Zdravku Mamiću i treća optužnica: Terete ga da je s Dinamova računa u Austriji podigao 2 milijuna eura

Foto: Petar Glebov / Pixsell

Odbjegli Zdravko Mamić (60), koji je u Međugorju potražio spas od hrvatskog pravosuđa koje ga je lani nepravomoćno osudilo na šest i pol godina zatvora, zaradio je još jednu, ukupno treću optužnicu. Pred Županijskim sudom u Osijeku podiglo ju je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, a Mamića se tereti za zloporabu u gospodarskom poslovanju.



Mamića se prema optužnici tereti da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. u Zagrebu i Klagenfurtu (Austrija), i to od 25. rujna 2002. do 5. studenog 2002. kao član izvršnog odbora GNK Dinamo, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama, ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima kluba s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu, podigao 2,2 milijuna eura koje je zatim koristio za osobne potrebe. Optužen je da je naložio da se s računa kluba podigne 97.492 eura (u protuvrijednosti od 730.659 kuna) te prebaci na njegov austrijski račun. Tereti ga se i da je osobno podigao 2,1 milijun eura (u protuvrijednosti od oko 16 milijuna kuna) u gotovini.



Takvim radnjama, tvrdi tužiteljstvo, klub je oštetio za ukupno 2,2 milijuna eura, odnosno 16,7 milijuna kuna.



Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se taj novac oduzme, a traže i da se ovaj postupak spoji s postupkom koji se protiv Mamića te još nekoliko osoba veće vodi pred sudom u Osijeku. Riječ je tzv. slučaju Dinamo 2 u kojem ga se tereti za izvlačenje oko 200 milijuna kuna iz kluba. Ta optužnica još nije pravomoćna.