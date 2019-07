Područje kriptovalute neregulirani je kazino u kojem kriminal izmiče kontroli

Predsjednik je Uprave tvrtke Roubini Macro Associates i profesor ekonomije u Poslovnoj školi Stern Sveučilišta u New Yorku

Svaka civilizirana zemlja na svijetu strogo regulira vlastiti financijski sustav s dobrim razlogom. Naposljetku, globalna financijska kriza 2008. godine uvelike je bila posljedica poništavanja financijskih uredbi. Hulje, kriminalci i varalice životna su činjenica i niti jedan financijski sustav ne može poslužiti svom pravom cilju ako ulagatelji nisu od njih zaštićeni.

Stoga, postoje propisi koji nalažu da se vrijednosnice registriraju, da aktivnosti servisiranja novca budu licencirane, da kapitalne kontrole uključuju odredbe "protiv pranja novca" i "upoznaj svoju stranku" (u cilju sprječavanja utaje poreza i ostalih nezakonitih financijskih tokova) te da oni koju upravljaju novcem služe interesima vlastitih klijenata.

Budući da ti zakoni i propisi štite ulagatelje i društvo, troškovi usklađivanja koji se s njima povezuju razumni su i primjereni. Međutim, postojeći regulatorni režim ne obuhvaća sve financijske aktivnosti. Kriptovalute rutinski se lansiraju i njima se trguje izvan domene službenog financijskog nadzora, gdje se izbjegavanje troškova usklađivanja oglašava kao izvor učinkovitosti. Posljedica toga je da je područje kriptovalute postalo neregulirani kazino, u kojem neometani kriminal izmiče kontroli.

Globalna praonica novca

To nije puka pretpostavka. Neki od najvećih kripto igrača mogli bi biti otvoreno umiješani u sustavnu protuzakonitost. Razmislite o BitMEX-u, nereguliranoj burzi za trgovanje derivatima temeljenim na kripto valutama u vrijednosti trilijuna dolara čije je sjedište na Seychellima, ali je aktivna na globalnoj razini. Njen se je glavni izvršni direktor, Arthur Hayes, otvoreno hvalio da poslovni model BitMEX-a uključuje prodaju derivata za kripto valute "degeneriranim kockarima" (misli na male ulagatelje koji nemaju pojma) s polugom od 100:1.

Da bude jasno, kod poluge 100:1, čak i 1% promjena u cijeni temeljne imovine može potaknuti maržni poziv i izbrisati nečije cjelokupno ulaganje. Što je još gore, BitMEX burza uzima visoke naknade kad god netko kupuje ili prodaje njene toksične instrumente te tada iskoristi i drugu priliku kroz sifoniranje ušteđevine klijenata u "fond za likvidaciju" za koji je izgledno da je puno puta veći nego što je potrebno za izbjegavanje rizika druge ugovorne strane.

Nije začuđujuće da, prema procjenama jednog neovisnog istraživača, na likvidaciju ponekad otpada do pola prihoda BitMEX-a. BitMEX-ovi insajderi otkrili su mi da tu burzu također upotrebljavaju svakodnevno za pranje novca u ogromnim razmjerima teroristi i ostali kriminalci iz Rusije, Irana i iz drugih zemalja; burza ne čini ništa kako bi to zaustavila jer ona ostvaruje dobit iz tih transakcija. Kao da to nije dovoljno, BitMEX također ima interni odjel za profitabilno trgovanje (vjerojatno u svrhu održavanja tržišta) koji je bio optužen za trgovanje prije vlastitih klijenata (front running).

Hayes je to porekao, ali budući da je BitMEX burza u potpunosti neregulirana, nema neovisnih revizija njenih računa te stoga nema načina da se sazna što se događa iza scene. U svakom slučaju, znamo da BitMEX zaobilazi propise "protiv pranja novca" i "upoznaj svoju stranku".

Iako tvrde da ne opslužuju ulagatelje iz SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva koji su podložni takvim zakonima, njihova metoda "provjere" njihovog državljanstva je provjera njihove IP adrese, koja se s lakoćom može prikriti putem standardne VPN aplikacije. Taj manjak dubinske analize predstavlja bestidno kršenje zakona i propisa o vrijednosnicama. Hayes je čak otvoreno izazvao bilo koga da ga pokuša tužiti na nereguliranim Seychellima, svjestan da posluje u sjeni zakona i propisa.

Regulatori probudite se!

Prethodno ovog mjeseca, raspravljao sam s Hayesom u Taipeiju i prozvao ga za reketarenje. No, bez mog znanja, on je osigurao s organizatorima konferencije da ima isključiva prava na video cijelog događanja te je tjedan dana odbijao njegovu objavu u cijelosti. Umjesto toga, objavio je samo najbolje "highlightse" kako bi stvorio dojam da je njegova performansa bila dobra. Pretpostavljam da je to normalno među kripto prevarantima, ali ironično je da je netko tko tvrdi da predstavlja "otpor" cenzuri postao najvećim od svih cenzora u trenutku kad je njegova prijevara razotkrivena.

Naposljetku, javno posramljen od strane vlastitih pristaša, popustio je i objavio taj video. Na dan naše rasprave, Agencija za nadzor financijskih usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu predložila je potpunu zabranu visoko rizičnih malih ulaganja u kriptovalute. Ipak, izuzev usklađene reakcije kreatora politika, mali ulagatelji koji su namamljeni u kripto domenu i dalje će biti zavaravani. Cjenovna manipulacija uzima maha diljem svih burzi kripto valuta, uslijed sheme pumpanja i spuštanja (pump-and-dump), prodaje i kupovine vlastitih naloga na tržištu kapitala (wash trading), upućivanja fiktivnih narudžbi za kupnju (spoofing), trgovanja prije vlastitih klijenata (front running) i ostalih oblika manipulacije.

Prema jednoj studiji, do 95% svih Bitcoin transakcija je lažno, što ukazuje na to da prijevara nije iznimka nego pravilo. Naravno, nije iznenađujuće da jedno neregulirano tržište može postati igralište za prevarante, kriminalce i prodavače magle. Trgovanje kriptovalutama stvorilo je industriju u vrijednosti više bilijardi dolara, koja ne uključuje samo burze, već i propagandiste koji poziraju kao novinari, oportuniste koji promiču vlastite financijske knjige kako bi prodali "shitcoin" i lobiste koji traže regulatorna izuzeća.

Iza svega toga nalazi se kriminalno reketarenje u nastajanju koje bi posramilo Cosa Nostru. Krajnje je vrijeme da se umiješaju Sjedinjene Američke Države i ostale agencije za provedbu zakona. Do ovog trenutka regulatori su spavali za volanom dok je kripto karcinom metastazirao. Prema jednoj studiji, 80% "inicijalne ponude kriptovaluta" 2017. bilo je prijevara.

U najmanju ruku, trebalo bi istražiti Hayesa i sve ostale koji nadziru slična reketarenja iz prekomorskih sigurnih utočišta, prije nego još milijun malih ulagatelja bude nasamareno i dovedeno do financijske propasti. Čak se i tajnik američke državne riznice Steven Mnuchin, koji nije ljubitelj financijskih uredbi, slaže da se kriptovalutama ne smije dozvoliti da "postanu ekvivalentima tajnim numeriranim računima", koji su već dugo pod protekcijom terorista, gangstera i ostalih kriminalaca.

