava, traže još jednu netržišnu mjeru, a da to je da se definira koja je najniža cijena mandarina ispod koje se ne može ići. Iako hrvatski poljoprivrednici imaju potencijal da povuku velika sredstva kroz EU fondove, posebice kroz Program ruralnog razvoja, za proizvođače iz doline Neretve ne bi se moglo reći da su u tome uspješni i posebno zainteresirani za nove investicije.

Pokazuju to i službeni podaci Ministarstva poljoprivrede. Tako je kroz mjeru 4 "Ulaganja u fizičku imovinu", za operacije 4.1.1. i 4.2.1. prijavljeno do sada 242 voćara, od čega tek jedan proizvođač agruma koji rekonstruira, dograđuje i oprema objekta za preradu mandarina, u vrijednosti potpore 14,8 milijuna kuna. Prema podacima sa stranica Agencije za plaćanje, korisnik koji je dobio ugovor o financiranju za ovu investiciju je tvrtka Stanić Beverages d.o.o. i to za ulaganje u preradbene kapacitete u Metkoviću.

Gdje je zapela tvornica?

Stanić grupa i Metković Razvoj, tvrtka grada Metkovića, prošle su godine objavili kako će u prvoj fazi u projekt tvornice za preradu voća u Metkoviću uložiti oko šest milijuna eura, a planirano otvaranje tvornice je trebalo biti pred ovogodišnju berbu mandarina. Od spomenute tvrtke i grada Metkovića pokušali smo dobiti informaciju do kuda su stigli s najavljeno investicijom, no na žalost nismo dobili odgovor. Mediji su u travnju prošle godine objavili kako se u prvoj fazi trebala izgraditi tvornice, nabaviti oprema i tehnologija i dr. Najavljeno je kako će tvornica prerađivati mandarine iz lokalnog uzgoja te je u prvoj fazi planiran otkup 5000 tona mandarina, a dugoročno otkup čak 10.000 tona.

Ali, gdje je zapelo i zbog čega Neretljani nisu dobili tvornicu koja bi ove godine mogla apsorbirati tržišni višak, na žalost nismo uspjeli doznati. Kada je riječ o drugoj mjeri i to onoj 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", kroz operacije 6.1.1. i 6.3.1. prijavljeno je ukupno tek 28 proizvođača agruma i to za podizanju višegodišnjih nasada limuna, naranči, mandarina, obnovu postojećih nasada agruma i sl. Ukupna vrijednost potpore u mjeri 6 je samo 3,3 milijuna kuna, a najveći broj korisnika potpore nalazi se na području Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

Spas u ekološkom uzgoju

Proizvođači u dolini Neretve očito nisu spremni niti na udruživanje u proizvođačke organizacije, niti zadruge, a za svoje probleme tržišnih viškova uglavnom optužuju sve, osim sebe. Da se u Neretvi uvede malo reda, da se ljudi malo bolje organiziraju, udruže, malo više ulažu u marketing i preradu te okrenu više ekološkom uzgoju - gdje bi im bio kraj. Imali bi malo manji urod, ali zato bi im cijena sve nadoknadila.

Ali naši su ljudi takvi kakvi jesu, prevelikom upotrebom umjetnih gnojiva i drugih sredstava uništit će sebe i sve oko sebe, kazao nam je ovih dana jedan proizvođač citrusa koji smatra da su proizvođači mandarina previše uljuljkani u svoju poziciju i nisu spremni na promjene koje se na tržištu događaju. A sve ovo do sada napisano svjedoči da u dolini Neretve i dalje vlada mentalitet i proizvođačke navike koje se nisu uklopile u tržište i borbu sa sve oštrijom konkurencijom, unatoč tome što imaju izvrstan proizvodi tražen na tržištu.