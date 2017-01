Zadarska županija vrvi novim investicijama: Trajektna luka, hoteli, kampovi, zabavni parkovi, mini golf tereni...

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Zadarska županija ove godine očekuje daljnji rast turizma, a uz dobre najave s tržišta tomu bi trebale pridonijeti i nove investicije u objekte i sadržaje, pogotovo za stvaranje doživljaja, čime žele postati još poželjnija destinacija kroz cijelu godinu, ističe direktorica županijske TZ Mihaela Kadija.

"Zadarska županija 2016. je završila uspješno, s više noćenja nego u godini prije ili 11,5 milijuna, a nastavak rasta očekujemo i ove godine, čemu će zasigurno pridonijeti i niz investicija u objekte, infrastrukturu i sadržaje. Ulažu postojeći hotelijeri, kampovi, ali i drugi iz privatnog kao i javni sektor, uključujući i županijsku te druge turističke zajednice u promociju, potpore putničkim agencijama i drugim partnerima, edukaciju za obiteljski smještaj, suradnju s medijima, agentima i drugima", kaže Kadija.

Kroz sve projekte naglašava se važnost stvaranja doživljaja za turiste, što je i poanta svih promotivnih materijala TZ, od opće brošure Regija Zadar do brojnih novo izdanih dodatnih brošura za proizvode posebnih interesa, od kampinga (u čemu je ta Županija i jedna od poželjnijih destinacija u Hrvatskoj) i aktivnog odmora, do brošura Experience Zadar Region (s programima županijskih turističkih agencija tzv. destinacijskih menadžment kompanija-DMK za raznovrsne interese) i Zadar Bike Magic (jer županija ima jednu od najvećih bicklističkih mreža u Hrvatskoj od 96 staza dužine 3.200 kilometara).

Uskoro planiraju i izradu nautičkog prospekta, pokrenuti projekt Zadar Trail za tzv. trail turizam (većinom se odnosi na pješačke ture za različite skupine) te nastaviti aktivnosti za unapređenje ruralnog turizma.

"Cilj svih aktivnosti je prikazati diferenciranu ponudu zadarske regije, s proizvodima koji imaju najveći potencijal, što su outdoor/aktivni te nautički, kulturni i ruralni turizam, na što sve stavljamo zajednički nazivnik 'doživljajni turizam'. Pazimo i na brojne turističke niše, poput biciklističkog turizma, jer su preduvjet za cjelogodišnji turizam, neovisan o vremenskim uvjetima, i dobri motivi za dolazak turista te prilika za poslovne subjekte i stvaranje dodane vrijednosti", objašnjava Kadija.

"Welcome" za 'labelling' ili označavanje kvalitete obiteljskog smještaja

S obzirom da smještajna ponuda Zadarske županije 'počiva' na obiteljskom smještaju, koji čini 58 posto ukupnog smještaja i 43 posto ukupnih noćenja, županijska TZ je pokrenula projekt "Welcome" s istoimenom brošurom, u sklopu čega provodi označavanja kvalitete ili 'labelling' te vrste smještaja.

"Obiteljski smještaj je strateški važan za turizam, gospodarstvo i standard ljudi u županiji, a kako su trendovi nametnuli potrebu upravljanja kvalitetom i diferenciranja između samih iznajmljivača, osmislili smo zaštitni znak kvalitete tog smještaja, koji će ga uz domaćinski pristup učiniti dodatnim adutom, a ne teretom turizma. Trenutno imamo klub od 120 članova iz tog segmenta, za koje smo proveli edukaciju s daljnjim fokusom na njihovu specijalizaciju za podbrendove ponude city, rural, family i bike", iznosi Kadija.

Investicije u nove objekte i sadržaje, dolaze novi tržišni 'igrači'

Napominjući kako se na području Zadarske županije provode brojne i raznovrsne investicije u turizmu, Kadija iznosi neke od njih, poput Zabavnog parka Mirnovec na 45 tisuća metara četvornih nadomak Biograda, čije je otvorenje najavljeno za ovu sezonu s ulaganjem od 15 milijuna eura, a ove bi se godine trebao otvoriti i hotel-baština na zadarskom poluotoku Almayer Art & Heritage Hotel.

U Bluesun hotel Alan u Starigradu dolazi britanski touroperator Neilson, specijaliziran za aktivni odmor, koji će hotel puniti od svibnja do listopada. Falkensteiner grupacija u Zadru ove godine počinje i s kamping poslovanjem ulažući u obnovu kampa Borik, koji će od lipnja poslovati pod imenom Falkensteiner Premium Camping Zadar, imati pet zvjezdica, 323 kamping parcela, 100 mobilnih kućica, vanjske bazene i druge sadržaje.

Jedan od najboljih kamping resorta u Hrvatskoj, Zaton Holiday Resort, gradi još dva golf terena, za minigolf i feltgolf (vrsta minigolfa), čime postaje svojevrsni hrvatski minigolf centar, gdje će se već ove godine održati tri važna svjetska sportska događanja u organizaciji Svjetske minigolf federacije i Hrvatskog minigolf saveza.

U Zadru se uskoro očekuje otvaranje novoobnovljene Kneževe palače, do ljeta i završetak rekonstrukcije palače Cedulin, koje postaju suvremeni multimedijalni prostori, a planira se i uređenje gradske tržnice, rekonstrukcije trgova sv. Frane i Tri bunara, dok bi do kraja godine trebala završiti gradnja putničkog terminala Nove luke Zadar u Gaženici, u što se ulaže blizu 31 milijuna eura. To će biti nova zadarska trajektna luka, koja će na 24 tisuće četvornih metara imati terminale za domaći trajektni promet i za kruzere sa 178 metara dugačkim zračnim mostom (skywayom), te schengenski prijelaz sa smještajem za carinu i policiju.

Tu su i investicije Dogus grupa koja u Zadru gradi prvi hotel Hyatt u Hrvatskoj, Regency Zadar Maraska, s oko 100 milijuna eura, koji se otvara u 2018., kao i u Autokamp Punta Nova u općini Povljana na otoku Pagu koji će se ulaganjem od 139,3 milijuna kuna imati pet zvjezdica, 500 kamp parcela i 85 kamp mjesta, četiri sanitarna objekta i 250 mobilnih kućica za ukupno 2.200 ljudi.