Zbog 15 kuna dobio kaznu od 15.000 kuna i još je dobro prošao

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Putnica je pritom platila račun prijevoza od 15,34 kuna, a inspekcija je utvrdila da "navedena pravna osoba koja je obavljala prijevoz putnika ne posjeduje licenciju za autotaksi prijevoz, odnosno licenciju za unutarnji prijevoz putnika". Zbog toga je tvrtki izrečena kazna od 10 tisuća kuna, a odgovornoj osobi, odnosno njezinu vlasniku, pet tisuća kuna.

U ovom je slučaju prvo bio izdan prekršajni nalog po kojem je tvrtka trebala platiti 20 tisuća, a odgovorna osoba 15 tisuća kuna kazne, no tvrtka je uložila prigovor. S obzirom na to da je po zakonu za pravnu osobu predviđena kazna od 20 pa do 100 tisuća kuna, a za odgovornu osobu od 15 do 20 tisuća kuna, jasno je da su ovom presudom u stvari relativno "lišo" prošli, piše Slobodna Dalmacija.