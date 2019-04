'Zbog neproglašenja isključivog gospodarskog pojasa godišnje gubimo do 270 milijuna eura'

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Hrvatska godišnje gubi između 170 i 270 milijuna eura zbog neproglašenja isključivog gospodarskog pojasa, no vladajući i dalje ne žele zaštititi naše more i ribare, poručio je danas Mostov Nikola Grmoja komentirajući sinoćnju raspravu o njihovom prijedlogu o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa koji su Vlada i vladajući odbacili.

Grmoja podsjeća kako je HDZ, točnije Domoljubna koalicija prije nekoliko godina tijekom pregovora o sastavljanju vlade s Mostom tvrdio kako je proglašenje isključivog gospodarskog pojasa od interesa za Hrvatsku te kako im je dužnost i obveza to napraviti, no danas to iz nepoznatog razloga više ne žele napraviti.

– Tijekom sinoćnje rasprave nisam čuo nikakve argumente zašto ne proglasiti isključivi gospodarski pojas ni od državne tajnice iz Ministarstva vanjskih poslova ni predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića. Tvrde da su naša prava već zaštićena zahvaljujući proglašenju ZERP-a, no i sami su prijašnjih godina objašnjavali razliku, odnosno da ZERP obuhvaća samo stupac morske vode iznad dna, dok isključivi gospodarski pojas obuhvaća morsko dno, podzemlje kao i stupac zraka iznad područja koje gospodarski pojas obuhvaća – podsjeća Grmoja.

Prema analizi Europske komisije iz 2013. godine, Hrvatska je zbog neproglašenja isključivog gospodarskoj pojasa izgubila godišnje od 170 do 270 milijuna eura.

– Uzmimo neku srednju cifru, recimo 200 milijuna eura godišnje, to je od 2000. godine do danas ukupno 28,1 milijardi kuna koje smo izgubili zbog neproglašenja isključivog gospodarskoj pojasa. I jučer Branko Bačić kaže "da, bila je naša i SDP-ova pogreška, da nismo prije ulaska u EU proglasili isključivi gospodarski pojas". I zato se ni ispričao nije, a za taj novac smo godišnje gubili gotovo jedan Pelješki most – čudi se Grmoja.

Ovo je jako važna tema, no nema sluha za nju, iako se tiče i naših ribara, zaštite našeg mora i proširenje naših suverenih prava, tvrdi Grmoja primijetivši kako su očito nečije privatne ambicije važnije od toga. Pita se samo jesu li to ambicije ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović Burić ili premijera Andreja Plenkovića, zaključivši kako Hrvatsku muči popustljiva politika svih dosadašnjih Vlada, iako imamo pravo na proglašenje isključivog gospodarskog pojasa.

Tomislav Panenić dodaje kako se Vlada pravda ZERP-om, no podsjeća da se i njegova primjena stalno odgađala, što dokazuje da dosadašnje vlade, kao i aktualna, iz nepoznatog razloga nisu željele uzeti samo ono što nam pripada, osigurava ravnopravnost i štićenje prirodnih resursa.

Upitan da komentira nekretninu na moru ministra državne imovine Gorana Marića za koju je u imovinskoj kartici prikazao znatno nižu vrijednost od realne te da odgovori bi li i on kupio kuću na moru po tako niskoj cijeni, Grmoja je rekao kako on o tome ne razmišlja jer si to ne može priuštiti.

– Ja nisam u mogućnosti da to kupim, imam kredit na 30 godina za stan u Metkoviću i starog Forda iz 2007. godine, tako da o tim kategorijama ja ne razmišljam, rekao bi bivši premijer. Malo je otežavajuća okolnost za ministra državne imovine da nije procijenio dobro svoju nekretninu, pa se postavlja pitanje kako to radi s državnom imovinom. Vidim da optužuje druge da mu podmeću, pa mu želim reći "ako nemate repova, nemaju vam što podmetnuti". Ja repova nemam, pa svima mogu reći otvoreno ono što ih ide – odgovorio je Grmoja na konferenciji za medije u Saboru.

Na pitanje kako gleda na jaki angažman dužnosnika u predizbornoj kampanju, Grmoja kaže da je jasno da je i premijer u kampanji, a ne samo župani i ministri.

– Premijer koristi vladine resurse, vidim da je i danas na sjednici Vlade rekao oporba nije jučer na aktualcu otvorila europske teme i da je sve bilo kao razvodnjena kamilica. To dakle govori čovjek koji je utjelovljena razvodnjena kamilica. A znate što su njemu europske teme – samo kojem europskom bogu tko služi – a mi ne služimo ni jednom europskom bogu osim hrvatskom narodu – zaključio je Grmoja.