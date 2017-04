Može li Abrakadabra izvesti uspješnu digitalnu transformaciju kao Jet.com?

U oceanu bajkovito nabujalih dugova Agrokoru se posrećilo unazad godinu dana stvoriti barem jednu potpuno novu vrijednost, jedno novo kopno.

Nije Atlantida, nego Abrakadabra. Skočila je među pet najvećih online trgovaca u Hrvatskoj koji zajedno drže 46 posto domaćeg online tržišta. Prva dva su eKupi i eBay, a preostala tri, ne nužno tim redom, AliExpress, Amazon i Abrakadabra. Točne podatke, zbog poslovne tajne, tvrtka sMind (Shopper's Mind) nije željela objaviti. No, da bi se našao u tom izabranom društvu sigurno je da je Abrakadabra morala osvojiti najmanje pet posto hrvatskog online tržišta, najviše vjerojatno do sedam posto. Zvuči dobro za internetsku trgovinu koja je stasala prije točno godinu dana. Međutim, da li je to stvarno dobar primjer uspješne digitalne transformacije?

Konkurencija Amazonu

Dobar primjer za usporedbu američki je trgovac Jet.com osnovan 2014. godine. Godinu kasnije, 2015., bio je online. Kapital za to prikupio je od VC fondova, ne od banaka, a poslovna ideja bila je da Amazon, koliko god bio dobar, ne zna sve i da prostora za takmičenje u online trgovini još uvijek ima. U idućih godinu Jet.com dosegnuo je volumen online prodaje od čak milijardu dolara. U kolovozu prošle godine američki Konzum, zvan Walmart, preuzeo je Jet.com. Walmart je za Jet.com platio 3,3 milijarde dolara i pohvalio se najvećim preuzimanjem u američkoj e-trgovini ikad.

Kad čitate podatke o tome čega se hrvatski online kupci boje - da će biti nezadovoljni kupnjom, da ne znaju hoće li dobiti točno ono što su naručili - jasno je zašto je Jet.com uspio. No, to je došlo tek kasnije. Isprva se Jet.com usmjerio na konkuriranje Amazonovoj usluzi Prime koja se temelji na pretplati, a ne na cijenama i brzoj dostavi. Prije nego je počeo munjevito rasti potpuno je odustao od pretplata. Zatim je proširio svoju ponudu na dostavu hrane. Ali ono što je od Jet.com-a stvorilo jako uspješan biznis su potpuno nove, bolje poslovne procedure u kojima kupci vide opipljivu korist.

Dostava i kontrola troškova

Jet.com se vratio na pitanje cijena i brze dostave, cijelog iskustva pouzdane i isplative kupnje. Ovoga puta riješio je to uspješnim stvaranjem marketplacea, gdje je omogućio drugim tvrtkama da preko njega prodaju svoju robu, a on optimizirao dostavu i skladištenje. Razvio je napredan program lojalnosti. No, više od svega, toliko je usavršio sučelje svoje web trgovine da je kupcima omogućio da pri svakom ubacivanju artikla u košaricu ne gube iz vida njen sadržaj prikazavši im svaki puta točno koliko štede svakim takvim potezom.

Usto je na svakom koraku kupcima sugerirao neku akciju. Omogućio je besplatnu dostavu za manje iznose i besplatan povrat robe. Cijeli je proces dodatno gamificirao uzevši u obzir količinu naručene robe, sredstvo plaćanja i dostavu. Što više ubacuješ u košaricu uštede rastu, biraš sredstvo plaćanja s manjom maržom za trgovca poput debitne nad kreditnom karticom i stječeš dodatne uštede. K tome, upravo je dostava odigrala veliku ulogu u kontroli troškova, jer kupcima sugerira i daje popuste na proizvode koji su fizički u skladištima i trgovinama blizu mjesta njihovog stanovanja.

Promjena razmišljanja

Nakon akvizicije takoreći cijeli e-commerce odjel Walmarta dobio je otkaz i zamijenila ga je ekipa iz Jet.coma. Nije se to dogodilo iz osvete već iz činjenice da digitalnu transformaciju ne čini tehnologija već ljudi, odnosno promjena u razmišljanju. Walmart, s prometom od 482 milijarde dolara najveći je trgovac u SAD-u, godinama je pržio milijarde da bi razvio e-commerce, ali je s 14 milijardi dolara prihoda od web trgovine i dalje u tom segmentu daleko iza Amazona. Amazon od ukupnog prometa od 107 milijardi dolara čak 99 milijardi ostvaruje putem interneta.

K tome, raste brže od svih konkurenata. Iz svega navedenog teško je očekivati da postojeći veliki igrači u Hrvatskoj mogu ostvariti uspješnu digitalnu transformaciju. Mnogo je tu elemenata koji Abrakadabri nisu išli i još uvijek ne idu u prilog. Poslovni model Jet.com temelji se na povjerenju i izravnoj koristi za dobavljače s jedne, te na opipljivoj koristi za kupce s druge strane. U uvjetima gdje su svi veliki sustavi u Hrvatskoj opterećeni nekim nasljeđem, razmišljaju i djeluju lokalno, te nisu spremni na radikalne zaokrete, čak ni na radikalne investicije/akvizicije teško je očekivati da će se uspješno nositi s konkurencijom. U Walmartu su prepoznali da za to trebaju nove ljude. Jedan takav svježi val u domaćem gospodarstvu možda i ne bi bio na odmet.