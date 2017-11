Kako je vodeći njemački poljoprivredno-tehnološki div kopirao Žuljev Agrivi

U Hrvatskoj postoji mnogo startup zvijezda: Mate Rimac, koji je razvio najbrži električni automobil na svijetu u okviru Rimac Automobila, Sandro Mur i Urška Sršen, koji su razvili svjetski poznat pametni nakit u okviru Bellabeata, Marin Maržić i Nikola Škorić, koji vode trenutačno najbržerastući hrvatski startup Electrocoin, te Alan Sumina i Zoran Vučinić, koji su razvili najvećeg hrvatskog proizvođača računalnih igara Nanobit. I apsolutno ste u pravu, postoje još mnoge druge startup zvijezde u Hrvatskoj. No, u ovom trenutku, bez ikakve sumnje, naša najblistavija startup zvijezda je Matija Žulj, osnivač i direktor Agrivija. I nije on samo zvijezda domaće startup zajednice, već zvijezda ukupnog hrvatskog biznisa!

Stao mu na žulj

Agrivi je softver koji poljoprivrednim proizvođačima, od malih OPG-ova do najvećih igrača, pomaže u vođenju farmi. S njim se planira sve, počevši od sjetve pa sve do plasmana na tržište. Globalnu prepoznatljivost počeo je graditi prije tri godine, kad je upravo u ovo vrijeme, u Seulu na World Startup Competitionu proglašen najboljim startupom na svijetu. Prije dvije godine proglašen je na Central European Startup Awardsima najboljim hrvatskim startupom. No, sva ta, a i druga priznanja koja je dobio, zasjenilo je priznanje koji je primio sad, u srijedu. Kod nas se uzima nekako pod normalno da ima hrvatskih tvrtki koje kopiraju američke, francuske, njemačke i japanske tvrtke. Posljednji ružan primjer krađa je identiteta američke prve dame Melanije Trump u billboard kampanji ni manje ni više no Američkog instituta u Zagrebu, uz podrugljiv slogan "Zamislite koliko daleko možete stići uz malo engleskog".

Ukradeni identitet gospođe Trump uklonjen je s oglasnih panoa tek pod prijetnjom tužbom. Ali kad dođemo do Agrivija situacija je obrnuta. Po prvi put u hrvatskom biznisu: njemačka tvrtka kopirala je hrvatsku tvrtku! Matija Žulj na svom je LinkedIn profilu objavio sliku ekrana na kojoj se jasno vidi da je njegov njemački konkurent FarmFacts, kako bi privukao potencijalne korisnike na svoju web stranicu i namamio ih da kupe njegove usluge, upotrijebio ime "Agrivi" na tekstualnim oglasima na Googleu. Na linku koji vodi na stranicu FarmFactsa piše doslovno "Agrivi - Software, Service & Beratung - farmfacts.de".

Matija Žulj u svojoj objavio nije sakrio da ima dojam da mu je konkurent doslovno stao na žulj. Spočitao mu je da nije mudro oglašavati se dovođenjem potencijalnih klijenata u zabludu. To je loš start za razvijanje poštenog odnosa sa svojim budućim korisnicima, a da je neetično, suvišno je uopće reći. S druge strane pak, koliko se to god na prvu činilo neobično, ovo je jedno od najvećih priznanja koje je ijedan hrvatski startup ikad dobio na međunarodnoj razini. Usporedivo možda jedno s uspjehom Podravkine Vegete.

Sama činjenica da konkurent, i to još iz najmoćnijeg europskog gospodarstva, Njemačke, ime hrvatskog startupa koristi kao ključnu riječ za cijelu kategoriju "farming software" nevjerojatno je laskava. Pitajte se samo: pretražujete li internet ili ga "googlate", postate li na internet ili "fejsate" itd. Najjači brendovi u pojedinim kategorijama danas su sinonimi tih kategorija. Korporacije troše milijunske proračune da bi to ostvarile. Troše ih godinama pa i desetljećima.

Zapošljavaju niz različitih marketinških tvrtki, koriste brojne alate, prilagođavaju cjelokupnu korporativnu kulturu tome cilju, a sve kako bi jednom, možda došle u situaciju da je neki njihov brend postane sinonim za kategoriju u kojoj se nalazi. To je vrh! Sada vidimo da je mali startup iz Kutine, Agrivi, koji je do sada primio tek nešto više od milijun eura, među inima i od VC fonda u koji je uložila Republika Hrvatska South Central Venturesa, dosegao taj vrh. Postao je sinonim za svoju kategoriju. Ali još je zanimljivije vidjeti tko je točno Agrivi na taj vrh postavio.

Nije bezazleni igrač

FarmFacts nije neki tamo nepoznati, bezazleni igrač. To je tvrtka u sastavu njemačkog poljoprivrednog diva BayWa grupe. Korporacija je to koja je u mnogim segmentima najveći njemački poljoprivredni subjekt. BayWa grupa sa sjedištem u Munchenu, prema financijskom izvješću, 2016. godinu zaključila je s prihodom od 15,4 milijarde eura, Usporedbe radi, to je trećina hrvatskog BDP-a. No, dok se Hrvatska muči s prihodima, BayWa je lani narastao za gotovo pola milijarde eura. U Hrvatskoj uopće nema slične kompanije. Bilo bi potrebno zbrojiti prihod deset najvećih tvrtki u Hrvatskoj da bi se uopće mogla napraviti usporedba, a i tada njemački div bio bi barem dvostruko veći od deset najvećih hrvatskih tvrtki zajedno. Pa ipak, jedna od tvrtki u sastavu ovog diva smatra da njegova budućnost ovisi o uspjehu koji na tržištu postiže hrvatski startup Agrivi kojeg iz Kutine vodi trenutačno najsjajnija hrvatska startup zvijezda Matija Žulj. Tu dolazimo do suštinskog problema hrvatskog gospodarstva.

Prilika za reforme

Kojoj se državnoj instituciji ili kojem industrijskom udruženju u Hrvatskoj Matija Žulj i njegov Agrivi mogu obratiti za pomoć u zaštiti svojih prava i ima li kod nas uopće volje i želje zaštiti naše nove biznise na međunarodnom tržištu? I ne, ne može se mali hrvatski startup s ograničenim proračunom, koji mora što više toga odraditi sam, dugoročno uspješno boriti protiv konkurenta kojeg matica može snabdjeti s koliko god novca zatreba. Može odolijevati, ali neće postići maksimum. Traže li u Vladi i političkim strankama reforme, eto prilike!