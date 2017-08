Započela distribucija novog IKEA kataloga, a možete ga dobiti i u personaliziranoj verziji

Foto: press

U ponedjeljak 28. kolovoza započela je distribucija IKEA kataloga za 2018. godinu na 406 350 kućanstava u Zagrebu i okolici koja će trajati do 12. rujna.

Tema četvrtog izdanja IKEA kataloga za Hrvatsku je Napravi mjesta za život, a u posebnom fokusu ovogodišnjeg kataloga je život u dnevnom boravku i oko njega.

Svi članovi IKEA FAMILY programa lojalnosti mogu se od danas, 28. kolovoza do 10. rujna, slikati za naslovnicu IKEA kataloga i tako dobiti svoju personaliziranu verziju. Fotografiranje za naslovnicu IKEA kataloga održava se svaki dan, od ponedjeljka do petka od 12 do 20 sati, subotom od 10 do 20 te nedjeljom od 10 do 17 sati, odmah nasuprot Bistroa.