Zašto je Goran Marić isplatio pola svog budžeta CO-u?

Ministar državne imovine Goran Marić/Patrik Macek/PIXSELL

Prvi konkretan financijski posao koji je u svom mandatu obavio ministar državne imovine Goran Marić zatvaranje je slučaja starog duga nekoliko državnih institucija prema Croatia osiguranju. Kako se saznaje iz financijskog izvješća Ministarstva državne imovine za prošlu godinu, a u koje je uključen i njegov prethodnik Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom (SDUUDI), Marić je hrvatskom osiguravatelju isplatio ukupno 32,3 milijuna kuna.

Transakcija je, službeno nam je potvrđeno iz Marićevog ministarstva, provedena na sam kraj godine, 29. prosinca 2016., a sam značaj isplate ilustrira i podatak da je ukupan proračun kojim je raspolagao taj resor u prošloj godini iznosio 65 milijuna kuna. Ta stavka, inače, nije bila predviđena u proračunu SDUUDI-ja, iz kojega je i nastalo ministarstvo, pa se tim više nameće pitanje zašto je CO odjednom uvršten u prioritete Marića, poznatog inače kao velikog protivnika privatizacije CO-a i zagovornika osnivanja istražnog povjerenstva za utvrđivanje legalnosti prodaje državnih dionica Adrisu, provedene prije tri godine.

Prodaja dionica

Kao saborski zastupnik Marić je osporavao pravnu utemeljenost tog procesa jer odluku o načinu privatizacije nije odobrio Sabor, kako je predviđeno zakonom o pretvorbi kapitala osiguravajućih društava, nego je tu odluku donijela Vlada. Zbog toga je u međuvremenu zastala i prodaja preostalih dionica osiguravajuće kuće. Nema, pak, naznaka da bi temu legalnosti te prodaje Marić sada otvarao, tim više što na stolu, prema informacijama Poslovnog dnevnika, ima pismo namjere zainteresiranog kupca za preostalih 30 posto dionica CO-a iz državnog portfelja.

Prodaja samo tog paketa proračunu bi donijela oko 750 milijuna kuna, dakle, polovicu od predviđenih privatizacijskih prihoda u ovoj godini. Adris, naravno, slovi kao glavni interesent i za preostale državne dionice u CO. No, prema neslužbenim informacijama iz Ministarstva, isplata je provedena zbog najava ovrhe, na koju CO ima pravo još od kada je bivše povjerenstvo Vlade za upravljanje nekretninama pod vodstvom tadašnjeg potpredsjednika i ministra Rajka Ostojića dalo odobrenje za nagodbu s CO-om, kako bi se zatvorili dugogodišnji međusobni sudski postupci. CO je, naime, sporove protiv države pokrenuo zbog nepodmirenog korištenja njezinih prostora u poslovnoj zgradi Zagrepčanka, u kojima je od 2004. smješteno bilo nekoliko ministarstava i državnih agencija, i to najprije bez sklopljenih ugovora o najmu.

Postigli dogovor

Kada ni nakon nekoliko godina čekanja ugovori nisu bili potpisani, CO je pokrenula sudski proces protiv države. Država je u međuvremenu regulirala pitanje najamnine od 2012., ali je i tužila CO zbog neisplaćene dividende i ukratko, rezultat je bio dogovor da se CO-u od 39,8 milijuna kuna isplati 20,4 milijuna kuna plus pripadajuća zatezna kamata. A ona se, kako se vidi iz podataka Ministarstva, podigla na čak 10,8 milijuna kuna.

Preostalih 1,14 milijuna kuna, doznajemo, isplaćeno je CO-u po izvansudskoj nagodbi za MUP-ovo "ilegalno" korištenje 697 kvadrata na 21 katu Zagrepčanke. Ranija administracija u DUUDI-ju naloženi zadatak provođenja nagodbe s CO-om nije provela jer u proračunu za to nije bilo predviđenih novaca. Otvara li se skidanjem tog tereta s države i vrata za prodaju preostalog udjela u CO, nije poznato, budući da još uvijek Marićevo ministarstvo debelo kasni s donošenjem plana upravljanja državnom imovinom za 2017., koji je trebao biti usvojen još prije kreiranja ovogodišnjeg državnog proračuna.