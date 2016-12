Zajednički pothvat najjačih svjetski auto grupacija za gradnju brzih europskih stanica za punjenje automobila

Foto: foto press

BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company i Volkswagen koncern s markama Audi i Porsche potpisali su Memorandum o razumijevanju radi stvaranja mreže stanica za punjenje s najvećom snagom u Europi. Cilj je brza izgradnja velikog broja stanica za punjenje radi omogućivanja dugačkih putovanja za vozače električnih vozila. To će biti važan korak koji će pospješiti da se BEV vozila etabliraju na masovnom tržištu.

Predviđena mreža za iznimno brzo punjenje velike snage, sa stupnjevima snage do 350 kW, bit će značajno brža od najsnažnijih sustava za punjenje koji su trenutačno u primjeni. Početak implementacije planiran je za 2017. godinu. Kao prvotni cilj planirana je izgradnja oko 400 lokacija diljem Europe. Do 2020. godine kupci bi trebali imati pristup nekoliko tisuća lokacija za punjenje velike snage. Cilj je omogućiti dugačka putovanja preko otvorene mreže stanica za punjenje duž autocesta i glavnih cesta, što za većinu vozača BEV vozila do sada nije bilo moguće. Očekuje se da će novo iskustvo punjenja napredovati kako bi bilo jednako praktično kao punjenje goriva na uobičajenim benzinskim postajama.

Mreža će se temeljiti na standardnoj tehnologiji kombiniranog sustava punjenja (CCS). Planirana infrastruktura za punjenje dovest će postojeći tehnički standard za punjenje električnih vozila na izmjeničnu i istosmjern struju na višu razinu kapaciteta, s brzim punjenjem na istosmjernu struju snage do 350 kW. BEV vozila koja su konstruirana za prihvat ove količine snage punjenja mogu se puniti neovisno o marki te u puno kraćem vremenu no što je slučaj kod današnjih BEV vozila. Cilj mjere je opskrba svih vozila opremljenih standardom CCS radi poticanja širenja BEV vozila diljem Europe.

BMW koncern:

„Ova mreža za punjenje velike snage vozačima automobila pruža dodatni snažan argument za prelazak na električnu mobilnost“, kaže Harald Krüger, predsjednik uprave tvrtke BMW AG. „BMW koncern u proteklim je godinama pokrenuo niz javnih projekata za infrastrukturu punjenja. Zajednički projekt predstavlja još jedan veliki pomak koji jasno daje do znanja da konkurenti ujedinjuju snage kako bi potaknuli e-mobilnost.“

Daimler AG:

„Za proboj e-mobilnosti potrebne su dvije stvari: pouzdana vozila te sveobuhvatna infrastruktura za punjenje. S našom novom markom EQ lansiramo svoju ofenzivu električnih proizvoda: do 2025. godine naš će portfelj uključivati više od deset potpuno električnih osobnih automobila. Zajedno s našim partnerima sada ćemo instalirati infrastrukturu za punjenje najveće snage diljem Europe“, rekao je dr. Dieter Zetsche, predsjednik uprave tvrtke Daimler AG i direktor marke Mercedes-Benz osobna vozila. „Raspoloživost stanica za punjenje velike snage po prvi puta omogućuje e-mobilnost za dugačka putovanja, a zahvaljujući njoj sve veći broj kupaca odlučit će se za električno vozilo.“

Ford Motor Company:

„Pouzdana infrastruktura za iznimno brzo punjenje važna je za proboj na masovno tržište i posjeduje potencijal za transformiranje mogućnosti električne vožnje“, rekao je Mark Fields, predsjednik i glavni direktor tvrtke Ford Motor Company. „Ford je predan razvoju vozila i tehnologija koje ljudima olakšavaju život, a ova mreža za punjenje učinit će vožnju električnim vozilima jednostavnijom i praktičnijom za kupce diljem Europe.“

AUDI AG:

„Namjera nam je stvoriti mrežu koja našim kupcima koji se nalaze na dugačkim putovanjima omogućuje stanku za kavu i punjenje vozila“, rekao je Rupert Stadler, predsjednik uprave tvrtke AUDI AG. „Usluge pouzdanog i brzog punjenja ključni su čimbenik za vozače koji se odlučuju voziti električni automobil. Ovom suradnjom želimo potaknuti bolju prilagodbu tržišta na e-mobilnost i ubrzavanje prelaska na vožnju bez emisija.“

Porsche AG:

„Za nas postoje dva odlučujuća aspekta: iznimno brzo punjenje i smještanje stanica za punjenje na pravim mjestima“, rekao je Oliver Blume, predsjednik izvršnog odbora tvrtke Porsche AG. „Oba čimbenika zajedno omogućit će nam vožnju u automobilu s isključivo električnim pogonom jednaku onoj u uobičajenim automobilima s motorom na unutrašnje izgaranje. Kao proizvođači automobila aktivno sudjelujemo u stvaranju naše budućnosti, ne samo razvijanjem automobila s isključivo električnim pogonom već i stvaranjem potrebne infrastrukture.“

Proizvođači automobila planiraju izdašna ulaganja u stvaranje mreže, čime naglašavaju vjeru svake tvrtke u budućnost električne mobilnosti. I dok će osnivački partneri – BMW koncern, Daimler AG, Ford Motor Company i Volkswagen koncern – biti ravnopravni partneri u zajedničkom pothvatu, druge proizvođače automobila poticat će se na sudjelovanje u mreži radi lakšeg uspostavljanja praktičnih rješenja za punjenje za kupce s BEV vozilima. Zajednički pothvat također je otvoren za suradnju s regionalnim partnerima. Stvaranje zajedničkog pothvata podliježe sklapanju definitivnih ugovora i odobrenja za kontrolu spajanja u okviru zakonodavstava raznih država.